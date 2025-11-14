Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

magazin
Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και αφού είχε κατακτήσει τα πάντα στον κόσμο της μουσικής, έψαχνε τη «σωστή πόρτα» που θα την καθιέρωνε στον χώρο του κινηματογράφου. Και αυτή ήρθε στον δρόμο της Lady Gaga το 2017, όταν πρωταγωνίστησε στο A Star is Born δίπλα στον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Ένα δραματικό μιούζικαλ, που «κούμπωνε» απόλυτα στην 39χρονη pop star. Η ερμηνεία της ήταν πάρα πολύ καλή, σε τέτοιο βαθμό που της χάρισε δύο υποψηφιότητες στα Όσκαρ – έχασε αυτό του Α’ Γυναικείου Ρόλου, κέρδισε αυτό του Καλύτερου Τραγουδιού με το Shallow. Το όνειρό της είχε γίνει πραγματικότητα.

Ερμηνεύοντας μαζί με τον Μπράντλεϊ Κούπερ το Shallow στα 91α Βραβεία Όσκαρ. (Φωτογραφία: REUTERS / Mike Blake)

Ωστόσο δεν ήρθε εύκολα. Για την ακρίβεια τα γυρίσματα του A Star is Born ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για την Lady Gaga. Κάτι που αποκάλυψε μετά από οκτώ χρόνια, στη συνέντευξη που έδωσε στο Rolling Stone.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rolling Stone (@rollingstone)

Εκείνη την περίοδο τα προβλήματα ψυχικής υγείας είχαν αρχίζει να την κατακλύζουν, ενώ το επιβαρυμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα έκαναν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Το αποτέλεσμα ήταν να βρίσκεται στα γυρίσματα της ταινίας παίρνοντας λίθιο – ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητικό της διάθεσης κυρίως στη θεραπεία της διπολικής διαταραχής, μανιοκατάθλιψης, σχιζοφρένειας, αθροιστικοί πονοκέφαλοι.

Ενώ τον Αύγουστο του 2017 ξεκίνησε την Joanne World Tour – την οποία αναγκάστηκε να διακόψει μετά από επτά μήνες όταν πέρασε ένα ψυχωτικό επεισόδιο.

«Ήταν μια μέρα που μου είπε η αδερφή μου ότι ‘δεν μπορώ να σε δω πλέον’» είπε στο Rolling Stone. «Τότε αποφάσισε να ακυρώσω την περιοδεία. Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική περίθαλψη. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Είχε ‘κρασάρει’ και φοβόμουν πολύ».

Και συμπλήρωσε πως «ξέρω πως μπορεί να ακουστεί δραματικό αλλά νιώθω τυχερή που ζω».

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει δεν τα έχει κρύψει η Lady Gaga. Στο ντοκιμαντέρ του 2017 Gaga: Five Foot Two φαίνεται να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για να περιορίσει τους μυϊκούς σπασμούς που είχε. «Μοιάζω αξιολύπητη;» λέει κρύβοντας το πρόσωπό της ενώ έκλαιγε: «Ντρέπομαι τόσο πολύ».

Λίγο καιρό μετά την ακύρωση της Joanne World Tour και κατά την διάρκεια μιας βράβευσής της μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημά της. «Χρειαζόμουν βοήθεια. Χρειαζόμουν βοήθεια νωρίτερα. Χρειαζόμουν κάποιον που δεν θα έβλεπε εμένα ως σταρ, αλλά το σκοτάδι μέσα μου με το οποίο πάλευα».

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
«Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Κάιλι Τζένερ, η οποία μίλησε και για τον φόβο του να δεχθείς σκληρή κριτική.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Ο παραγωγός και επιχειρηματίας Γιάννης Καγιούλης ήταν ο νέος καλεσμένος στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε για όλα.

Σύνταξη
Μετά την αφαίρεση των τίτλων του, μια λεπτομέρεια προκαλεί νέα αναταραχή: η χαμένη παύλα στο επώνυμο του Άντριου. Το Παλάτι επανεξετάζει τα αρχεία και σκέφτεται να την επαναφέρει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αρραβώνας ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο στις αρχές του 1981 ενθουσίασε όλη τη Βρετανία, εκτός από έναν άνθρωπο: τη γιαγιά της μελλοντικής πριγκίπισσας, της βαρόνης Φερμόι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Με καφέδες στη Βουλή και με πολιτικό φλερτ στις περιοδείες, ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αμβλύνει το χάσμα με τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα και να βρει εσωκομματικές συμμαχίες. Μήνυμα Ευρ. Στυλιανίδη ότι θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, μόλις στα 26 του χρόνια, ο νεαρότερος που φτάνει αυτό τον αριθμό μετά τον μύθο Πελέ.

Σύνταξη
Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Σύνταξη
Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
