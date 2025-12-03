Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral

Την ώρα που η πρωτεύουσα κινείται ήδη σε ρυθμούς Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με τους δρόμους και τις βιτρίνες να είναι στολισμένα, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς κλέβει την παράσταση.

Και αν τα φώτα από τα μποτιλιαρισμένα ΙΧ αυτοκίνητα μοιάζουν με στολίδια, υπάρχει ένα τραμ που φέρει τα δικά του χριστουγεννιάτικα λαμπάκια!

Δείτε το τραμ:

Το στολισμένο τραμ κινούνταν στη γραμμή 6, κάνοντας το δρομολόγιο «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» κάνοντας τους περαστικούς να γυρνάνε όταν το μεγάλο αμάξωμα που ήταν γεμάτο με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια περνούσε από κοντά του.

Και ΙΧ στο ρυθμό των Χριστουγέννων

Το συγκεκριμένο τραμ δεν είναι το μόνο όχημα με στολισμό που κινείται στους δρόμους της Αθήνας, καθώς συχνά στα social media ανεβαίνουν βίντεο με οχήματα που είναι κυριολεκτικά γεμάτα από λαμπάκια.