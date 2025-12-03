Κόνι Μεταξά: «Για αυτό χώρισα με τον Μάριο Καπότση, βίωσα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Η Κόνι Μεταξά βρέθηκε προσκλεκλημένη στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» στο Youtube.

Η τραγουδίστρια δεν δίστασε να απαντήσει σε καμία ερώτηση του παρουσιαστή.

Πώς είναι οι σχέσεις της με τους συναδέλφους της;

«Δεν κάνω εγώ μπλοκ. Εκείνοι με κάνουν. Με έχουν κάνει η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη. Δεν θα κάνω κανέναν μπλοκ γιατί δεν είμαι 5 χρονών. Κάνω μόνο όσους μου μιλάνε πάρα πολύ άσχημα στα σχόλια», αποκάλυψε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

«Ο Τάσος Ξιαρχό με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια», ανέφερε ανοιχτά η τραγουδίστρια.

Κόνι Μεταξά: Τι λέει για τον Μάριο Καπότση και τον χωρισμό τους

«Ο λόγος που χώρισα με τον Μάριο ήταν ότι εκείνος δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός, ενώ εγώ είμαι φουλ. […] Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω βιώσει την έχω βιώσει από τον Μάριο και ήταν ότι του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου μετά τον χωρισμό μας και εκείνος δεν το σεβάστηκε», εξομολογείται για πρώτη φορά η Κόνι Μεταξά.