35 χρόνια Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Γιορτή Γνώσης & Δημιουργίας
05 Δεκεμβρίου 2025 | 13:35

35 χρόνια Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Γιορτή Γνώσης & Δημιουργίας

«Ιστορίες που συνεχίζονται, Ιδέες που μεγαλώνουν»: Μια εορταστική πρόσκληση με δωρεάν προγράμματα για όλη την οικογένεια.

Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Φέτος, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τα 35 του χρόνια και προσφέρει για 15η συνεχή χρονιά το πιο πολύτιμο δώρο: ένα πλούσιο, δωρεάν πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων για σχολεία, οικογένειες και ειδικές ομάδες, που θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο.

Με κεντρικό μήνυμα «Ιστορίες που συνεχίζονται, Ιδέες που μεγαλώνουν», το μουσείο προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους να αφήσουν για λίγο τις οθόνες και να βουτήξουν σε έναν κόσμο γεμάτο δημιουργία, γνώση και  φαντασία. Είναι ευκαιρία μικροί και μεγάλοι να κάνουν ένα ταξίδι που έχει στόχο πέρα από τη μάθηση, τη σύνδεση, τη συνεργασία και την επιστροφή σε όσα κάνουν τα παιδιά ενεργά και πραγματικά χαρούμενα.

Στα εργαστήρια STEM, θα προγραμματίσουν ρομποτικά οχήματα που «συνομιλούν» μεταξύ τους σε προσομοιωμένες συνθήκες δρόμου και θα στείλουν σήματα με ακτίνες laser, δημιουργώντας ένα μικρό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Στα εικαστικά εργαστήρια, οι μικροί επισκέπτες θα φτιάξουν τη δική τους κεραμική κούπα, εμπνευσμένη από τα μουσειακά εκθέματα και θα δημιουργήσουν τη δική τους λούτρινη επετειακή μασκότ του Μουσείου. Θα ανακαλύψουν την ιστορία των emoji που χρησιμοποιούν καθημερινά και θα δημιουργήσουν τα δικά τους χαμογελαστά τυπώματα με την τέχνη της μονοτυπίας. Θα κατασκευάσουν ένα ταχυδρομικό περιστέρι από ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ σε ένα ρόλο-έκπληξη, θα πάρουν τον ρόλο των μικρών επιμελητών, σχεδιάζοντας το μουσείο του μέλλοντος, όπως ακριβώς το φαντάζονται.

Στους δύο ορόφους του Μουσείου (με τον δεύτερο πλήρως ανακαινισμένο) η ιστορία της επικοινωνίας ξεδιπλώνεται μέσα από σύγχρονες διαδραστικές ενότητες που παρουσιάζουν τα πρώτα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, το πέρασμα στο Internet, το Gaming και την κινητή τηλεφωνία που έμελλε να αλλάξει την επικοινωνία για πάντα. Είναι ένα περιβάλλον που γοητεύει κάθε παιδί, αλλά και κάθε ενήλικα που θέλει να θυμηθεί πώς ήταν η επικοινωνία πριν από τα smartphones.

Και όλα αυτά γίνονται μέσα από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη χειροτεχνία, την κίνηση και τη ζωντανή αλληλεπίδραση. Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες μορφές ψυχαγωγίας είναι ψηφιακές, το μουσείο προσφέρει σήμερα κάτι πολύτιμο: χώρους όπου τα παιδιά δημιουργούν με τα χέρια τους, σκέφτονται, δοκιμάζουν, πειραματίζονται, όλα αυτά δηλαδή που χτίζουν αυτοπεποίθηση και αυθεντική χαρά.

Η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι δωρεάν, με ηλεκτρονική κράτηση στο otegroupmuseum.gr, δίνοντας στις οικογένειες μια σπάνια ευκαιρία για ποιοτική, δημιουργική και απόλυτα βιωματική εμπειρία που αφήνει στα παιδιά γνώσεις, εικόνες και ιστορίες που θα συνεχίζονται για πολύ καιρό ακόμη.

