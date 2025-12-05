Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

Η Κόνι Μεταξά και ο Τάσος Ξιαρχό αντάλλαξαν αιχμές μέσα από τα social media, επαναφέροντας στο φως τα αίτια της ρήξης στη μέχρι πρότινος στενή συνεργασία και φιλία τους.

Μετά τις δηλώσεις της τραγουδίστριας σε πρόσφατη συνέντευξη, ο χορογράφος απάντησε μέσω TikTok, ενώ η ίδια επανήλθε με ένα εκτενές βίντεο σε story στο Instagram, παρουσιάζοντας τη δική της οπτική.

«Ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια»

Η Μεταξά, σχολιάζοντας όσα ανέφερε ο Ξιαρχό ότι «δεν σηκώνει καραγκιοζιλίκια» και πως δεν ευθύνεται αν εκείνος τη «κράζει επειδή τραγουδά σε πανηγύρια», θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια.

Στο βίντεό της επεσήμανε πως δεν θεωρεί ντροπή τις εμφανίσεις σε πανηγύρια, διερωτώμενη γιατί αντιμετωπίζονται υποτιμητικά, όταν μεγάλο μέρος του κοινού τις απολαμβάνει κάθε καλοκαίρι.

«Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο, το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι, θεωρείται κάτι κακό; Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε και μετά πάτε εκεί και περνάτε φανταστικά; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια. Η διαφορά μας ποια είναι λοιπόν; Εγώ δεν ντρέπομαι για το πώς μπορώ να προσαρμοστώ σε όλες τις καταστάσεις».





Παράλληλα, σημείωσε ότι η αρνητική κριτική δεν την επηρεάζει, καθώς –όπως είπε– επιλέγει να ζει χωρίς κόμπλεξ και χωρίς να κρύβει πλευρές της δουλειάς ή της διασκέδασής της για λόγους «aesthetic». «Ήρθα σε αυτή τη ζωή για να περνάω καλά», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Μπορώ να εργαστώ παντού, περνάω τέλεια όπου πάω και ο κόσμος δεν νομίζει ότι είμαι κομπλεξικιά, σαν εσάς που σας βλέπει εκεί, αλλά δεν υπάρχουν story. Είμαι περήφανη για όλα αυτά που κάνω. Περνάω ωραία με ό,τι κάνω.

»Δεν νιώθω καμία ντροπή, γενικά για αυτά που κάνω. Ειδικά στη δουλειά μου. Και το ότι μπορώ να αλλάζω και να προσαρμόζομαι, σημαίνει ότι εγώ πάντα θα έχω δουλειά. Ενώ κάποιοι από σας όχι. Και αυτό δεν το λέω μόνο συγκεκριμένα για τα πανηγύρια, το λέω γενικά».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πχ, άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουνε aesthetic και δεν ανεβάζουν πράγματα τα οποία όντως τους κάνουν να αισθάνονται ωραία και τους βοηθάνε να περνάνε καλά και απλά κρύβουν αυτό το κομμάτι της ζωής τους, το οποίο είναι η πραγματικότητά τους για να μη φανεί κάτι στον κόσμο. Μαντέψτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν κάποιος θα με κρίνει, γιατί εγώ ήρθα εδώ σε αυτή τη ζωή για να περνάω καλά».



Τι είχε δηλώσει ο Τάσος Ξιαρχό

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ξιαρχό είχε προηγουμένως δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Στο TikTok υποστήριξε ότι η Μεταξά τον είχε φέρει σε δύσκολη θέση ζητώντας του να επιλέξει ανάμεσα σε εκείνη και άλλη καλλιτέχνιδα, την οποία –όπως είπε– εκείνη η ίδια τού είχε συστήσει.

Ανέφερε επίσης πως η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα προχώρησε επαγγελματικά, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, προκάλεσε ζήλια.



Παράλληλα, κατηγόρησε την τραγουδίστρια ότι τον σχολίαζε αρνητικά σε πρόσωπα του χώρου, τα οποία –όπως τόνισε– «του πήραν τη δουλειά» και συνδέθηκαν με την υπόθεση της σχολής του. «Αυτά τα καραγκιοζιλίκια δεν τα θέλω και δεν τα σηκώνω», σημείωσε, επιμένοντας ότι έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του για την καλλιτεχνική πορεία της.

Αφορμή για όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση στάθηκε η πρόσφατη εμφάνιση της Κόνι Μεταξά στην εκπομπή του Fipster στο YouTube, όπου αναφέρθηκε στη διακοπή της συνεργασίας της με τον Ξιαρχό, λέγοντας: «Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε εμένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια».

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @kmetaxa