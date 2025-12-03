Γαλλία: Η… τρέλα με τα ημερολόγια του Δεκεμβρίου

Την περασμένη χρονιά περισσότερα από 13 εκατ. «ημερολόγια των Χριστουγέννων» πουλήθηκαν στη Γαλλία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας ερευνών της καταναλωτικής αγοράς Circana.

Εφέτος όλα δείχνουν ότι οι πωλήσεις θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές. Τα ημερολόγια με τα μικρά κουτάκια που ανοίγει κάποιος καθημερινά για να πάρει ένα κρυμμένο δωράκι μέχρι να φτάσει η ημέρα των Χριστουγέννων, είναι μια εμπορική ιδέα δεκαετιών που απευθυνόταν στα παιδιά.

Η επιχειρηματική εφευρετικότητα όμως εξέλιξε την αρχική εμπορική σκέψη. Τα κουτάκια των ημερολογίων δεν περιέχουν πλέον μόνο σοκολατάκια, καραμέλες ή μικρούς ταράνδους, Αγιοβασίληδες και συναφή χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, αλλά μικρά δώρα για ενήλικες: από μπουκαλάκια με αρώματα ή καλλυντικά, μικροσκοπικά εργαλεία και άλλα αξεσουάρ για το σπίτι, μέχρι λουκάνικα, σεξουαλικά παιχνίδια και «μπάφους».

Γλυκιά κυριαρχία

Έρευνα της YouGov αποκάλυψε ότι τον εφετινό Δεκέμβριο περισσότεροι από ένας στους δύο Γάλλους (το 54% για την ακρίβεια), έχει αγοράσει ή του έχουν χαρίσει ένα ημερολόγο με 24 κουτάκια που κρύβουν μια μικρή έκπληξη, ώστε να μετρά αντίστροφα μέρα με τη μέρα την έλευση των Χριστουγέννων. Το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 2017 ήταν μόλις 27%.

Πέρυσι πουλήθηκαν 13 εκατομμύρια ημερολόγια μόνο σε σούπερ μάρκετ, αποφέροντας έσοδα 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Circana. Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 2% στις πωλήσεις σε σύγκριση με το 2023.

«Ενώ πλέον υπάρχουν ημερολόγια της Έλευσης (calendrier de l’Avent ή Advent calendars στα αγγλικά) με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τα παραδοσιακά ημερολόγια σοκολάτας παραμένουν οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι της αγοράς», γράφει ο Ζιλιέν Ντα Σουά στον «Figaro». Η τιμή των ημερολογίων με σοκολατάκια κυμαίνεται από 5 έως 15 ευρώ και η μέση τιμή τους είναι 7,80 ευρώ.

Τα ημερολόγια-παιχνίδια κατατάσσονται δεύτερα σε πωλήσεις – πέρυσι έκαναν τζίρο περίπου 32 εκατ. ευρώ. Προκειται για ακριβότερο προϊόν με μέση τιμή 26 ευρώ, παρατηρεί η Circana. Σύμφωνα με υπολογισμούς της αλυσίδας λιανικών πωλήσεων παιχνιδιών JouéClub, «περισσότερα από ένα εκατομμύριο ημερολόγια-παιχνίδια θα πωληθούν εφέτος στη Γαλλία».

Μεγάλες φίρμες

Στα μέσα Νοεμβρίου η JouéClub είχε ήδη ανακοινώσει ότι τα calendrier de l’Avent ήταν από τα πιο περιζήτητα προϊόντα από όσα έχει στα ράφια των καταστημάτων της. Τα ημερολόγια με προϊόντα ομορφιάς, τα οποία σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη, κατέλαβαν την τρίτη θέση, παρά την υψηλότερη τιμή τους, που φθάνει κατά μέσο όρο τα 45 ευρώ.

«Όλες οι μεγάλες φίρμες προϊόντων προσωπικής φροντίδας και αρωμάτων προσφέρουν πλέον τα δικά τους ημερολόγια. Η Dior, η Lancôme, η Armani, η Yves Saint Laurent, η Sephora, η Yves Rocher, η Marionnaud και άλλες», γράφει χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ του «Figaro».

Στον τομέα των αρωμάτων, η συγκεκριμένη αγορά των ημερολογίων αντίστροφης μέτρησης έκανε πέρυσι τζίρο 20 εκατ. ευρώ . «Τα calendrier de l’Avent είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά. Ξεκίνησε σαν μια εορταστική τελετουργία για παιδιά, αλλά έχει σταδιακά εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φαινόμενο μάρκετινγκ, κάτι που αποτελεί πλέον μια κρίσιμη στιγμή για τις καταναλωτικές δαπάνες του έτους», εξηγεί στη «Le Figaro» η Εμιλί Μαγιέρ της Circana.