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δράσεων

Σήματα με φως | STEM

Ηλικίες: 6–8 ετών
Οι μικροί επιστήμονες γνωρίζουν την ασύρματη επικοινωνία μέσα από κίνηση και φως. Με ρομπότ που διαθέτουν laser και φωτοβολταϊκούς αισθητήρες, συνδέουν μεταξύ τους μια αλυσίδα φωτός που μεταφέρει μηνύματα.
Κυριακή: 14/12, 11/01, 25/01, 15/02, 01/03, 15/03, 26/04, 17/05
Ώρα: 10.30–12.00

Ρομπότ στον δρόμο | STEM

Ηλικίες: 9–12 ετών
Τα παιδιά προγραμματίζουν ρομποτικά οχήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους, «διαβάζουν» σήματα κυκλοφορίας και κινούνται με ασφάλεια σε προσομοιωμένο δρόμο.
Κυριακή: 14/12, 11/01, 25/01, 15/02, 01/03, 15/03, 26/04, 17/05
Ώρα: 12.30–14.00

Χαμογελαστά τυπώματα | Εικαστικό εργαστήρι

Ηλικίες: 9–12 ετών
Pop art, Warhol, μονοτυπία και emoji: τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους πολύχρωμο, προσωπικό σύμβολο.
Κυριακή: 14/12, 15/02 & 26/04
Ώρα: 11.00–12.30 & 13.00–14.30

Κεραμική στο Μουσείο | Εικαστικό εργαστήρι

Ηλικίες: 7–12 ετών
Μετά από μια μικρή βόλτα στο Μουσείο, τα παιδιά πλάθουν τη δική τους χειροποίητη κεραμική κούπα, εμπνευσμένη από τα εκθέματα.
Κυριακή: 25/01
Ώρα: 11.00–12.30 & 13.00–14.30

Η Μασκότ του Μουσείου | Εικαστικό εργαστήρι

Ηλικίες: 7–12 ετών
Gaming, χαρακτήρες και δημιουργικότητα: τα παιδιά φτιάχνουν τη δική τους λούτρινη επετειακή μασκότ για τα 35 χρόνια του Μουσείου και της δίνουν ζωή.
Κυριακή: 01/03
Ώρα: 11.00–12.30 & 13.00–14.30

Συνάντηση με ένα περιστέρι | Εικαστικό εργαστήρι

Ηλικίες: 6–8 ετών
Μια διαδραστική παράσταση με κουκλοθέατρο και μιμική οδηγεί τα παιδιά στην κατασκευή του δικού τους ταχυδρομικού περιστεριού από ανακυκλώσιμα υλικά.
Κυριακή: 11/01 & 15/03
Ώρα: 10.30–12.00

Το Μουσείο του μέλλοντος | Εικαστικό εργαστήρι

Ηλικίες: 9–12 ετών

Μικροί επιμελητές σχεδιάζουν τη δική τους προθήκη για το Μουσείο του μέλλοντος.

Κυριακή: 11/01 & 15/03
Ώρα: 12.30–14.00

Ομαδικές ξεναγήσεις

Ηλικίες: Ενήλικες & παιδιά 10+
Μια σύγχρονη, διαδραστική περιήγηση από τις Φρυκτωρίες και τον Morse μέχρι το Διαδίκτυο, το Gaming και την κινητή τηλεφωνία.
Κυριακή: 14/12, 11/01, 25/01, 15/02, 01/03, 15/03, 26/04, 17/05
Ώρα: 14.30–15.30

Κλείστε θέση σήμερα και ταξιδέψτε στο μαγικό κόσμο της επικοινωνίας και της πραγματικής σύνδεσης.

Bank of America (BofA): Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Bank of America (BofA): Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά
Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά

Τα Χριστούγεννα γεμίζουν τη ζωή μας με γεύσεις και αρώματα που μας μεγάλωσαν, με τα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ που φέρνουν νοσταλγία, ποιότητα και αυθεντικότητα στο γιορτινό τραπέζι

Πρωτότυπα δώρα για ρεβεγιόν
Πρωτότυπα δώρα για ρεβεγιόν

Πλησιάζουν οι ημέρες που θα βρεθούμε με τους φίλους γύρω από ένα τραπέζι, ντυμένοι στα καλά μας.

Τι δώρο να πάρουμε στη δασκάλα του παιδιού;
Τι δώρο να πάρουμε στη δασκάλα του παιδιού;

Στις γιορτές προβλέπεται ότι η δασκάλα θα πάρει και αυτή το δώρο της. Είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού με άλλους γονείς υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχουμε εντοπίσει για εσάς.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

