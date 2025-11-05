Από πρόσφυγας, υπερδύναμη στη μόδα: Μοντέλο της Χρονιάς για το BFC η Ανόκ Γιάι – «Ο ρατσισμός με πείσμωσε»

Η απόλυτη κυριαρχία της Σουδανοαμερικανίδας σταρ στις διεθνείς πασαρέλες είναι αδιαμφισβήτη και πλέον η Ανόκ Γιάι έχει και επίσημα τον τίτλο του Μοντέλου Της Χρονιάς από το British Fashion Council.

Παρόλο που η λαμπερή τελετή των Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (BFC) ανακοίνωσε τη νικήτρια της κατηγορίας Μοντέλο της Χρονιάς σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του BFC στο Instagram με την Σουδανοαμερικανίδα Άνοκ Γιάι να είναι νικήτρια στην κατηγορία.

Η Γιάι στέφθηκε ως το μεγαλύτερο αστέρι του μόντελινγκ για το 2025 μετά από μια εκθαμβωτική χρονιά, γεμάτη πασαρέλες και καμπάνιες-σταθμούς, που επιβεβαίωσαν την κυρίαρχη θέση της στη βιομηχανία της μόδας.

Γεννημένη στην Αίγυπτο από γονείς Σουδανούς πρόσφυγες και μεγαλωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ιστορία της είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον σύγχρονο επαναπροσδιορισμό της ομορφιάς.

Η ανακάλυψή της το 2017 σε ένα φεστιβάλ στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ έγινε αμέσως viral, οδηγώντας σε ένα συμβόλαιο που άλλαξε τη ζωή της.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Γιάι κατάφερε να γίνει το δεύτερο μαύρο μοντέλο στην ιστορία που άνοιξε την επίδειξη του οίκου Prada, μετά τη Ναόμι Κάμπελ, θέτοντας έκτοτε τους δικούς της κανόνες στη βιομηχανία.

Η Άνοκ Γιάι, με την επιβλητική παρουσία της, το απόλυτο περπάτημα και τη διαχρονική κομψότητά της, έχει επιδείξει μια σπάνια ικανότητα να μεταμορφώνεται σε κάθε ρόλο, από την πιο εμπορική καμπάνια μέχρι την υψηλή ραπτική.

Εκτός από τις πασαρέλες, η Γιάι αποτελεί φωνή για την εκπροσώπηση και τη διαφορετικότητα, χρησιμοποιώντας τη δημοτικότητά της για να σπάσει τα στερεότυπα.

Αυτή η συνολική επιρροή της, τόσο στο καλλιτεχνικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ομόφωνη απόφαση της κριτικής επιτροπής.

Απόλυτη κυρίαρχος

Τα επιτεύγματα της Άνοκ Γιάι τους τελευταίους δώδεκα μήνες είναι εντυπωσιακά και δικαιολογούν απόλυτα την πρόωρη αυτή βράβευση.

Είχε μια ισχυρή παρουσία στον μήνα μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, όπου εμφανίστηκε πρώτη στις επιδείξεις των οίκων Ferragamo, Coperni και Hugo Boss. Παράλληλα, είχε την τιμή να κλείσει τις επιδείξεις των Ralph Lauren, Fendi, Vetements και Messikia.

Ο κατάλογος των οίκων που περπάτησε η Γιάι περιλαμβάνει επίσης κορυφαία ονόματα όπως Saint Laurent, Mugler, Tom Ford, Calvin Klein και Bottega Veneta. Αξίζει να σημειωθεί ότι περπάτησε και στην πρώτη εμφάνιση του Ματιέ Μπλαζί για τον οίκο Chanel, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως μούσα της νέας, δημιουργικής εποχής στη μόδα.

Εκτός πασαρέλας, η Άνοκ Γιάι πρωταγωνίστησε στις καμπάνιες του αρώματος Alien του οίκου Mugler και σε εμπορικά σήματα όπως η Gap, περπάτησε στο σόου της Victoria’s Secret και κοσμησε τα εξώφυλλα σημαντικών περιοδικών όπως τα Perfect, Vogue France και Allure.

Στο τελευταίο μάλιστα μοιράστηκε το εξώφυλλο με τη νικήτρια του περσινού βραβείου, Άλεξ Κονσάνι.

«Ήξερα ότι με περίμεναν σπουδαία πράγματα»

Μία τυχαία φωτογραφία σε ένα φοιτητικό πάρτι το 2017 ήταν αρκετή για να εκτοξεύσει τη ζωή της Άνοκ Γιάι από τα εργαστήρια Βιοχημείας στις πασαρέλες του Μιλάνου. Όμως, η Σουδανοαμερικανίδα, γεννημένη ως πρόσφυγας στο Κάιρο, δεν αρκέστηκε στη φήμη.

Μετέτρεψε τον εαυτό της σε «επιχειρηματική δύναμη», χρησιμοποιώντας την εικόνα της με στρατηγική και θέτοντας όρους σε έναν κλάδο που, όπως λέει, «έβλεπα τον ρατσισμό μέχρι το μεδούλι».

Για την Άνοκ Γιάι, κάθε ευκαιρία υπήρξε μια πρόσκληση για εξέλιξη. Από την παιδική ηλικία της ως πρόσφυγας που βίωσε έντονο ρατσισμό στο Νιου Χάμσαϊρ, μέχρι τη στιγμή που έσπασε την «κατάρα» των 20 ετών, ανοίγοντας την επίδειξη της Prada ως το πρώτο μαύρο μοντέλο μετά τη Ναόμι Κάμπελ η Γιάι εξελίχθηκε σε ένα powerhouse της μόδας που μάχεται για τη διαφορετικότητα και επιβάλλει τους δικούς της όρους ανοίγοντας δρόμο για όλους όσοι ακολουθούν.

Ενα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στη βιομηχανία της μόδας, όχι μόνο για την επιβλητική της παρουσία, αλλά και για τη συνειδητή της στρατηγική, η πορεία της είχε δυσκολίες αλλά και νίκες.

Γεννημένη στο Κάιρο της Αιγύπτου ως πρόσφυγας κατά τη διάρκεια του δεύτερου εμφυλίου πολέμου του Νοτίου Σουδάν, η Άνοκ και η οικογένειά της μετανάστευσαν στις ΗΠΑ αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

«Όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ, στα τρία ή τέσσερα, μας δόθηκε κυβερνητική στέγαση και βοήθεια. Αν δεν είχαμε αυτή τη βοήθεια, δεν ξέρω πού θα καταλήγαμε», εξηγεί η ίδια στο Forbes.

Μεγαλώνοντας στο Νιου Χάμσαϊρ, η Άνοκ βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονο ρατσισμό. «Έβλεπα καθημερινά τον αγώνα των γονιών μου, οι οποίοι δούλευαν 12, 16 ώρες την ημέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Εγώ έπρεπε να μάθω τη γλώσσα, να φροντίζω τα μικρότερα αδέλφια μου και να πηγαίνω στο σχολείο. Εκεί, με εκφόβιζαν λόγω του χρώματος του δέρματός μου. Έπρεπε να αναπτύξω ατσάλινο δέρμα για να αμυνθώ» θυμάται.

Το κλικ που άλλαξε την ιστορία

Παρά τις αντιξοότητες, η εκπαίδευση ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Η Άνοκ Γιάι βρισκόταν στον δρόμο για μια καριέρα ως γιατρός, σπουδάζοντας Βιοχημεία, όταν η μοίρα αποφάσισε να παρέμβει.

Ήταν το 2017, όταν ως φοιτήτρια παρευρέθηκε στο Homecoming του Πανεπιστημίου Χάουαρντ. Ένας φωτογράφος, ο Στίβεν Χολ, τράβηξε μία φωτογραφία της και την ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Την επόμενη κιόλας ημέρα, η Άνοκ ξύπνησε και είδε χιλιάδες likes και μηνύματα από πρακτορεία μοντέλων. Η πρώτη της αντίδραση ήταν πανικός: «Είχα τρομάξει ότι είχα γίνει meme και δεν τολμούσα να ανοίξω το κινητό μου».

Όμως, αυτό το απρόσμενο viral κλικ ήταν το εισιτήριό της για τη Νέα Υόρκη και την έναρξη μιας καριέρας που θα την έκανε θρύλο.

Επιχείρηση Άνοκ

«Θα μπορούσα εύκολα να είμαι ένα πυροτέχνημα – και είμαι σίγουρη ότι αυτό περίμεναν πολλοί. Αλλά αποφάσισα αμέσως ότι θα έκανα τα πάντα για να γίνω powerhouse. Το να είσαι μοντέλο σημαίνει να διευθύνεις μια επιχείρηση, όπου, ουσιαστικά, εγώ είμαι η επιχείρηση» είπε.

Η στρατηγική της, σε συνεργασία με την ομάδα της, οδήγησε σε κορυφαίες συνεργασίες. Το 2018, έγραψε ιστορία όταν άνοιξε την επίδειξη του οίκου Prada για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας στο Μιλάνο. Ήταν μια κομβική στιγμή για τη μόδα, καθώς κανένα μαύρο μοντέλο δεν είχε ανοίξει την επίδειξη της Prada τα προηγούμενα είκοσι χρόνια.

«Όταν συνέβη και άνοιξα το σόου, δεν είχα ιδέα ότι ήμουν το πρώτο μαύρο μοντέλο μετά τη Ναόμι Κάμπελ, μετά το 1997, που άνοιξε την επίδειξη τους. Το έμαθα την επόμενη μέρα», λέει η Γιάι. Προσθέτει, ωστόσο, ότι έκτοτε «έχω δει κι άλλους σχεδιαστές να ακολουθούν. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά αυτό είναι ένα θετικό βήμα».

Η δύναμη του Όχι

Η Άνοκ Γιάι χρησιμοποιεί την επιρροή της για να επιβάλει τη διαφορετικότητα με τρόπο ουσιαστικό. Η πιο σημαντική της κίνηση αφορούσε τα ίδια της τα μαλλιά. «Είπα στον ατζέντη μου ότι αρνούμαι να ισιώνω τα μαλλιά μου, ότι θα περπατούσα το σόου με κοτσιδάκια ή με αφρό και αν όχι, τότε δεν θα συμμετείχα». Αυτό, όπως παραδέχεται, ήταν ένα ρίσκο με μεγάλα οφέλη, καθώς έδωσε το μήνυμα και σε άλλα μοντέλα να ακολουθήσουν.

Η ίδια τονίζει ότι η ενσωμάτωση των μαύρων δημιουργών δεν πρέπει να γίνεται μόνο λόγω φυλής, αλλά λόγω ταλέντου. «Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν οι μαύροι δημιουργοί ενσωματώνονται στη βιομηχανία, είναι αποκλειστικά επειδή είναι μαύροι. Δεν μου αρέσει αυτό γιατί θέλω να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι δεν θα προσλαμβάνουν τους μαύρους επειδή είναι μαύροι, αλλά επειδή είναι απίστευτα ταλαντούχοι».

Σήμερα, η Άνοκ Γιάι συνεχίζει να εξελίσσεται. Παρά την επιτυχία, η εκπαίδευση παραμένει σημαντική, ενώ αφιερώνει πολύ χρόνο στη ζωγραφική και στην «ανάπτυξη νέων ταλέντων».

Η συμβουλή της είναι απλή. «Κάθε ευκαιρία που σου έρχεται είναι η ευκαιρία σου να εξελιχθείς. Ετοιμάσου. Να είσαι πάντα έτοιμη».

Η Γιάι έχει καταφέρει να κρατήσει ατόφια την παιδική της περιέργεια και την αγάπη της για την τέχνη. Όσο για τους φόβους της; Τους έχει αφήσει οριστικά πίσω. «Έχω αφήσει πίσω μου τον φόβο ότι θα κριθώ και δεν θα γίνω αποδεκτή. Ούτε που με ενδιαφέρει αυτό πια» είπε.

Εξαίρεση στον κανόνα

Φέτος, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας επέλεξε να εγκαταλείψει την πεπατημένη των πέντε υποψηφιοτήτων στην κατηγορία Μοντέλο της Χρονιάς. Αντίθετα, μια ομάδα ειδικών του κλάδου συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών για να στέψει απευθείας τη νικήτρια.

Η κριτική επιτροπή που αποφάσισε τη μοίρα της Γιάι περιλάμβανε τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο του BFC, Λόρα Γουέιρ, τη διευθύντρια θεμάτων μόδας του Dazed, Έμα Ντέιβιντσον, τον φωτογράφο Κάμπελ Άντι, τον στιλίστα Κάρλος Ναζάριο, την διευθύντρια κάστινγκ Έμα Ματέλ, τον πρώην διευθυντή σύνταξης του Dazed, Κέισιον Μέγιερς, τον διευθυντή κίνησης Πατ Μπογκουσλάβσκι και την αρχισυντάκτρια του 10 Magazine, Σοφία Νεοφύτου-Αποστόλου.

Τα άλλα βραβεία

Πέρα από την κατηγορία Μοντέλο της Χρονιάς, τα Fashion Awards 2025 παραμένουν ανοιχτά σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, με τους υποψηφίους να έχουν ανακοινωθεί από τον Ιούλιο.

Η τελετή υπόσχεται έντονο ανταγωνισμό, ειδικά στην κορυφαία κατηγορία του Σχεδιαστή της Χρονιάς, όπου ξεχωρίζουν διπλές υποψηφιότητες για κορυφαία ονόματα:

Σχεδιαστής της Χρονιάς

Γκλεν Μάρτενς για Diesel και Maison Margiela

Τζόναθαν Άντερσον για DIOR και JW Anderson

Μαρτίν Ρόουζ για Martine Rose

Μιούτσια Πράντα για Miu Miu

Ρικ Όουενς για Rick Owens

Γουίλι Τσαβαρία για Willy Chavarria

Βρετανός Σχεδιαστής Γυναικείας Ένδυσης της Χρονιάς

Σάρλοτ Νόουλς και Αλεξάντρ Αρσενό για KNWLS

Έμα Τσόποβα και Λόρα Λοβένα για Chopova Lowena

Έρντεμ Μοράλιογλου για ERDEM

Σάρα Μπέρτον για Givenchy

Σιμόν Ρότσα για Simone Rocha

Βρετανός Σχεδιαστής Ανδρικής Ένδυσης της Χρονιάς

Κρεγκ Γκριν για Craig Green

Φοντέι Ντουμπούγια για LABRUM London

Γκρέις Γουέιλς Μπόνερ για Wales Bonner

Κίκο Κοσταντίνοφ για KIKO KOSTADINOV

Νίκολας Ντάλεϊ για Nicholas Daley

Στέφαν Κουκ και Τζέικ Μπαρτ για STEFAN COOKE

Vanguard (Ανερχόμενοι Δημιουργοί)

Άαρον Ες για AARON ESH

Ντιλάρα Φιντικόγλου για Dilara Fındıkoğlu

Φέμπεν για FEBEN

Στιβ Ο Σμιθ για Steve O Smith

Τόλου Κόκερ για TOLU COKER

Τορισέτζου Ντούμι για TORISHÉJU