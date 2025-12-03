Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral
Το στολισμένο τραμ έκανε το δρομολόγιο «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» με τους περαστικούς να τα... χάνουν.
- Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
- Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
- Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral
- Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Την ώρα που η πρωτεύουσα κινείται ήδη σε ρυθμούς Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με τους δρόμους και τις βιτρίνες να είναι στολισμένα, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς κλέβει την παράσταση.
Και αν τα φώτα από τα μποτιλιαρισμένα ΙΧ αυτοκίνητα μοιάζουν με στολίδια, υπάρχει ένα τραμ που φέρει τα δικά του χριστουγεννιάτικα λαμπάκια!
Δείτε το τραμ:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το στολισμένο τραμ κινούνταν στη γραμμή 6, κάνοντας το δρομολόγιο «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» κάνοντας τους περαστικούς να γυρνάνε όταν το μεγάλο αμάξωμα που ήταν γεμάτο με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια περνούσε από κοντά του.
Και ΙΧ στο ρυθμό των Χριστουγέννων
Το συγκεκριμένο τραμ δεν είναι το μόνο όχημα με στολισμό που κινείται στους δρόμους της Αθήνας, καθώς συχνά στα social media ανεβαίνουν βίντεο με οχήματα που είναι κυριολεκτικά γεμάτα από λαμπάκια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
- Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο
- Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ
- Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο
- Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
- Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral
- Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
- Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις