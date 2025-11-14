Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και αφού είχε κατακτήσει τα πάντα στον κόσμο της μουσικής, έψαχνε τη «σωστή πόρτα» που θα την καθιέρωνε στον χώρο του κινηματογράφου. Και αυτή ήρθε στον δρόμο της Lady Gaga το 2017, όταν πρωταγωνίστησε στο A Star is Born δίπλα στον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Ένα δραματικό μιούζικαλ, που «κούμπωνε» απόλυτα στην 39χρονη pop star. Η ερμηνεία της ήταν πάρα πολύ καλή, σε τέτοιο βαθμό που της χάρισε δύο υποψηφιότητες στα Όσκαρ – έχασε αυτό του Α’ Γυναικείου Ρόλου, κέρδισε αυτό του Καλύτερου Τραγουδιού με το Shallow. Το όνειρό της είχε γίνει πραγματικότητα.

Ωστόσο δεν ήρθε εύκολα. Για την ακρίβεια τα γυρίσματα του A Star is Born ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για την Lady Gaga. Κάτι που αποκάλυψε μετά από οκτώ χρόνια, στη συνέντευξη που έδωσε στο Rolling Stone.

Εκείνη την περίοδο τα προβλήματα ψυχικής υγείας είχαν αρχίζει να την κατακλύζουν, ενώ το επιβαρυμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα έκαναν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Το αποτέλεσμα ήταν να βρίσκεται στα γυρίσματα της ταινίας παίρνοντας λίθιο – ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητικό της διάθεσης κυρίως στη θεραπεία της διπολικής διαταραχής, μανιοκατάθλιψης, σχιζοφρένειας, αθροιστικοί πονοκέφαλοι.

Ενώ τον Αύγουστο του 2017 ξεκίνησε την Joanne World Tour – την οποία αναγκάστηκε να διακόψει μετά από επτά μήνες όταν πέρασε ένα ψυχωτικό επεισόδιο.

«Ήταν μια μέρα που μου είπε η αδερφή μου ότι ‘δεν μπορώ να σε δω πλέον’» είπε στο Rolling Stone. «Τότε αποφάσισε να ακυρώσω την περιοδεία. Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική περίθαλψη. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Είχε ‘κρασάρει’ και φοβόμουν πολύ».

Και συμπλήρωσε πως «ξέρω πως μπορεί να ακουστεί δραματικό αλλά νιώθω τυχερή που ζω».

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει δεν τα έχει κρύψει η Lady Gaga. Στο ντοκιμαντέρ του 2017 Gaga: Five Foot Two φαίνεται να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για να περιορίσει τους μυϊκούς σπασμούς που είχε. «Μοιάζω αξιολύπητη;» λέει κρύβοντας το πρόσωπό της ενώ έκλαιγε: «Ντρέπομαι τόσο πολύ».

Λίγο καιρό μετά την ακύρωση της Joanne World Tour και κατά την διάρκεια μιας βράβευσής της μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημά της. «Χρειαζόμουν βοήθεια. Χρειαζόμουν βοήθεια νωρίτερα. Χρειαζόμουν κάποιον που δεν θα έβλεπε εμένα ως σταρ, αλλά το σκοτάδι μέσα μου με το οποίο πάλευα».