Τζόναθαν Άντερσον: Για τρίτη φορά, Σχεδιαστής της Χρονιάς στα Βρετανικά Βραβεία Μόδας 2025 – Όλοι οι νικητές
Go Fun 03 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Τζόναθαν Άντερσον: Για τρίτη φορά, Σχεδιαστής της Χρονιάς στα Βρετανικά Βραβεία Μόδας 2025 – Όλοι οι νικητές

Το αγόρι-θαύμα Τζόναθαν Άντερσον αναδείχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά κορυφαίος Σχεδιαστής της Χρονιάς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Ο Τζόναθαν Άντερσον κατάφερε να είναι για τρίτη συνεχή φορά ο μεγάλος νικητής στην πιο πολύτιμη κατηγορία όλων, αυτή του Σχεδιαστή της Χρονιάς, στα Βρετανικά Βραβεία Μόδας 2025.

Τα βραβεία που παραδόθηκαν στη λαμπερή  τελετή απονομής του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας (BFC) στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, βρήκαν τον Βορειοϊρλανδό στην κορυφή αναγνωρίζοντας το ταλέντο και τον επαγγελματισμό του όπως επιβεβαιώθηκε και με την πρόσφατη, εξαιρετικά επιτυχημένη, επανεκκίνηση του brand του JW Anderson, καθώς και για το ντεμπούτο του ως καλλιτεχνικός διευθυντής ανδρικής και γυναικείας ένδυσης στον πολυτελή οίκο μόδας Dior.

Υπήρξε και άλλη επιτυχία για τον Dior, καθώς η διευθύνουσα σύμβουλος Delphine Arnault έλαβε ένα Βραβείο Ειδικής Αναγνώρισης για την «εξαιρετική της συμβολή» στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας και το BFC ανακοίνωσε ότι ο Dior θα αυξήσει την επένδυσή του στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος BFC εισάγοντας μια νέα ετήσια υποτροφία.

Ο όμιλος πολυτελών ειδών LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton γιόρτασε επίσης την επιτυχία του οίκου μόδας Givenchy, καθώς η δημιουργική διευθύντρια Sarah Burton κέρδισε το Βραβείο Σχεδιάστριας Βρετανικής Γυναικείας Ένδυσης.

Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός καθώς υποψήφιοι ήταν επίσης οι Simone Rocha, Charlotte Knowles και Alexandre Arsenault για την Knwls, Emma Chopova και Laura Lowena για την Chopova Lowena και Erdem Moralıoğlu για τον Erdem.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Fashion Council (@britishfashioncouncil)

Με Βραβείο Ειδικής Αναγνώρισης τιμήθηκε και ο γαλλικός οίκος Chanel με αφορμή τα 100 χρόνια του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το BFC επισήμανε τη συνεργασία του οίκου με το Μουσείο V&A και το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας με αφορμή την επέτειο.

Η συλλογή του V&A περιλαμβάνει τα πρωτότυπα κοστούμια που σχεδίασε η Gabrielle Chanel για την παράσταση μπαλέτου του Diagilev «Le Train Bleu» και το γιγάντιο ύφασμα σκηνής που αναγνωρίζεται ευρέως ως το μεγαλύτερο έργο του Πικάσο στον κόσμο.

Η Chanel υποστήριξε τη συντήρηση αυτού του εμβληματικού έργου τέχνης, που τώρα εκτίθεται στο V&A East Storehouse και ανέθεσε στο Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας να δημιουργήσει μια νέα χορογραφική εκδοχή της παράστασης.

Η νέα παραγωγή, με κοστούμια προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.

Η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας είναι και εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για το Ίδρυμα BFC για την υποστήριξη ταλέντων της μόδας μέσω υποτροφιών και άλλων πρωτοβουλιών.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης οι Σάρα Μπάρτον, Γκρέις Γουέιλς Μπόνερ και Μπρουνέλο Κουτσινέλι.

Συνολικά απονεμήθηκαν 15 βραβεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Fashion Council (@britishfashioncouncil)

Οι νικητές των βραβείων του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας 2025

Σχεδιαστής της Χρονιάς

Jonathan Anderson για Dior και JW Anderson

Σχεδιαστής της Χρονιάς για Βρετανική Γυναικεία Ένδυση

Sarah Burton για Givenchy

Σχεδιαστής της Χρονιάς για Βρετανική Ανδρική Ένδυση

Grace Wales Bonner (Wales Bonner)

Βραβείο Πρωτοπορίας

Dilara Fındıkoğlu (Dilara Fındıkoğlu)

Μοντέλο της Χρονιάς

Anok Yai

Βραβείο Isabella Blow για Δημιουργό Μόδας

Rei Kawakubo, Adrian Joffe και Dickon Bowden

Βραβείο Ειδικής Αναγνώρισης

15 Χρόνια του BFC Fashion Trust

Βραβείο Ειδικής Αναγνώρισης

Delphine Arnault

Βραβείο Ειδικής Αναγνώρισης

25 Χρόνια of Fashion East

Βραβείο Εξαίρετου Επιτεύγματος

Brunello Cucinelli

Βραβείο Πολιτιστικής Καινοτομίας

Little Simz

Βραβείο Pandora Στιγμή Στιλ της Χρονιάς

Sam Woolf

