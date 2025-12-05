magazin
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
05 Δεκεμβρίου 2025 | 22:15

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Spotlight

Η Κόνι Μεταξά και ο Τάσος Ξιαρχό αντάλλαξαν αιχμές μέσα από τα social media, επαναφέροντας στο φως τα αίτια της ρήξης στη μέχρι πρότινος στενή συνεργασία και φιλία τους.

Μετά τις δηλώσεις της τραγουδίστριας σε πρόσφατη συνέντευξη, ο χορογράφος απάντησε μέσω TikTok, ενώ η ίδια επανήλθε με ένα εκτενές βίντεο σε story στο Instagram, παρουσιάζοντας τη δική της οπτική.

«Ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια»

Η Μεταξά, σχολιάζοντας όσα ανέφερε ο Ξιαρχό ότι «δεν σηκώνει καραγκιοζιλίκια» και πως δεν ευθύνεται αν εκείνος τη «κράζει επειδή τραγουδά σε πανηγύρια», θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια.

Στο βίντεό της επεσήμανε πως δεν θεωρεί ντροπή τις εμφανίσεις σε πανηγύρια, διερωτώμενη γιατί αντιμετωπίζονται υποτιμητικά, όταν μεγάλο μέρος του κοινού τις απολαμβάνει κάθε καλοκαίρι.

«Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο, το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι, θεωρείται κάτι κακό; Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε και μετά πάτε εκεί και περνάτε φανταστικά; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια. Η διαφορά μας ποια είναι λοιπόν; Εγώ δεν ντρέπομαι για το πώς μπορώ να προσαρμοστώ σε όλες τις καταστάσεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa)


Παράλληλα, σημείωσε ότι η αρνητική κριτική δεν την επηρεάζει, καθώς –όπως είπε– επιλέγει να ζει χωρίς κόμπλεξ και χωρίς να κρύβει πλευρές της δουλειάς ή της διασκέδασής της για λόγους «aesthetic». «Ήρθα σε αυτή τη ζωή για να περνάω καλά», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Μπορώ να εργαστώ παντού, περνάω τέλεια όπου πάω και ο κόσμος δεν νομίζει ότι είμαι κομπλεξικιά, σαν εσάς που σας βλέπει εκεί, αλλά δεν υπάρχουν story. Είμαι περήφανη για όλα αυτά που κάνω. Περνάω ωραία με ό,τι κάνω.

»Δεν νιώθω καμία ντροπή, γενικά για αυτά που κάνω. Ειδικά στη δουλειά μου. Και το ότι μπορώ να αλλάζω και να προσαρμόζομαι, σημαίνει ότι εγώ πάντα θα έχω δουλειά. Ενώ κάποιοι από σας όχι. Και αυτό δεν το λέω μόνο συγκεκριμένα για τα πανηγύρια, το λέω γενικά».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πχ, άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουνε aesthetic και δεν ανεβάζουν πράγματα τα οποία όντως τους κάνουν να αισθάνονται ωραία και τους βοηθάνε να περνάνε καλά και απλά κρύβουν αυτό το κομμάτι της ζωής τους, το οποίο είναι η πραγματικότητά τους για να μη φανεί κάτι στον κόσμο. Μαντέψτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν κάποιος θα με κρίνει, γιατί εγώ ήρθα εδώ σε αυτή τη ζωή για να περνάω καλά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa)

Τι είχε δηλώσει ο Τάσος Ξιαρχό

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ξιαρχό είχε προηγουμένως δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Στο TikTok υποστήριξε ότι η Μεταξά τον είχε φέρει σε δύσκολη θέση ζητώντας του να επιλέξει ανάμεσα σε εκείνη και άλλη καλλιτέχνιδα, την οποία –όπως είπε– εκείνη η ίδια τού είχε συστήσει.

Ανέφερε επίσης πως η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα προχώρησε επαγγελματικά, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, προκάλεσε ζήλια.

@tasosxiarcho♬ original sound – Tasos Xiarcho


Παράλληλα, κατηγόρησε την τραγουδίστρια ότι τον σχολίαζε αρνητικά σε πρόσωπα του χώρου, τα οποία –όπως τόνισε– «του πήραν τη δουλειά» και συνδέθηκαν με την υπόθεση της σχολής του. «Αυτά τα καραγκιοζιλίκια δεν τα θέλω και δεν τα σηκώνω», σημείωσε, επιμένοντας ότι έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του για την καλλιτεχνική πορεία της.

Αφορμή για όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση στάθηκε η πρόσφατη εμφάνιση της Κόνι Μεταξά στην εκπομπή του Fipster στο YouTube, όπου αναφέρθηκε στη διακοπή της συνεργασίας της με τον Ξιαρχό, λέγοντας: «Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε εμένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια».

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @kmetaxa

Business
Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

World
Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Πώς ο Τραμπ θα θωρακίσει τις ΗΠΑ

Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Πώς ο Τραμπ θα θωρακίσει τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
MDMA 05.12.25

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»
«Εργασιομανής και τρελός» 05.12.25

Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Οι ηθοποιοί της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» μίλησαν για την συνεργασία τους με τον εκλιπόντα Μάικλ Λάντον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Τι εννοούσε; 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Danity Kane 05.12.25

Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ
Βίντεο 05.12.25

«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ και η συζήτηση πήγε σε χρόνο μηδέν από τα Χριστούγεννα στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ
«Τι θα φάμε;» 04.12.25

Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέκρουσε εικασίες όπως το ότι η αισθητική της συμβάλει στον εξευτελισμό των γυναικών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Κεταμίνη 04.12.25

«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι

Ο Σαλβαδόρ Πλασένθια, ο γιατρός που παρείχε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, με το δικαστήριο να μιλά για «εκμετάλλευση» του ηθοποιού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη
«Θέλεις βία;» 04.12.25

Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο παραγωγός και φίλος του Τζον Λένον, Τζακ Ντάγκλας, μίλησε χωρίς περιστροφές για την εποχή που ο αείμνηστος μουσικός χρησιμοποίησε μάλλον ασυνήθιστα μέσα για να ησυχάσει ένα πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
