Νέο μπλακ άουτ σε social media – Τι συνέβη με την Cloudflare

Λίγο μετά τις 11 π.μ. ώρα Ελλάδος μπλακ άουτ σε πολλούς δημοφιλείς ιστότοπους παγκοσμίως ώθησε την Cloudflare να ανακοινώσει ότι «διερευνά προβλήματα με το Cloudflare Dashboard και τα σχετικά API [διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών – που χρησιμοποιούνται όταν οι εφαρμογές ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους στο ίντερνετ]

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι έχει εφαρμόσει μια πιθανή λύση στο πρόβλημα και παρακολουθεί τα αποτελέσματα.

Cloudflare: δεν επρόκειτο για επίθεση

Η σελίδα Κατάστασης Συστήματος της εταιρείας δείχνει ότι το πρόβλημα που έθεσε πολλούς ιστότοπους εκτός σύνδεσης έχει επιλυθεί.

Η Cloudflare επιμένει ότι το πρόβλημα δεν ήταν κυβερνοεπίθεση. Αντίθετα, φαίνεται να προκλήθηκε από μια σκόπιμη αλλαγή που έγινε από το τείχος προστασίας της που χειρίζεται τα αιτήματα δεδομένων, για να διορθωθεί ένα κενό ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της Cloudflare:

Μια αλλαγή που έγινε στον τρόπο με τον οποίο το Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Ιστού της Cloudflare αναλύει τα αιτήματα προκάλεσε τη μη διαθεσιμότητα του δικτύου της Cloudflare για αρκετά λεπτά σήμερα το πρωί. Δεν επρόκειτο για επίθεση. Η αλλαγή εφαρμόστηκε από την ομάδα μας για να βοηθήσει στον μετριασμό της ευπάθειας σε ολόκληρο τον κλάδο που αποκαλύφθηκε αυτήν την εβδομάδα στα React Server Components. Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις τις έχουμε.

Ωστόσο, η διακοπή έχει επηρεάσει έναν αριθμό ιστότοπων και πλατφορμών, με αναφορές για προβλήματα πρόσβασης στο LinkedIn, το X, το Canva – ακόμη και στον ιστότοπο DownDetector που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση προβλημάτων διαδικτυακών υπηρεσιών, ανέφερε ο Guardian.

Τον περασμένο μήνα, μια διακοπή στο Cloudflare κατέστησε πολλούς ιστότοπους μη προσβάσιμους για περίπου τρεις ώρες.

Τι είναι η Cloudflare και πώς επηρεάζει το ίντερνετ

Η Cloudflare είναι μια παγκόσμια εταιρεία υπηρεσιών cloud και κυβερνοασφάλειας. Παρέχει κέντρα δεδομένων, ασφάλεια ιστότοπων και email, προστασία από απώλεια δεδομένων και άμυνες κατά των κυβερνοαπειλών, μεταξύ άλλων.

Αυτοχαρακτηρίζεται εταιρεία που παρέχει ένα «ανοσοποιητικό σύστημα για το διαδίκτυο», με τεχνολογία που βρίσκεται ανάμεσα στους πελάτες της και τον ευρύτερο κόσμο και μπλοκάρει δισεκατομμύρια κυβερνοαπειλές καθημερινά.

Χρησιμοποιεί επίσης την παγκόσμια υποδομή της για να επιταχύνει την κίνηση στο διαδίκτυο. Κερδίζει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο από σχεδόν 300.000 πελάτες που δραστηριοποιούνται σε 125 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Ο Τζέικ Μουρ, παγκόσμιος σύμβουλος κυβερνοασφάλειας στην ESET, συνόψισε το πρόβλημα για τον Guardian ως εξής: «Εάν ένας τόσο μεγάλος πάροχος σταματήσει να λειτουργεί για οποιονδήποτε λόγο, χιλιάδες ιστότοποι γίνονται αμέσως μη προσβάσιμοι.

«Τα προβλήματα συχνά έγκεινται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούμε ένα παλιό δίκτυο για να κατευθύνουμε χρήστες του διαδικτύου σε ιστότοπους παγκοσμίως, αλλά αυτό απλώς υπογραμμίζει ότι υπάρχει ένα τεράστιο μοναδικό σημείο αποτυχίας σε αυτόν τον παλαιό σχεδιασμό».

Πηγή: ΟΤ