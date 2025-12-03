Η Lady Gaga αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη της μυρωδιά
«Οι έντονες κολόνιες… δεν τις αντέχω», είπε μεταξύ άλλων η Lady Gaga σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Στίβεν Κολμπέρ
Η Lady Gaga δεν μασάει τα λόγια της, ειδικά όταν πρόκειται για τον άνθρωπο που έχει δίπλα της. Στην εμφάνισή της στο The Late Show with Stephen Colbert, η 14 φορές βραβευμένη με Grammy σταρ μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, αποκαλύπτοντας μια λεπτομέρεια… άκρως προσωπική.
Όταν ο Στίβεν Κολμπέρ τη ρώτησε ποια είναι η αγαπημένη της μυρωδιά στο πλαίσιο του «Colbert Questionert», η Gaga χαμογέλασε και απάντησε ακαριαία: «Ο λαιμός του Μάικλ.»
Ο παρουσιαστής, στρέφοντας το βλέμμα προς τον Πολάνσκι που καθόταν εκτός κάμερας, θέλησε να μάθει το μυστικό: «Φοράς κολόνια, Μάικλ;»
Πριν προλάβει να μιλήσει ο ίδιος, η Gaga παρενέβη κατηγορηματικά: «Όχι! Και δεν μου αρέσουν οι κολόνιες. Είναι η χειρότερη μυρωδιά για μένα.»
«Οι έντονες κολόνιες… δεν τις αντέχω», πρόσθεσε, κάνοντας τον Κολμπέρ να νεύσει με κατανόηση.
Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι
Η σχέση Gaga–Πολάνσκι έχει γράψει ήδη τη δική της μικρή ιστορία. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, όταν η τραγουδίστρια τον αποκάλεσε δημοσίως «αρραβωνιαστικό μου» κατά τη διάρκεια αγώνα κολύμβησης, παρέα με τον Γάλλο πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ.
Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε το 2020, μετά από φωτογραφίες που τους έδειχναν να φιλιούνται την Πρωτοχρονιά στο Λας Βέγκας.
Λίγο αργότερα, η Gaga ανέβασε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία από ένα σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι για το Super Bowl, γράφοντας: «Περάσαμε υπέροχα στο Μαϊάμι.»
Στην πανδημία, οι δυο τους κλείστηκαν στο σπίτι της στο Μαλιμπού. Πηγή είχε αποκαλύψει τότε στο People ότι «μένουν μαζί» και «παραγγέλνουν φαγητό σχεδόν κάθε μέρα», δείχνοντας από νωρίς πως η σχέση τους έχει γερά θεμέλια.
