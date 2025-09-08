Γεραπετρίτης: Τόνισε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο στον γιο του Χαφτάρ

Με τον γενικό διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, την Δευτέρα (8/9) στην Αθήνα.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν «στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και την αμοιβαία βούληση για προώθηση και οικοδόμηση ειλικρινούς διαλόγου».

Η επίσκεψη του Μπελγκασέμ Χαφτάρ στην Αθήνα, επισήμανε, «αποτέλεσε ευκαιρία για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών, σε συνδυασμό με την προετοιμασία της επικείμενης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, εντός του τρέχοντος φθινοπώρου».

FM George Gerapetritis met today with the Director-General of the Reconstruction and Development Fund of Libya, Belgasem Haftar. Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar pic.twitter.com/Ev48sBg7P0 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 8, 2025

Ο Γεραπετρίτης επανέλαβε την ελληνική θέση για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για «την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Επεσήμανε, τέλος, τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο να καταστεί η Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και ευημερίας.