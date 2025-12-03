ΗΠΑ: Ξεκίνησε αστυνομική επιχείρηση κατά μεταναστών στη Νέα Ορλεάνη
Οι αρχές ξεκίνησαν την επιχείρηση επιβολής του νόμου εις βάρος μεταναστών στη Νέα Ορλεάνη
Οι ομοσπονδιακές αρχές ξεκίνησαν την Τετάρτη μια επιχείρηση επιβολής του νόμου με στόχο άτομα που ζουν παράνομα στη Νέα Ορλεάνη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την καταστολή της μετανάστευσης από πόλη σε πόλη.
Η επιχείρηση καταστολής στη Νέα Ορλεάνη
Οι «στόχοι της επιχείρησης περιλαμβάνουν βίαιους εγκληματίες που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη σύλληψή τους για διάρρηξη, ένοπλη ληστεία, κλοπή αυτοκινήτου και βιασμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, σε μια ανακοίνωση.
Το εύρος της επιχείρησης στη Νέα Ορλεάνη δεν ήταν σαφές, αν και προηγουμένως αναμενόταν να διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους με επιβράδυνση γύρω στα Χριστούγεννα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη ότι η Εθνοφρουρά θα αναπτυχθεί στη νότια πλευρά της πόλης σε μερικές εβδομάδες.
Η Νέα Ορλεάνη, με πληθυσμό περίπου 384.000 κατοίκους, θα είναι η τελευταία πόλη με δήμαρχο του Δημοκρατικού Κόμματος που θα στοχοποιηθεί από την εκστρατεία μαζικών απελάσεων του Τραμπ.
Από το καλοκαίρι, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι μετανάστευσης έχουν αυξήσει τους πόρους τους στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και την Ουάσιγκτον, προκαλώντας κριτική για τις επιθετικές τακτικές και τις συλλήψεις ατόμων που δεν είχαν διαπράξει έγκλημα.
Η δράση στη Νέα Ορλεάνη ακολουθεί μια επιχείρηση στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.
Φωτογραφία αρχείου: REUTERS/Kevin Mohatt
