Οι αθλητικές μεταδόσεις (2/12): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι, Κύπελλο Ελλάδας Betsson και δράση από την Ευρώπη

Παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη έχει το σημερινό (2/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση σε μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά και κύπελλα. Στην Ελλάδα, ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το παιχνίδι Βόλος – Αιγάλεω, στο μόνο παιχνίδι της ημέρας.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται ξανά στη μάχη του CEV Champions League γυναικών και υποδέχεται την Εξατσίμπασι για τη δεύτερη αγωνιστική. Παράλληλα, εκτός συνόρων, ξεκινάει η 14η αγωνιστική της Premier League, με το Νιουκάστλ – Τότεναμ να είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/12)

15:30 Novasports 2HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας

21:30 Novasports Prime Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

21:30 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 2HD Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ Premier League