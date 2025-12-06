Εκλεισαν λόγω πτώσης βράχων δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στο ρεύμα προς Αθήνα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Πτώση βράχων στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Ψ.Ν.Α Δαφνί στο ρεύμα προς Αθήνα

Οπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, λίγα λεπτά πριν τις 03:00 σήμερα Σάββατο, έκλεισαν η μεσαία και η δεξιά λωρίδες κυκλοφορίας εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στο ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Δαφνίου, στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

«Λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Αθηνών στο ύψος του Ψ.Ν.Α Δαφνί στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Χαϊδαρίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές

Από την κατολίσθηση, η οποία προφανώς προκλήθηκε από την κακοκαιρία, δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμός ατόμου ή πρόκληση ζημιών σε αυτοκίνητα.

Η κακοκαιρία Byron εξακολουθεί να πλήττει περιοχές της χώρας και να προκαλεί προβλήματα και καταστροφές.

Εχουν ήδη σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και παρασύρσεις οχημάτων, με τις Αρχές να σημειώνουν ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί από σήμερα το μεσημέρι.

Διαδοχικά κύματα ισχυρών καταιγίδων επηρέασαν την Αττική – κυρίως στις δυτικές περιοχές – τη Μεσσηνία και την Εύβοια.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Εκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Παρασκευή από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Σάββατο (06-12-2025) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους (περισσότερα εδώ).