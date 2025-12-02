Οι αθλητικές μεταδόσεις (2/12): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι, Κύπελλο Ελλάδας Betsson και δράση από την Ευρώπη
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα (2/12) με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη έχει το σημερινό (2/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση σε μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά και κύπελλα. Στην Ελλάδα, ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το παιχνίδι Βόλος – Αιγάλεω, στο μόνο παιχνίδι της ημέρας.
Ο Ολυμπιακός ρίχνεται ξανά στη μάχη του CEV Champions League γυναικών και υποδέχεται την Εξατσίμπασι για τη δεύτερη αγωνιστική. Παράλληλα, εκτός συνόρων, ξεκινάει η 14η αγωνιστική της Premier League, με το Νιουκάστλ – Τότεναμ να είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/12)
15:30 Novasports 2HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας
21:30 Novasports Prime Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
21:30 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League
22:00 Novasports Start Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia
22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Κύπελλο Γερμανίας
22:00 Novasports 2HD Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia
22:15 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ Premier League
