newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος
Οικονομία 06 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος

Η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» και ετοιμάζει σχετική ρύθμιση. Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματικότητα, υπάρχει χάσμα. Στην Ελλάδα μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» (Quality Jobs Roadmap), ξεκινώντας παράλληλα κύκλο διαβουλεύσεων για τον επερχόμενο κανονισμό Quality Jobs Act.  Όπως μας ενημερώνει πρόκειται «για μια νέα νομοθετική πρόταση, που θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, συμβαδίζοντας παράλληλα με τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές».

«Κάθε θέση εργασίας στην Ευρώπη, πρέπει να είναι μια ποιοτική θέση εργασίας», δήλωσε η Επίτροπος Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου. «Με αυτό τον τρόπο θα προσελκύσουμε ταλέντα, θα μειώσουμε το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών και θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη».

Τι σημαίνει ποιοτική απασχόληση

Η Κομισιόν παραδέχεται ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος και μοναδικός ορισμός για την ποιοτική απασχόληση. Όμως σε γενικές γραμμές οι ποιοτικές θέσεις εργασίας πρέπει να προσφέρουν τα παρακάτω:

  •  δίκαιη αμοιβή
  • ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας
  • προστασία από το άγχος και άλλους κινδύνους στην εργασία
  • ασφάλεια στην εργασία
  • ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • ισότητα των φύλων
  • πρόσβαση σε δεξιότητες
  • κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη
  • ισχυρή κοινωνική προστασία
  • κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι απαραίτητες για την ευημερία των ανθρώπων, και για μια ισχυρή και ανταγωνιστική κοινωνική Ευρώπη διακηρύττει ο Οδικός Χάρτης της Κομισιόν Οι εργαζόμενοι σε ποιοτικές θέσεις εργασίας προωθούν την καινοτομία, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα ωφελούνται και ενισχύονται οι επιχειρήσεις.

Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις για ποιοτική απασχόληση και στο τι ισχύει στην αγορά εργασίας, μεσολαβεί χάσμα. Στη χώρα μας  το χάσμα αυτό είναι ενίοτε χαώδες.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υποσχεθεί επανειλημμένα «πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας», πανηγυρίζοντας για την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Όπως όμως φαίνεται από τη ροή μισθωτής απασχόλησης του ΕΡΓΑΝΗ, οι  περισσότερες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι εποχικές, με χαμηλούς μισθούς και  έμφαση στους κλάδους του τουρισμού (καταλύματα-εστίαση) και του εμπορίου. Ως αποτέλεσμα υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις, ακολουθώντας τη ροή της τουριστικής σεζόν.

Κι ενώ η μεταποίηση, ιδίως η βιομηχανία τροφίμων, παρουσιάζει δυναμική, όπως και οι τεχνικές, επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες, την πρωτοκαθεδρία εξακολουθούν να έχουν θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας και χαμηλής παραγωγικότητας

Πώς σκοράρουμε στην ποιότητα εργασίας

Αν θέλουμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει η Κομισιόν, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Δύσκολα μπορούμε να μιλάμε για δίκαιη αμοιβή, όταν οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, σε όρους αγοραστικής δύναμης.  Αντίστοιχα, έχουμε από τα  υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων σε κίνδυνο φτώχειας, 10,7%, έναντι 8,2% στην ΕΕ.

Αντίστοιχα, όταν έχουμε ένα εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες, δύσκολα μπορούμε να μιλάμε για ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Η ισότητα των φύλων ισχύει μόνο στα λόγια, αφού οι γυναίκες έχουν μεσοσταθμικά τουλάχιστον 200 ευρώ χαμηλότερους μισθούς από τους άντρες, ενώ η ψαλίδα αυξάνεται όταν φτάνουμε στη σύνταξη.

Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πάει περίπατο όταν ψηφίζονται νόμοι που οδηγούν στην εργασιακή εξουθένωση, ενώ ήδη oι Έλληνες έχουν τη μεγαλύτερη εργάσιμη εβδομάδα στην ΕΕ.

