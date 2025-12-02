Άλμα στο 2,9% έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, έναντι 1,6% τον Οκτώβριο και 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Τον Νοέμβριο του 2024 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 3%.

Στην αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα είχαν συνέβαλε σημαντικά των υπηρεσιών, καθώς εμφάνισε ανατιμήσεις με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,7% από το 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-0,5%, σε σύγκριση με -0,9% τον Οκτώβριο).

Τον υψηλότερο πληθωρισμό για τον Νοέμβριο εμφανίζουν οι: Εσθονία (4,7%), Κροατία (4,3%). Αυστρία (4,1%). Τον χαμηλότερο πληθωρισμό εμφανίζει η Κύπρος (0,2%).

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών (2,6% από 2,3% τον Οκτώβριο), ενώ στη Γαλλία παρέμεινε σταθερός στο 0,8% και στην Ιταλία υποχώρησε σε 1,1% (από 1,3% τον Οκτώβριο).

Ο δομικός δείκτης της ευρωζώνης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της Ενέργειας και παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση, στο 2,4% -καταγράφει την ίδια άνοδο από τον Σεπτέμβριο.

