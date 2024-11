Ναόμι Κάμπελ: Μαύρη χήρα σε νέο εξώφυλλο, δεν ρίχνει κανένα δάκρυ για τα σκάνδαλα της

Η Βρετανίδα supermodel Ναόμι Κάμπελ είναι η γυναίκα που εντυπωσιάζει το fashion pack ως το cover story του τελευταίου τεύχους του V Magazine (V151) για τον χειμώνα 2024-25.

Στη φωτογράφιση η Ναόμι Κάμπελ ποζάρει ως μια γοτθική φιγούρα με «funeral chic» αισθητική φορώντας αποκλειστικά δημιουργίες των Dolce & Gabbana. Φωτογραφημένη από τον Sølve Sundsbø, η Ναόμι Κάμπελ ποζάρει σε δύο εξώφυλλα της έκδοσης που τονίζουν και υπερασπίζονται τα πολλά δραματικά στοιχεία των δημιουργιών των Ιταλών σχεδιαστών.

Φορώντας ένα πέπλο από δαντέλα που εκπέμπει μυστήριο η Βρετανή επιχειρηματίας και μοντέλο θέλει να είναι μια μοιραία γυναίκα μυστηρίου -και το καταφέρνει.

Στις εσωτερικές σελίδες του editorial, η Ναόμι Κάμπελ φοράει αποκλειστικά μαύρες δημιουργίες σε στιλιστική επιμέλεια του Gro Curtis.

Κάθε στιγμιότυπο είναι απόδειξη της μαεστρίας του ιταλικού οίκου μόδας στο να δημιουργεί drama με πολυτελή υφάσματα και εκλεπτυσμένο γοτθικό ύφος.

Ως πρωταγωνίστρια για τέσσερις φορές σε εξώφυλλο για το V Magazine, η Ναόμι Κάμπελ «συνεχίζει να αιχμαλωτίζει, φέρνοντας ένα εμβληματικό μείγμα πολυπλοκότητας και έντασης στο όραμα των Dolce & Gabbana για σκοτεινό ρομαντισμό για τη σεζόν» σχολιάζει το περιοδικό.

Ίσως το κοινό σημείο και των δύο είναι ότι αμφότεροι έχουν κατηγορηθεί για οικονομικά σκάνδαλα.

Δέκα χρόνια σχεδόν πριν, το 2013, η εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών στους διάσημους σχεδιαστές μόδας Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα για φοροδιαφυγή, η οποία προκάλεσε αθροιστικά ζημία ύψους σχεδόν 1 δισεκατ. ευρώ στο ιταλικό δημόσιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο.

Οι Ντόλτσε και Γκαμπάνα (στους οποίους ανήκει η φίρμα D&G) κατηγορήθηκαν ότι δεν δήλωσαν φορολογητέα ύλη ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούσε στις εισπράξεις εταιρειών-βιτρινών του ομίλου Gado, με έδρα το Λουξεμβούργο, την περίοδο 2004-2005.

Ήταν μια από τις ελάχιστες υποθέσεις φοροδιαφυγής σε τόσο υψηλό επίπεδο που κατέληξε στα ποινικά δικαστήρια της Ιταλίας.

Ο εισαγγελέας Γκαετάνο Ρούτα στην αγόρευσή του τόνισε ότι οι Ντόλτσε και Γκαμπάνα «ήταν αυτοί που επωφελήθηκαν περισσότερο από αυτή τη φορολογική απάτη», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η Gado ήταν μια «εικονική εταιρεία», καθώς «ελεγχόταν κατά το 80% από την D&G srl, που ανήκει εξ ημισείας στους Ντόλτσε και Γκαμπάνα», τόνισε ο Ρούτα.

Πέντε χρόνια μετά ο Άρειος Πάγος αθώωσε τους σχεδιαστές μόδας Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα από την κατηγορία της φοροδιαφυγής.

Για την ίδια υπόθεση, στις 30 Απριλίου, το εφετείο του Μιλάνου είχε καταδικάσει τους δυο παγκοσμίου φήμης ιταλούς μόδιστρους σε φυλάκιση 1,5 έτους.

Το εφετείο του Μιλάνου είχε αποφανθεί ότι η φοροδιαφυγή είχε σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί χάρη στην δημιουργία της εταιρίας Gado, στο Λουξεμβούργο, χώρο στην οποία υπάρχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας, όμως, αποφάσισε ότι «το εν λόγω αδίκημα δεν υφίσταται», αθωώνοντας, εκτός από τους σχεδιαστές, και τους δυο μάνατζερ Κριστίνα Ρουέλα και Τζουζέπε Μινόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ερμηνείες της απόφασης του ιταλικού Αρείου Πάγου, η αθώωση των κατηγορουμένων αποδεικνύει έμμεσα ότι η Gado δεν ήταν εικονική εταιρεία, αλλά είχε λόγο ύπαρξης και συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Το εφετείο του Μιλάνου, αντίθετα, τον περασμένο Απρίλιο είχε θεωρήσει ότι οι δυο μόδιστροι απέκρυψαν από το ιταλικό φορολογικό σύστημα, εισπράξεις διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, χάρη στην δημιουργία της εταιρίας, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Μόλις πριν ένα μήνα και κάτι, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2024, η Ναόμι Κάμπελ βρέθηκε αντιμέτωπη με σκάνδαλο κακοδιαχείρισης κονδυλίων στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του οποίου ήταν επικεφαλής.

Η Ναόμι Κάμπελ, ίδρυσε τη Fashion For Relief, μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνδύαζε τη μόδα και τη φιλανθρωπία, το 2005, αλλά έπειτα από έρευνα της Επιτροπή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, αποκαλύφθηκε ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό των χρημάτων πήγαινε σε καλούς σκοπούς, με αποτέλεσμα η εταιρεία να διαλυθεί και να διαγραφεί από το μητρώο φιλανθρωπικών οργανώσεων νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, τα παραπτώματα περιλάμβαναν τη χρήση φιλανθρωπικών κεφαλαίων για την πληρωμή της διαμονής της Campbell σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στις Κάννες της Γαλλίας, καθώς και θεραπείες σπα, υπηρεσία δωματίου και τσιγάρα.

Σύμφωνα με την έρευνα, από τα κεφάλαια του ιδρύματος η Κάμπελ πλήρωσε 14.800 ευρώ για ένα ταξίδι από το Λονδίνο στη Νίκαια της Γαλλίας για τη μεταφορά έργων τέχνης και κοσμημάτων στο πλαίσιο εκδήλωσης στις Κάννες το 2018.

Δόθηκαν 9.400 ευρώ από τα φιλανθρωπικά κονδύλια για της διαμονή του supermodel σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Επιπλέον, η Κάμπελ δαπάνησε 7.940 ευρώ σε σπα.

Naomi Campbell says she’s «extremely concerned» after being barred from being a charity trustee in England and Wales for five years. A UK commission found that her poverty charity was «poorly governed» with «inadequate financial management.» pic.twitter.com/87wqWDplRT

— AP Entertainment (@APEntertainment) September 26, 2024