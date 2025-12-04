Επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην ατζέντα των συνομιλιών με Κακλαμάνη – Γεραπετρίτη

Να διατηρήσει τη δυναμική των σχέσεων της με τη Λιβύη, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη διπλή επίσκεψη Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη του καλοκαίρι, επιθυμεί η ελληνική διπλωματία, με την άφιξη του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, στην Αθήνα να θεωρείται ένα μήνυμα για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Σάλεχ που πρόσκειται στην πλευρά Χαφτάρ, έφτασε στην Αθήνα την Πέμπτη και είχε την πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος του με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Κακλαμάνης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της λιβυκής Βουλής επεσήμανε ότι οι δύο χώρες συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς και σε αυτό το πλαίσιο επιθυμία της Αθήνας είναι «να ανανεώσουμε τον στενό και ειλικρινή διάλογο που είχαμε πάντα μαζί σας, με σκοπό την αναβάθμιση της διμερούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας και την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην ευρύτερη γειτονιά μας, προς όφελος των κρατών και των λαών μας».

Κακλαμάνης: Να ακυρωθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων αναφέρθηκε και στο τουρκολυβικό μνημόνιο, σημειώνοντας προς τον Σάλεχ πως δεν πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. «Αναφέρομαι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 το οποίο δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιό σας. Αντιθέτως, σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να ακυρωθεί πλήρως. Αυτό, εξοχότατε κύριε πρόεδρε, είναι προς το συμφέρον πρώτα της Λιβύης και μετά της Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κακλαμάνης, ενώ εξέφρασε παράλληλα στο Σάλεχ την ευγνωμοσύνη του «για τη συνολική σας στάση στο ζήτημα αυτό και ιδιαιτέρως για την επιστολή που αποστείλατε στον κ. γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, κάνοντας έκκληση για απόρριψη του μνημονίου».

Σάλεχ: Παραμένουμε πιστοί στους φίλους μας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξήρε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο Κοινοβουλίων, οι οποίες στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις δημοκρατικές αξίες και στην κοινή δέσμευση για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή μας.

«Παραμένουμε πιστοί στους φίλους μας και δεν ξεχνάμε τη στήριξη της Ελλάδας στις πλημμύρες και την ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε σε μία τόσο δύσκολη στιγμή για τη χώρα μου» ανέφερε ο Σάλεχ.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιβύης ευχαρίστησε επίσης για την εκπαίδευση που παρέχει η Ελλάδα σε στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής της Ανατολικής Λιβύης και εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας.

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο ο Σάλεχ επεσήμανε ότι δεν έχει λάβει την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ.

Η συνάντηση με Γεραπετρίτη την Παρασκευή

Την Παρασκευή στις 15:30 έχει προγραμματιστεί η συνάντηση Σάλεχ – Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλώσεις δεν προβλέπονται ωστόσο η άφιξη και οι συναντήσεις του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης στην Αθήνα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένων και των κινήσεων προσέγγισης της Τουρκίας προς την πλευρά Χαφτάρ.

Υπενθυμίζεται ότι στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών την Τρίτη, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού σημείωνε ότι η επίσκεψη Σάλεχ γίνεται «στο πλαίσιο της λειτουργικής σχέσης που επιδιώκει να οικοδομήσει η Ελλάδα με την Λιβύη, αλλά και των ανοικτών διαύλων που έχει εγκαθιδρύσει το τελευταίο διάστημα και με τις δύο πλευρές στο ανώτατο επίπεδο».

Τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Σάλεχ αναμένεται να απασχολήσει το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Λιβύη έχουν ξεκινήσει τεχνικές συνομιλίες ως προς την οριοθέτηση ΑΟΖ, με τον επόμενο γύρο α αναμένεται να διεξαχθεί στην Τρίπολη.

Όπως είχε αναφέρει η εκπρόσωπος «από το καλοκαίρι του 2025 που ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε και τις δύο πλευρές και το Υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται να διατηρήσει, να οικοδομήσει και να εδραιώσει αυτούς τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, πηγαίνουμε βήμα-βήμα και θεωρώ ότι είναι πολύ θετικές οι εξελίξεις ως προς αυτό»..