Sex toys και κατοικίδια

Σοκολατάκια, παιχνίδια και καλλυντικά κυριαρχούν στα «ανάποδα» αυτά ημερολόγια. Όμως… «όλα μπορούν να χωρέσουν σε ένα γιορτινό ημερολόγιο: τσάγια, πρωτεϊνικά σνακ, μπίρες, ακόμα και προϊόντα κάνναβης και σεξουαλικά βοηθήματα… Υπάρχουν δωράκια για όλα τα γούστα», συνοψίζει σε ρεπορτάζ της η France Inter.

Ακόμα και κατοικίδια ζώα, αναφέρει το ρεπορτάζ, μπορεί να δωρίσει κάποιος με ένα ημερολόγιο της έλευσης των Χριστουγέννων – προφανώς στα κουτάκια του ημερολογίου υπάρχουν οδηγίες για το πού πρέπει να ψάξει κανείς ώστε να βρει το χαμστεράκι, το χρυσόψαρο ή και το… κουτάβι της ημέρας.

Περιζήτητα είναι εξάλλου εφέτος και τα ημερολόγια λουκάνικων. «Για να καλύψει τη ζήτηση, ο Μπαστιάν Ζακέ, ένας κρεοπώλης στη Ρεμς, κατασκεύασε για τις εφετινές γιορτές 80.000 αντίτυπα του μίνι ημερολογίου λουκάνικου. Το έτος 2020 είχε φτιάξει μόνο 300 που τα πούλησε στο κρεοπωλείο του. Έκτοτε όσα και να διαθέσει στην αγορά των Χριστουγέννων, γίνονται ανάρπαστα», μετέδωσαν οι ρεπόρτερ του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού ICI Champagne-Ardenne.

Ιδέες υπάρχουν

Στο παιχνίδι των «ημερολογίων της Έλευσης» έχουν επίσης μπει και οι «τροφές για σκέψη». Βρίσκει κανείς ημερολόγια με πολιτιστικά θέματα, όπως μίνι παιδικά βιβλία, κόμικς, ποίηση και ιστορίες θρίλερ. Επίσης με παζλ και σπαζοκεφαλιές εν γένει. Μια σπαζοκεφαλιά τη μέρα φέρνει τα Χριστούγεννα πιο κοντά, είναι το σύνθημα της γιγαντιαίας γερμανικής εταιρείας παιχνιδιών Ravensburger. Διότι στο παιχνίδι έχουν μπει δυναμικά και μη γαλλικές εταιρείες.

Η Ravensburger προσφέρει για πρώτη φορά εφέτος ένα καλεντάρι του Δεκεμβρίου όπου κάθε μέρα μπορεί να βρεί κανείς ένα μίνι-παζλ 54 τεμαχίων με τοπία διακοσμημένα σε χριστουγεννιάτικο ύφος και έντονα χρώματα.

«Είναι ένας τομέας στον ευρύτερο κλάδο των χριστουγεννιάτικων δώρων που βρίσκεται σε συνεχή ανανέωση», παρατηρεί η Εμιλί Μαγιέρ της Circana. Η εξειδικευμένη σε καταναλωτικά αγαθά ερευνήτρια αποδίδει τη μεγάλη επιτυχία των calendrier de l’Avent στη σημασία της συγκεκριμένης γιορτής.

«Είναι η μαγεία των Χριστουγέννων. Μια γιορτή της προσμονής που ξεκινά ουσιαστικά από τα τέλη Νοεμβρίου με στολισμούς και προετοιμασίες τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους. Σε έναν ολοένα και πιο αγχωτικό και αβέβαιο κόσμο είναι μια μικρή ευκαιρία, ένας τρόπος για να βελτιώσουμε όλοι την καθημερινότητά μας», σημειώνει η Μαγιέρ.

«Μια μαγεία που οι εμπορικές φίρμες προσπαθούν να κάνουν να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο, με μερικές να προσφέρουν ακόμη και… ‘Αdvent calendars μετά τα Χριστούγεννα’», καταλήγει ο Ζιλιέν Ντα Σουά στον «Figaro». Ε, κάπου τα πράγματα αρχίζουν να χάνουν το νόημά τους, θα παρατηρούσε κανείς.

Πηγή: ΟΤ