Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ

Συνάντηση με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ είχε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ βρίσκεται στην Αθήνα για επαφές με την πολιτική ηγεσία.

Σήμερα το πρωί είχε προγραμματισμένη συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες και με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Οι επαφές αυτές γίνονται περίπου δύο μήνες μετά το ταξίδι του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Βεγγάζη, όπου είχε συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ παρουσία των γιων του, αλλά και μετά την επίσκεψή του στην Τρίπολη, στη Δυτική Λιβύη.