Όσο για την κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα ποσοστά είναι από τα  πλέον χαμηλά στην Ευρώπη, με μόλις δύο στους δέκα να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ). Η πρόσφατη κοινωνική συμφωνία για τις ΣΣΕ  φιλοδοξεί να αυξήσει αυτό το ποσοστό. Όμως ο στόχος της ΕΕ, για κάλυψη τουλάχιστον του 80% των εργαζομένων από συλλογικές διαπραγματεύσεις, παραμένει  μακρινός.

Δουλειές με «θωράκιση για το μέλλον»

Ο οδικός χάρτης για την ποιοτική απασχόληση στην Ευρώπη, στοχεύει στο να δημιουργήσει θέσεις εργασίας που θα είναι υψηλής ποιότητας αλλά και «future proof», θωρακισμένες δηλαδή στις αναταράξεις και τις κρίσεις που επιφυλάσσει το κοντινό μέλλον.

Η παραπάνω δήλωση προθέσεων «φωτογραφίζει», μεταξύ άλλων, την ανησυχία για το κατά πόσο κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Γι’αυτό και γίνεται ειδική αναφορά στη «διασφάλιση της υιοθέτησης και της υπεύθυνης χρήσης νέων τεχνολογιών με παράλληλη προστασία των εργαζομένων». Αντίστοιχα, ζητείται «η υποστήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις πράσινες, ψηφιακές και δημογραφικές μεταβάσεις», μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ενημέρωσης της διαβούλευσης αλλά και των επαρκών επενδύσεων.

Στο μικροσκόπιο αλγόριθμοι και υπεργολαβίες

Η πρώτη φάση της διαβούλευσης της Κομισιόν με τους κοινωνικούς εταίρους, δίνει μεταξύ άλλων προτεραιότητα στην αλγοριθμική διαχείριση και τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην εργασία. Αναγνωρίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και να αυξήσει την παραγωγικότητα. Ωστόσο, το 84 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά στον χώρο εργασίας.

Στην Ελλάδα η αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο σε τομείς που εφαρμόζεται, υπάρχουν αντιδράσεις για μεροληπτικές και αδιαφανείς πρακτικές.

Αντίστοιχα, η υιοθέτηση  νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, φέρνει έντονα στο προσκήνιο τα θέματα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία.  Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 2025, οι τρεις στους δέκα εργαζόμενους (29%) δήλωσαν ότι βίωσαν άγχος, ανησυχία ή κατάθλιψη που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με το 2022 (27%).

Στην Ελλάδα το εργασιακό άγχος είναι πολλαπλάσιο, ιδίως ανάμεσα στους νέους. Στην νέα  έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τους εργαζόμενους της Gen Z, το 53% αντιμετωπίζει άγχος και στρες, το 60% βιώνει εξουθένωση, και το 46% αισθάνεται ότι η εργασια επιβαρύνει την υγεία ή τον ύ ύπνο του.

Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στις υπεργολαβίες στην εργασία – το φαινόμενο του outsourcing και των «ενοικιαζόμενων εργαζόμενων». Αναγνωρίζεται ότι οι υπεργολαβίες, αν και ωφελούν τις επιχειρήσεις, οδηγούν συχνά σε καταχρηστικές πρακτικές, παραβιάσεις του εργασιακού δικαίου και των κανονισμών υγείας και ασφάλειας. Όσο πιο μακριά και σύνθετη είναι η αλυσίδα των υπεργολαβιών, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση
Ηχητικό ντοκουμέντο 06.12.25

«Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» - Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση Καρυώτη

Στο ηχητικό ο συγκατηγορούμενος στη δολοφονία Καρυώτη μιλά καθαρά για πιέσεις, φόβο και οικονομικό αντάλλαγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδηγήθηκε σε μια «ομολογία» που δεν ήταν δική του επιλογή

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
ΔΟΑΕ 06.12.25

Η προστατευτική κατασκευή του Τσερνόμπιλ δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια, οκτώ μήνες μετά το πλήγμα από drone

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Σύνταξη
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
Βρετανίλα 06.12.25

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία Byron: Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι πλοίου
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου

Ακυρώθηκαν πτήσεις ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια - Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος αλλά όχι σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα - Το κρουαζιερόπλοιο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο