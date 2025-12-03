Πώς θα μπείτε στο μπάνιο χωρίς να κρυώνετε – Μικρά τρικ που θα σας ζεστάνουν

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, τώρα το χειμώνα, το μπάνιο γίνεται συχνά ο πιο παγωμένος χώρος του σπιτιού. Ειδικότερα, σε παλιές πολυκατοικίες χωρίς καλοριφέρ ή επαρκή μόνωση, η διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ των δωματίων είναι ακόμη πιο αισθητή.

Έτσι, κάθε φορά το να κάνει κανείς ένα απλό ντους καταλήγει σε… δοκιμασία, ειδικά αν το ζεστό νερό αργεί να… κατέβει.

Αρκετοί είναι αυτοί που ανοίγουν τη βρύση και την αφήνουν ανοιχτή για να γεμίσει ο χώρος ατμό. Ωστόσο, η πρακτική αυτή μεταφράζεται σε άσκοπη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Υπάρχουν όμως οικονομικότερες και αποδοτικότερες λύσεις για να ζεστάνετε το μπάνιο πριν από το ντους.

Ζεσταίνετε το σώμα σας — όχι τον χώρο του μπάνιου

Για να μπείτε στο ντους, δεν είναι απαραίτητο να ανεβάσετε τη θερμοκρασία στο σύνολο του μπάνιου.

Όπως έχει αποδειχθεί συχνά αρκεί να δημιουργήσετε την αίσθηση ζεστασιάς στο σώμα. Η θερμοκρασία γίνεται πιο έντονα αντιληπτή από τα άκρα, επομένως όταν ζεσταθούν τα πέλματα, ο οργανισμός «πιστεύει» ότι ο χώρος είναι θερμότερος.

Για το λόγο αυτό, υπάρχουν φορητά θερμαινόμενα πατάκια ή μια απλή θερμοφόρα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αν σκεφτεί κανείς ότι με ισχύ 100–150 Watt, θα καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια για λίγα λεπτά χρήσης.

Αν είστε από τους παραδοσιακούς, με μπανιέρα στο μπάνιο, τότε θα μπορείτε να κλείσετε την τάπα της, όταν βγει το ζεστό νερό και να μείνει μέσα στη μπανιέρα. Δεν χρειάζεται αρκετό, ίσα ίσα για να θερμάνετε τις πατούσες σας.

Η επιστροφή της λάμπας πυράκτωσης

Οι παλιοί λαμπτήρες πυράκτωσης —που πολλοί έχουν πλέον ξεχάσει— μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σας. Παρά το γεγονός ότι καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα, αποδίδουν και σημαντικά περισσότερη θερμότητα από τις LED.

Συνεπώς, σε έναν μικρό χώρο, όπως το μπάνιο, η διαφορά γίνεται αντιληπτή μέσα σε λίγα λεπτά. Το κόστος παραμένει χαμηλό, εφόσον δεν ξεχνάτε το φως ανοιχτό. Αν υπάρχουν πολλά φωτιστικά, αρκεί να αντικαταστήσετε μόνο το ένα.

Τι ισχύει με αερόθερμα και θερμοπομπούς

Τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα παραμένουν ο πιο άμεσος τρόπος θέρμανσης.

Αερόθερμο: Ζεσταίνει γρήγορα και χωρά παντού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του ντους, με την προϋπόθεση ότι τοποθετείται μακριά από επαφή με νερά.

Θερμοπομπός: Αποτελεσματικός, αλλά πρέπει να λειτουργεί μόνο πριν το ντους, ποτέ κατά τη διάρκειά του.

Πετσετοκρεμάστρα: Δεν αρκεί για να θερμάνει τον χώρο, αλλά εξασφαλίζει ζεστές πετσέτες και λειτουργεί συμπληρωματικά.

Σφραγίστε τις πηγές ψύχους

Συχνά το μπάνιο παγώνει επειδή ο κρύος αέρας βρίσκει διόδους από χαραμάδες και μικρά ανοίγματα.

Μικρές παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν άμεσα την αίσθηση του χώρου:

μονωτικές ταινίες ή σιλικόνη γύρω από παράθυρα και φεγγίτες,

σφιχτό κλείσιμο της πόρτας πριν το ντους,

πατάκι ή ειδικό προστατευτικό στη βάση της πόρτας για να εμποδίζεται η εισροή ψυχρού αέρα.