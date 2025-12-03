Προς τα πάνω και με υψηλή ταχύτητα κινούνται ξανά οι τιμές στην ελληνική αγορά, πλήττοντας τους καταναλωτές ενώ παράλληλα διαψεύδεται και το κυβερνητικό αφήγημα.

Μεγάλη αύξηση της τάξης του 4,7% καταγράφουν σε ετήσια βάση και οι τιμές των υπηρεσιών

Μετά από 13 συνεχόμενους μήνες… πτήσεων του ελληνικού πληθωρισμού πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η εικόνα αντιστράφηκε κατά το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2025, αλλά δυστυχώς επανήλθε στις…εργοστασιακές ρυθμίσεις κατά τον Νοέμβριο του 2025.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 2,9% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα του 3% μετά από δύο μήνες που είχε διαμορφωθεί κάτω από το όριο του 2%, σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Παράλληλα, στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,2% τον Νοέμβριο, από 2,1% τον Οκτώβριο, με τις υπηρεσίες να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατά 3,5%.

Αναφορικά με τη χώρα μας, την ανιούσα έχουν πάρει και οι τιμές των τροφίμων, καθώς η κατηγορία «τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός» σημείωσε άνοδο τιμών κατά 3,1% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2024.

Μεγάλη αύξηση της τάξης του 4,7% καταγράφουν σε ετήσια βάση και οι τιμές των υπηρεσιών όταν στην αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου ήταν στο 2,8%.

Γενικά φαίνεται να υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με την πορεία του πληθωρισμού, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ακρίβεια.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, ο πληθωρισμός -κατά τα αντίστοιχα έτη από το 2027 θα κινηθεί σε 2,2%, 2,2% και 2,3%, παραμένοντας πάνω από το όριο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πληθωρισμός και επιπτώσεις στους καταναλωτές

Όλα τα παραπάνω έχουν άμεσες επιπτώσεις στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντάθηκαν. Παράλληλα, υποχώρησαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ εξασθένισε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης εξασθένισε ελαφρά τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στις -50,6 μονάδες, έναντι -47,6 μονάδες τον Οκτώβριο. Και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, με τους καταναλωτές στην Ρουμανία με επίπεδο δείκτη –29,7 και την Εσθονία (-28,2) να ακολουθούν.

Οι επιμέρους δείκτες για τα οικονομικά των νοικοκυριών επιδεινώνονται, ενώ η γενικότερη οικονομική κατάσταση στην χώρα εμφανίζει βελτίωση. Αντίθετα, η πρόθεση για μείζονες αγορές υποχωρεί έντονα, με την αποταμίευση να εξασθενεί ηπιότερα.

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες ενισχύθηκαν ήπια στις -51,2 (από -50,1) μονάδες. Το 64% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -11,4 και -11,5 μονάδες αντίστοιχα.

Πηγή: ΟΤ