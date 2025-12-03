newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 19:57
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του Μετρό - Κανονικά τα δρομολόγια
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral
Ελλάδα 03 Δεκεμβρίου 2025 | 22:51

Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral

Το στολισμένο τραμ έκανε το δρομολόγιο «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» με τους περαστικούς να τα... χάνουν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

Την ώρα που η πρωτεύουσα κινείται ήδη σε ρυθμούς Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με τους δρόμους και τις βιτρίνες να είναι στολισμένα, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς κλέβει την παράσταση.

Και αν τα φώτα από τα μποτιλιαρισμένα ΙΧ αυτοκίνητα μοιάζουν με στολίδια, υπάρχει ένα τραμ που φέρει τα δικά του χριστουγεννιάτικα λαμπάκια!

Δείτε το τραμ:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴜᴋᴇ ᴏꜰ ᴡᴀɴᴅᴇʀʟᴀɴᴅꜱ (@dukeofwanderlands)

Το στολισμένο τραμ κινούνταν στη γραμμή 6, κάνοντας το δρομολόγιο «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» κάνοντας τους περαστικούς να γυρνάνε όταν το μεγάλο αμάξωμα που ήταν γεμάτο με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια περνούσε από κοντά του.

Και ΙΧ στο ρυθμό των Χριστουγέννων

Το συγκεκριμένο τραμ δεν είναι το μόνο όχημα με στολισμό που κινείται στους δρόμους της Αθήνας, καθώς συχνά στα social media ανεβαίνουν βίντεο με οχήματα που είναι κυριολεκτικά γεμάτα από λαμπάκια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολoγιακό

AKTOR: Από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολoγιακό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Πολιτική
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Νέα Κακοκαιρία 03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση
Ελλάδα 03.12.25

Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»
Ελλάδα 03.12.25

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»

«Δεν θυμάμαι τίποτα» και «είχα έντονα ψυχολογικά προβλήματα», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό
Ελλάδα 03.12.25

«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
Ελλάδα 03.12.25

Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
Όρια συνταξιοδότησης 03.12.25

Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσοι ασκούν επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες αν υποχρεωθούν να εργαστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ
TV 03.12.25

Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη είχε απόψε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μέσα από το MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος - Η TikToker Χαρά Τσιώλη έδωσε τη δική της «πνοή» στο αποψινό τσαντίρι

Σύνταξη
Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο

Αναξιόπιστος ακόμη και στο αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός τελικά φαίνεται πως το διάβασε και έπλασε τη δική του ιστορία. Στο αφήγημα του υπάρχει φυσικά νέος «δράκος» Τσίπρα, χρίζοντάς τον εμμέσως επίσημο αντίπαλο, πριν καν ολοκληρώσει ο πρώην πρωθυπουργός την ομιλία του στο Παλλάς παρουσιάζοντας την Ιθάκη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!

Πραγματοποιώντας μια καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε τη Βάσας επικρατώντας με 20-8 και την τελευταία αγωνιστική θα πάει για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Σύνταξη
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν
TV 03.12.25

Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν

Στις καταθέσεις της «αγρότισσας με την Ferrari» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλςο μέσα από το αποψινό «Τσαντίρι»

Σύνταξη
«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κάιλ ΜακΌλαϊ ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα στο Ολντ Τράφορντ πριν από δέκα μέρες – Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχει κάνει θερμή εισήγηση στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον Μούζα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 03.12.25

Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz

  Θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες στη Μεγάλη Βρετανία, ακτιβιστές άδειασαν κόπρανα κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου Ritz

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ

LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Σάντερλαντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για κωλοτούμπα Άδωνι για την οπλοκατοχή: Έχει γίνει η ζωή μας ένα απόλυτο «φασιστομάνι»
TV 03.12.25

Λαζόπουλος για κωλοτούμπα Άδωνι για την οπλοκατοχή: Έχει γίνει η ζωή μας ένα απόλυτο «φασιστομάνι»

«Ψαρεύεις ψήφους από την Κρήτη, ή μήπως υπάρχουν συμφέροντα με την προώθηση του εμπορίου όπλων;» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην κωλοτούμπα του Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο
Όλα στο φως 03.12.25

«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο

Ο 26χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μίλησε με ειλικρίνεια σε ένα συγκλονιστικό βίντεο με την ελπίδα να βοηθήσει όλους όσοι νιώθουν μόνοι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάκης Λαζόπουλος: «Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της – Από ό,τι έκανες θα πληρωθείς»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 03.12.25

Λάκης Λαζόπουλος: «Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της – Από ό,τι έκανες θα πληρωθείς»

«Βλέπεις μια κυβέρνηση, τρέχουν, γλιστράνε, παίζουν κρυφτό με τους νόμους. Αυτή η διαφθορά είναι σαν καταρράκτης που θα μας συμπαρασύρει όλους. Δεν θα αφήσει κανέναν»

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Τη διαβεβαίωση «θα είμαστε μαζί» στην προσπάθεια για τη νέα μεταπολίτευση και το σοκ Δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο Παλλάς, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». - «Έχουμε λάθος κυβέρνηση, διάγουμε μία από τις χειρότερους περιόδους της μεταπολίτευσης» είπε και περιέγραψε ξεκάθαρο όραμα, δρόμο και συνοδοιπόρους

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα

LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπράιτον – Άστον Βίλα για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπρέντφορντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρης – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας
Πόλο 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βάσας για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει τους κίτρινους με πολλές αλλαγές την ομάδα του απόψε (3/12, 21.30) στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης». Στον πάγκο ο Μορόν και εκτός αποστολής ο Διούδης.

Σύνταξη
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03.12.25

Τα Φιλαράκια την έκαναν - Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο