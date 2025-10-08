Κόνι Μεταξά – Μάριος Καπότσης: Και επίσημα χωρισμένοι, η νέα σύντροφος του Καπότση

Το συναινετικό διαζύγιο της Κόνι Μεταξά και του Μάριου Καπότση εκδόθηκε πριν λίγες εβδομάδες. Μάλιστα, ο γνωστός πολίστας φαίνεται ότι έχει βρει ήδη τον έρωτα στο πρόσωπο μία όμορφης ηθοποιού.

Κόνι Μεταξά – Μάριος Καπότσης: Οι πολύ καλές σχέσεις του πρώην ζευγαριού

Σύμφωνα με την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 η κόρη του Λευτέρη Πανταζή και ο Καπότσης διατηρούν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ του.

«Εδώ και κάποιες εβδομάδες το πρώην ερωτευμένο ζευγάρι είναι ελεύθερο και μπορεί να συνεχίσει κανονικότητά τη ζωή του. Ήταν συναινετικό διαζύγιο σε φιλικό κλίμα, δεν αποκτήθηκαν κοινά περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια του 3ετούς έγγαμου βίου τους».

Μάριος Καπότσης: Ποια είναι η νέα αγαπημένη του

Παράλληλα, στην ίδια εκπομπή αποκαλύφθηκε ότι ο Μάριος Καπότσης έχει προχωρήσει τη ζωή του και έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της ηθοποιού Ελευθερίας Κοντογεώργη.

Κόνι Μεταξά: Τι έχει δηλώσει για τον χωρισμό της

«Δεν πιστεύω ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει. Πιστεύω ότι όταν φεύγεις από έναν έρωτα, πρέπει να πάρεις τον χρόνο σου να ξεπεράσεις αυτό που πέρασες, είτε πονάει είτε σε χαροποιεί. Ό,τι και να είναι πιστεύω πρέπει να κάτσεις, να βράσεις στο ζουμί σου, να καταλάβεις τι έγινε και μετά να ξαναψάξεις τον έρωτα».

Μέχρι στιγμής, η Κόνι Μεταξά κρατά την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μιλά μόνο για τα επαγγελματικά της πλάνα.