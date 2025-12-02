newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πληθωρισμός: Ανέβηκε στο 2,9% στην Ελλάδα τον Νοέμβριο
Οικονομία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 15:29

Πληθωρισμός: Ανέβηκε στο 2,9% στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να προβληματίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μείωσε τις θερμίδες, κέρδισε χρόνια: Πώς η διατροφή επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μείωσε τις θερμίδες, κέρδισε χρόνια: Πώς η διατροφή επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου

Spotlight

Άλμα στο 2,9% έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, έναντι 1,6% τον Οκτώβριο και 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Τον Νοέμβριο του 2024 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 3%.

Στην αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα είχαν συνέβαλε σημαντικά των υπηρεσιών, καθώς εμφάνισε ανατιμήσεις με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,7% από το 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-0,5%, σε σύγκριση με -0,9% τον Οκτώβριο).

Τον υψηλότερο πληθωρισμό για τον Νοέμβριο εμφανίζουν οι: Εσθονία (4,7%), Κροατία (4,3%). Αυστρία (4,1%). Τον χαμηλότερο πληθωρισμό εμφανίζει η Κύπρος (0,2%).

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών (2,6% από 2,3% τον Οκτώβριο), ενώ στη Γαλλία παρέμεινε σταθερός στο 0,8% και στην Ιταλία υποχώρησε σε 1,1% (από 1,3% τον Οκτώβριο).

Ο δομικός δείκτης της ευρωζώνης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της Ενέργειας και παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση, στο 2,4% -καταγράφει την ίδια άνοδο από τον Σεπτέμβριο.

Οι υπηρεσίες έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, έναντι 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σταθερά σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%, σταθερά σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την Ενέργεια (-0,5%, έναντι -0,9% τον Οκτώβριο).

Πηγή: ot

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μείωσε τις θερμίδες, κέρδισε χρόνια: Πώς η διατροφή επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μείωσε τις θερμίδες, κέρδισε χρόνια: Πώς η διατροφή επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου

Economy
ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άλκης Καμπανός: Καταδικασμένος για τη δολοφονία του τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου
Εφετείο 02.12.25

Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Καμπανού τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 - Ένας από τους καταδικασμένους για τον φόνο του τιμωρήθηκε με την κατηγορία του υπεύθυνου συνδέσμου οπαδών

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»
Αποκέντρωση 02.12.25

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»

Πιο κοντά βρίσκεται η ίδρυση σχολής δοκίμων αστυφυλάκων στην περιοχή της Αμφίκλειας μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας της.

Σύνταξη
Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη

Η FIFA ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του VAR ενόψει του επικείμενου Μουντιάλ, όπως το να μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσης αποβολής με δεύτερη κίτρινη αλλά και στα κόρνερ.

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από την πρόταση της πλειοψηφίας, που όμως δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν θεωρώντας κοροϊδία την ακολουθούμενη διαδικασία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)
Αθλητισμός & Σπορ 02.12.25

Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)

Πρόσωπο των ημερών για όλους τους λάθος λόγους είναι στη Βραζιλία ο προπονητής της Ιντερνασιονάλ, Αμπέλ Μπράγκα, για ένα απαράδεκτο ομοφοβικό σχόλιο που έκανε σε προσπάθειά του για... χιούμορ.

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»
100 χρόνια 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Λίγες ημέρες προτού γίνει 100 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι παραμέλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη της καριέρας του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»
Euroleague 02.12.25

Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»

Ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνει για γκαρντ, ο Σέιμπεν Λι έχει ανεβάσει τελευταία την απόδοσή του και στην Τουρκία κάνουν λόγο για επαφές των «ερυθρόλευκων» με την Εφές για την παραχώρηση του Αμερικανού.

Σύνταξη
Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης
Men at Work 02.12.25

Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Αμερικής κρύβει έναν άγνωστο ήρωα. Νέα έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τις ζωές των εργατών που ύψωσαν το Empire State Building

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο