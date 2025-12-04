Τροχαίο: Χάος στην άνοδο του Κηφισού μετά την ανατροπή φορτηγού – Δύο τραυματίες
Τροχαίο ατύχημα προκαλεί κομφούζιο στον Κηφισό
Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από το τροχαίο ατύχημα που συνέβη το πρωί της Πέμπτης στη Λ. Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα την ανατροπή του τελευταίου.
Από τα εμπορεύματα που έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο έχουν κλείσει και τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας καθώς συνεργεία της περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να τα απομακρύνουν.
Στο σημείο, στο ύψος της Καλυφτάκη επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς οι ουρές των αυτοκινήτων είναι τεράστιες.
Εικόνα της κίνησης (06:45)
