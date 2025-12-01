Αν νομίζετε ότι όλα φαίνονται ακριβά φέτος τα Χριστούγεννα, δεν είστε οι μόνοι.

Το υψηλό κόστος ζωής απασχολεί πολλούς ανθρώπους ενόψει του τέλους του έτους—μιας περιόδου που χαρακτηρίζεται από αδιάκοπα ψώνια, είτε πρόκειται για το μενού των Χριστουγέννων είτε για ένα δώρο της τελευταίας στιγμής για κάτω από το δέντρο.

Τόσο οι Ευρωπαίοι, όσο και οι Αμερικανοί χρειάζονται να αγοράσουν πράγματα, αλλά αισθάνονται επίσης την πίεση του επίμονου πληθωρισμού, των χαοτικών δασμών και μιας παγωμένης αγοράς εργασίας το 2025.

Στην Ελλάδα οι καταναλωτές εμφανίζονται «μαζεμένοι», καθώς 1 στους 2 σκοπεύει να περάσει τις γιορτές στο σπίτι με οικογένεια ή φίλους, ενώ το 59% δηλώνει πως θα ξοδέψει περίπου τα ίδια με πέρσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 13% σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες του.

Η τάση των καταναλωτών για τα Χριστούγεννα φαίνεται ότι δεν είναι γιορτινή. Το πώς θα εξελιχθεί μένει να το δούμε.

Χριστούγεννα σε Ευρώπη και Αμερική

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία την φετινή εορταστική περίοδο, οι περισσότεροι θα δουν υποτονικές πωλήσεις, καθώς η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζει να υποχωρεί και η μακροοικονομική αβεβαιότητα επιβαρύνει τα πορτοφόλια.

Συνολικά, η ετήσια ανάπτυξη θα είναι περισσότερο συγκρατημένη παρά χαρούμενη, με τις πωλήσεις εκτός καταστημάτων (ηλεκτρονικό εμπόριο και ταχυδρομικές παραγγελίες) να αποφέρουν τα περισσότερα κέρδη, σύμφωνα με έρευνα της Bain and Company.

Με τον πληθωρισμό να παραμένει στο 3,8% —και ακόμη υψηλότερο σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τα τρόφιμα— οι προαιρετικοί προϋπολογισμοί των αγοραστών βρίσκονται υπό πίεση.

Στη Γαλλία, προβλέπεται ότι οι λιανικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών θα αυξηθούν μόλις κατά 0,5% σε ετήσια βάση, στο ίδιο επίπεδο με το 2024.

Η Γερμανία οδεύει προς την εορταστική περίοδο του 2025 με συγκρατημένες προσδοκίες. Η Bain προβλέπει ονομαστική αύξηση 2,5% στις λιανικές πωλήσεις, χαμηλότερη από το 3,9% του περασμένου έτους.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές, ετοιμάζονται να μειώσουν τη συμμετοχή τους στις αγορές κατά την εορταστική περίοδο, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά.

Ειδικότερα, σχεδιάζουν να ψωνίζουν με πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς, μικρότερες λίστες δώρων και πιο δημιουργικά μέτρα εξοικονόμησης κόστους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα CNBC|SurveyMonkey 2025 Small Business Saturday Survey.

Χριστούγεννα στην Ελλάδα

Τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των Ελλήνων αποτυπώνει σχετική έρευνα της Ernst&Young για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ως φαίνεται οι Έλληνες καταναλωτές θα είναι «μαζεμένοι», καθώς 1 στους 2 σκοπεύει να περάσει τις γιορτές στο σπίτι με οικογένεια ή φίλους, ενώ το 59% σκοπεύουν να ξοδέψουν περίπου τα ίδια με πέρσι. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μόνο 13% θα ξοδέψουν περισσότερα.

Ακόμη, σε τρόφιμα και ποτά (61%), και ρούχα και αξεσουάρ (58%) θα κατευθυνθούν οι περισσότερες αγορές, σύμφωνα με την ΕΥ.

Ειδικότερα, οριακά αυξημένη σε σχέση με πέρσι εμφανίζεται η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του 2025, ενώ η τιμή παραμένει το κυρίαρχο κριτήριο κατά την περίοδο αυτή.

Αυτό προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, η οποία θα παρουσιαστεί στο σύνολό της μέσα στο μήνα.

Το ποσοστό όσων σχεδιάζουν να δαπανήσουν περισσότερα για τις αγορές τους αυξήθηκε από μόλις 4% πέρσι, στο 13%, ενώ φτάνει στο 26% μεταξύ των νέων 18-29 ετών. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (59%) σκοπεύουν να ξοδέψουν φέτος τα ίδια περίπου χρήματα με πέρσι κατά το διάστημα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αντίστοιχα, μειωμένο στο 24%, από 36% πέρσι, είναι το ποσοστό όσων σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα, ενώ 3%, από 6%, δήλωσαν ότι δε θα πραγματοποιήσουν αγορές.

Η γενιά που αισθάνεται περισσότερο την οικονομική πίεση

Έρευνα διαπιστώνει επίσης ότι η Γενιά Ζ και οι millennials θα ξοδέψουν λιγότερα φέτος τα Χριστούγεννα, σε σχέση με τη Γενιά Χ (12%) και τους Boomers (10%). Τα σχέδια δαπανών τους αντικατοπτρίζουν μια πιο σκόπιμη, πειθαρχημένη προσέγγιση.

Οι αγοραστές της Γενιάς Ζ ειδικότερα στρέφονται επίσης σε πιο επινοητικές στρατηγικές προσφοράς δώρων.

Είναι πολύ πιο πιθανό να φτιάχνουν χειροποίητα δώρα ως μέτρο εξοικονόμησης κόστους (24%), μια αξιοσημείωτη αντίθεση με τους αγοραστές μεγαλύτερης ηλικίας (13% τόσο για τη Γενιά X όσο και για τους Boomers). Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την πρακτικότητα και υπογραμμίζει περαιτέρω ότι οι νεότεροι Αμερικανοί αισθάνονται την οικονομική πίεση.

Η τιμή παίζει επίσης ρόλο, αλλά είναι δευτερεύουσας σημασίας (17% για τη Γενιά Ζ και 18% για τους millennials).

Οι νεότεροι αγοραστές εξακολουθούν να επισημαίνουν την ευαισθητοποίηση πολύ περισσότερο από το κόστος, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για αυτούς δεν είναι η προθυμία ή η προσιτή τιμή, αλλά η ορατότητα.

Ένα σημαντικό ποσοστό νεότερων καταναλωτών (39% της Γενιάς Ζ και των millennials) λένε ότι σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα αυτή την εποχή λόγω του αντίκτυπου των δασμών, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πίεσης στους ήδη περιορισμένους προϋπολογισμούς.

Τα φετινά δεδομένα καθιστούν σαφές ένα πράγμα: οι νεαροί αγοραστές διαχειρίζονται αυτή την εορταστική περίοδο με διαφορετικό τρόπο. Η Γενιά Ζ και οι millennials μπαίνουν στις γιορτές με πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς και πιο συνειδητές καταναλωτικές συνήθειες.