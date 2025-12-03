Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας: πώς η τεχνολογία γίνεται εργαλείο καθημερινής αυτονομίας
Τα Νέα της Αγοράς 03 Δεκεμβρίου 2025 | 16:35

Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας: πώς η τεχνολογία γίνεται εργαλείο καθημερινής αυτονομίας

Το Inclucity4all από τη Lamda Development είναι ένας ψηφιακός σύμμαχος για πιο ισότιμη και εύκολη καθημερινή μετακίνηση.

Spotlight

Η 3η Δεκεμβρίου είναι μια ημέρα που αναδεικνύει μια ανάγκη που απαιτεί συνεχή δράση: να ζούμε σε πόλεις όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να κινείται, να συμμετέχει και να ζει χωρίς εμπόδια.

Η συμπερίληψη δεν αφορά μόνο την ευαισθητοποίηση, αλλά και τις πρακτικές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα, σε ένα αστικό περιβάλλον που εξελίσσεται και χρειάζεται σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει πρακτικά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητα. Όταν σχεδιάζεται με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, μπορεί να δώσει σε άτομα με αναπηρία περισσότερη αυτονομία, ασφάλεια και άνεση στην κίνηση.

Inclucity4all: μια εφαρμογή που κάνει την πόλη πιο λειτουργική

Η Lamda Development αναπτύσσει την εφαρμογή Inclucity4all, μια ψηφιακή λύση που συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για σημεία και υπηρεσίες ήδη σε τέσσερις δήμους της Αττικής: Ελληνικού–Αργυρούπολης, Αλίμου, Αμαρουσίου και Παλαιού Φαλήρου, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος: να διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση και την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες της πόλης, μέσα από ένα εργαλείο που είναι απλό στη χρήση και διαθέσιμο σε όλους.

Τι προσφέρει η εφαρμογή

  1. Πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος από δημόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικούς χώρους μέχρι εμπορικά σημεία και σημεία εξυπηρέτησης.
  2. Καθαρή καταγραφή υπηρεσιών και υποδομών, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει τι μπορεί να χρησιμοποιήσει άνετα και με ασφάλεια.
  3. Υποστήριξη καθημερινής πλοήγησης με λειτουργίες που βοηθούν άτομα με αναπηρία να προγραμματίζουν τις διαδρομές τους με μεγαλύτερη αυτονομία.
  4. Έναν ψηφιακό σύμμαχο στην πόλη που προσφέρει πρακτική καθοδήγηση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με γνώμονα το πραγματικό όφελος. Όσο πιο εύκολη γίνεται η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την καθημερινή διαδρομή και εξυπηρέτηση, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η αίσθηση ανεξαρτησίας.

Μια πρωτοβουλία που υπηρετεί έναν ευρύτερο στόχο

Το inclucity4all εντάσσεται στη στρατηγική της Lamda Development για ανάπτυξη πρωτοβουλιών που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Στόχος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ισότιμης συμμετοχής στην πράξη.

Με τη χαρτογράφηση σημείων και την παροχή άμεσης πληροφόρησης, το inclucity4all βοηθά άτομα με αναπηρία να κινούνται πιο άνετα στην πόλη και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να αξιοποιήσουν.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία υπενθυμίζει πως η συμπερίληψη χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια. Απαιτεί χρόνο και δέσμευση, και αντανακλάται στον τρόπο που σχεδιάζουμε τις πόλεις, τις υπηρεσίες και τα ψηφιακά εργαλεία της καθημερινότητας.

Το inclucity4all είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση: μια πρακτική λύση που ενισχύει την ανεξαρτησία και κάνει την καθημερινότητα πιο λειτουργική για όλους.

Ο δρόμος προς τις πόλεις του μέλλοντος χτίζεται βήμα-βήμα, με λύσεις που προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη και δίνουν χώρο σε κάθε άνθρωπο.

Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
Ελλάδα 03.12.25

Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σύνταξη
Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.12.25

Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;

Από το Qatargate ως τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να επιχειρεί μια απέλπιδα αυτο-κάθαρση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»
«Κοροϊδία» 03.12.25

«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια να επιστρατεύσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό» διαμηνύει η αντιπολίτευση στον πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε για τους αγρότες, τα αιτήματά τους και τα μπλόκα

Σύνταξη
Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε

Η Athens Kallithea έκανε σεφτέ στη League Phase Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όμως αποχαιρετά τη διοργάνωση, ενώ η Καβάλα παρέμεινε στον ένα βαθμό και με ένα ματς λιγότερο με τον Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς». Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
