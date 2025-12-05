Μαθητής συνελήφθη με μεγάλη χασίς στην Κρήτη
H σύλληψη του μαθητή έγινε χθες το πρωί όταν πήγε στο σχολείο του
Στη σύλληψη ενός μαθητή ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα χασίς προχώρησαν οι Αρχές του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr , ο 17χρονος είχε πάνω από 2 κιλά ινδικής κάνναβης και αρκετές χιλιάδες ευρώ!
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνω των 25 χιλιάδων ευρώ, χρήματα που βρέθηκαν κρυμμένα.
Μάλιστα, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε διάφορους χώρους, αλλά και στο σπίτι του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές συνέλαβαν και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται στην υπόθεση.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες, πληροφορία που είχαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σύλληψη του μαθητή έγινε χθες το πρωί όταν πήγε στο σχολείο του, όπου και ακινητοποιήθηκε, ερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του 20 γραμμάρια χασίς.
- Πούτιν, Τραμπ ή αδέσμευτος; – Ιδού το ερώτημα για Μόντι
- Κακοκαιρία Byron: Υδροστρόβιλος «σάρωσε» οικισμό στο Ηράκλειο Κρήτης
- H Meta εγκαταλείπει το metaverse – Απολύσεις καθώς το όραμα σβήνει
- Κιμ Κατράλ: Η 69χρονη Σαμάνθα του «Sex And The City» ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας για 4η φορά
- Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ: Νεκρός ο ηγέτης ένοπλης συμμορίας που υποστήριζε το Ισραήλ στη Γάζα
- Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
- Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
- Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις