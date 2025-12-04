Κακοκαιρία Byron: Αναστέλλονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολές του ΕΚΠΑ

Η έντονη κακοκαιρία Byron, που από το πρωί της Πέμπτης πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχοπτώσεις και επικίνδυνα φαινόμενα, οδηγεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε προληπτική αναστολή της λειτουργίας του. Με επίσημη ανακοίνωση, το Ίδρυμα ενημέρωσε ότι η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και Τμημάτων δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Η κακοκαιρία Byron έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία, τοπικές διακοπές ρεύματος και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Οι αρχές συνιστούν περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή σημείων που παρουσιάζουν συχνά υπερχειλίσεις.

Η ανακοίνωση του ΕΚΠΑ:

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Ήχησε το 112 στην Αττική

Μήνυμα από το «112» απεστάλη στους ανθρώπους που βρίσκονται στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron σαρώνει το Λεκανοπέδιο.

Προειδοποιεί για «έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής», και παράλληλα τονίζει: «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».