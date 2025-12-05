Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Woman’s World, η Άλισον Άρνγκριμ, που υποδύθηκε τη Νέλι Όλεσον στην γουέστερν σειρά του 1974 «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι», μίλησε για την συνεργασία της με τον εκλιπόντα ηθοποιό Μάικλ Λάντον.

Ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στη σειρά ως Τσαρλς Ίνγκαλς, ο πατέρας της Λόρα Ίνγκαλς (Μελίσα Γκίλμπερτ). Ήταν επίσης παραγωγός της σειράς και σκηνοθέτησε πολλά επεισόδια.

«Ήταν ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ», είπε η Άρνγκριμ για τον Λάντον. «Αυτός είναι από τους καλύτερους τρόπους για να τον περιγράψω. Θυμηθείτε, γράφει τη σειρά, την υπογράφει ως παραγωγός και τη σκηνοθετεί […]ήταν εργασιομανής και τρελός, αλλά τόσο αστείος και δημιουργικός. Ήταν εκπληκτικό να τον βλέπεις να δουλεύει και έκανε τους πάντες να γελούν».

Ωστόσο, η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η προσωπική ζωή του Λάντον σημαδεύτηκε από πόνο — και η επιθυμία του για κάτι ελπιδοφόρο αδιαμφισβήτητα επηρέασε το τηλεοπτικό έργο.

«Ο Μάικλ Λάντον δεν είχε ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή», είπε η Άρνγκριμ. «Είχε μια ταραχώδη παιδική ηλικία και μιλούσε ανοιχτά για το πόσο δύστροποι άνθρωποι ήταν οι γονείς του. [Όσο ζούσε] αναζητούσε διακαώς το είδος της δεμένης οικογένειας, της πραγματικής αγάπης και της σύνδεσης που η σειρά απεικόνιζε».

Ο Ντιν Μπάτλερ, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Αλμάνζο Γουάιλντερ στη σειρά, μίλησε επίσης στο μέσο ενημέρωσης και στάθηκε στο όραμα του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

«Ήταν πολυδιάστατος τύπος και καταλάβαινε ποια ήταν η δουλειά του, δηλαδή να δημιουργήσει κάτι που θα μπορούσαν να απολαύσουν μαζικά πολλές γενιές ανθρώπων», είπε ο Μπάτλερ. «Κάτι που θα ήταν θεμελιώδες όσον αφορά την καλοσύνη του προς τους ανθρώπους, τις αξίες και την ηθική — αυτό ήταν απολύτως σαφές».

«Θυσίαζε τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς»

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης το 2024 για τον εορτασμό της 50ής επετείου της σειράς «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», η Γκίλμπερτ μίλησε στο περιοδικό People, αναφερόμενη και πάλι στον Λάντον, ο οποίος, όπως είπε, ηγούνταν του καστ και του συνεργείου.

«Ήμουν η μόνη από το καστ που συναναστρεφόταν τακτικά μαζί του και με την οικογένειά του», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι συχνά πήγαινε διακοπές με τον Μάικλ.

«Κάθε χρόνο το NBC διοργάνωνε τη Rose Parade και [ενώ ο Μαικλ συμμετείχε] επέλεγε αντί να πάρει αμοιβή για αυτό, να χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να αγοράζει κάθε χρόνο χριστουγεννιάτικα δώρα για το καστ και το συνεργείο», είπε η Γκίλμπερτ.

«Έτσι, ουσιαστικά θυσίαζε τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς για να είναι στη Rose Parade στις 3 το πρωί, ώστε να μπορεί να μας δώσει σε όλους καταπληκτικά χριστουγεννιάτικα δώρα», κατέληξε.

Ο Λάντον πέθανε το 1991 σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

*Με πληροφορίες από: People