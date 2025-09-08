Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα
- Γνωρίστε τη «Μαμά Ουγκάντα» τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά - Η θλιβερή ιστορία της
- Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
- Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
- Τουρκική φραγή στα social media εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων
Συνάντηση με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ είχε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ βρίσκεται στην Αθήνα για επαφές με την πολιτική ηγεσία.
Σήμερα το πρωί είχε προγραμματισμένη συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες και με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.
Οι επαφές αυτές γίνονται περίπου δύο μήνες μετά το ταξίδι του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Βεγγάζη, όπου είχε συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ παρουσία των γιων του, αλλά και μετά την επίσκεψή του στην Τρίπολη, στη Δυτική Λιβύη.
- Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
- Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
- Δεν πάει με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία ο Λεσόρ – Τι ισχύει με την αποθεραπεία του Γάλλου
- Τζένιφερ Άνιστον: Με ποιον τρόπο επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον υπνοθεραπευτή της
- Ιερουσαλήμ: Έξι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείων – Στον τόπο της τραγωδίας ο Νετανιάχου
- Στη φυλακή ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά – Ομολόγησε και δεύτερη αρπαγή μωρού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις