Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»

Σε καταγγελία κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ, προχώρησαν εννιά ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα των κρητικών, στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Πρόκειται για τους Μπούρμπο, Θ.Παπάζογλου, Περογαμβράκη, Παπουλή, Τριποτσέρη, Α.Λαμπρόπουλο, Βερόν, Κάλαϊτζιτς και Σίσιτς, οι οποίοι ζητούν δεδουλευμένα χρήματα από την ΠΑΕ, τα οποία και δεν έχουν λάβει.

Αναλυτικά η καταγγελία κατά το ΟΦΗ:

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

1.Του Χρήστου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ,

2.Του Αθανασίου ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

3.Του Αλεξάνδρου ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ,

4.Του Φωτίου ΠΑΠΟΥΛΗ,

5.Του Θεοδώρου ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ,

6.Του Ανδρέα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ,

7.Του Matias VERON,

8.Του Zeliko KALAJZIC,

9.Του Mirnes SISIC, όλων πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών της ΚΕΠ, κατοίκων για τις επιδόσεις, Φαβιέρου 47, Αθήνα

Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ” που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης κι εκπροσωπείται νόμιμα.

Ως γνωστόν, όλοι μας είμαστε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της προηγούμενης ΠΑΕ ΟΦΗ που διαθέτουμε ανεκτελεστες αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του ΔΔΠ.

Ομως παρότι η νέα ΠΑΕ έχει κηρυχθεί ως αθλητική διάδοχος της προηγούμενης ΠΑΕ και έχει κριθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ οτι έχει υπεισέλθει στην οφειλή τουλάχιστον του 50% του επιδικασθεντος κεφαλαίου και των νομίμων τόκων, εξακολουθεί να ισχυρίζεται οτι αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο που δεν φέρει οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη απέναντι μας για τα χρέη της προηγούμενης ΠΑΕ.

Ενώ λοιπόν ενώπιον του ΔΔΠ, του CAS και των άλλων οργάνων οι νομικοί εκπρόσωποι της ΠΑΕ δηλώνουν ανερυθριαστα οτι δεν αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να μας εξοφλήσουν ή διακανονισουν τα επιδικασθεντα δεδουλευμενα μας ισχυριζόμενοι οτι εμείς αγωνισθηκαμε σε άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, ταυτόχρονα η διοίκηση,τα στελέχη και οι φίλαθλοι του ΟΦΗ καυχώνται κι επικαλούνται συνεχώς την ιστορική συνέχεια της ποδοσφαιρικής ομάδας τους από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα κατά τον επικείμενο εορτασμό (22.11.2025) των 100 χρόνων ιστορίας του ΟΦΗ ,στις εκδόσεις, στις εκδηλώσεις τους, στην τροπαιοθήκη του και στο επίσημο site της η ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρει οτι ιδρύθηκε το 1925 ως αθλητικό σωματείο και από το 1979 ιδρύθηκε από το μητρικό σωματείο η ΠΑΕ ΟΦΗ και οτι στον έναν αιώνα ζωής της κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδος το 1987 και ένα Βαλκανικό Κύπελλο το 1989!

Ακόμα κατέκτησε και 2 πρωταθλήματα Β’ Εθνικης (1966-1976) , ένα Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος (1958),18 πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου, επτά κύπελλα Κρήτης,ένα πρωτάθλημα Γ’ Εθνικης (2016) και ένα πρωτάθλημα Super League 2 (2018)στο ενδιάμεσο διάστημα του υποβιβασμού και της διάλυσης της πρώτης ΠΑΕ και της ίδρυσης της δεύτερης -σημερινής ΠΑΕ από το ίδιο μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο την 20.8.2016.

Αυτή επομένως είναι η ποδοσφαιρική κληρονομιά του ΟΦΗ για την οποία δικαίως καυχώνται οι άνθρωποι τους, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν κληρονομεί κάποιος,δεν αποκτά μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα αλλά και τα αντίστοιχα βάρη και τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του παρελθόντος, εκτός κι αν ο κληρονόμος υποβάλλει Δήλωση Αποποίησης, οπότε δεν βαρύνεται για τα παλιά χρέη του κληρονομούμενου!

Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση η νέα ΠΑΕ ΟΦΗ θέλει τα καλά του… Γιάννη αλλά δεν θέλει και τον… Γιάννη , καθώς από την μία πλευρά δηλώνει ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ αλλά από την άλλη αρνείται ότι είναι ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ, ναι μεν απολαμβάνοντας την δόξα των κεκτημένων τροπαίων και τα άυλα περιουσιακά δικαιώματα (Royalties) του σήματος,της επωνυμίας,των χρωμάτων, της φανέλας και του γηπέδου, πλην όμως μη αποδεχόμενη ακόμα και την αμετάκλητη δικαστική κήρυξη της ως ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ που την υποχρεώνει νομικά να πληρώσει έστω το 50% των επιδικασθεντων δεδουλευμένων στους αιτούντες πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της, οι οποίοι ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ!

Αποτελεί μεγίστη ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΗΛΙΔΑ για τον ΟΦΗ η διαγραφή των υποχρεώσεων της (λες και τα συμβόλαια μας είχαν υπογραφεί από την ΠΑΕ ΟΦΗ με…ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ!)απέναντι σε εμάς που φορέσαμε την ασπρόμαυρη φανέλα , παρότι είμαστε καταγεγραμμένοι με ανεξίτηλα γράμματα στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας του.

Επομένως αν η διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ εξακολουθεί να πιστεύει ότι εκείνη η ομάδα δεν έχει καμμία σχέση με την σημερινή και επιμένει να μην μας εξοφλήσει, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ!

Βεβαίως το ίδιο ισχύει για όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα που έχει κατακτήσει ο ΟΦΗ, είτε ως ερασιτεχνικό σωματείο μέχρι το 1979, είτε ως ΠΑΕ μέχρι το 2016, εφόσον συνεχίσει την στείρα ποδοσφαιρική πολιτική της απαρνουμενη τον ίδιο της τον εαυτό.

ΕΠΕΙΔΗ απαιτούμε να αφαιρεθεί από την ΠΑΕ ΟΦΗ τουλάχιστον το Κύπελλο του 1987 και το Βαλκανικό Κύπελλο του 1989, καθώς δεν μπορεί η νέα ΠΑΕ ΟΦΗ να τα καπηλευεται ως ιστορικά κειμήλια, χωρίς ταυτόχρονα να αναγνωρίζει την υποχρέωση της να πληρώσει τουλάχιστον αυτούς που μόχθησαν για την ιστορία της ομάδας .

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η ΠΑΕ ΟΦΗ εξακολουθεί δια των υπομνημάτων της(ακόμα και σήμερα ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, όπου δικάζεται η αγωγή της κατά του Χρήστου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ!)να αμφισβητεί την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΔΠ, αυτή η στάση της ουσιαστικά αποτελεί ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΚΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ,ΟΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΕ ,ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΕ ΟΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2 ΤΟΥ 2018!

ΕΠΕΙΔΗ Η ΙΔΙΑ Η ΠΑΕ ΟΦΗ,ΠΑΡΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (1925),ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, απαρνιεται το ιστορικό παρελθόν της αναφέροντας επί λέξει:”Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΕ ΟΦΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2015,ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΚΑΙ ΔΙΕΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ,ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ…”(σελ.4)!

ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΕ ΟΦΗ ΠΑΡΟΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11.2025 ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ CLUB,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ CAS ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΤΟ ΕΣΤΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΝΕΛΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΜΕ ΤΑ 3 ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ,ΜΗ ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΙΜΑ!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η νέα ΠΑΕ ΟΦΗ θεωρεί ως ανύπαρκτη ποδοσφαιρικά και νομικά την προηγούμενη ΠΑΕ ΟΦΗ, εξυπακούεται οτι δεν μπορεί να κατέχει τα τρόπαια της ομάδας εκείνης της ΠΑΕ και πρέπει να επιστρέψει τα τρόπαια των πρωταθλημάτων της παλιάς Β”Εθνικής στην διοργανώτρια ΕΠΟ και του Περιφερειακού Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου Ελλάδος και του Βαλκανικού Κυπέλλου στην διοργανώτρια ΕΠΟ ,το πρωτάθλημα Super League 2 (2018) στην διοργανώτρια SL2 και τα τρόπαια των πρωταθλημάτων και κυπέλλων του ερασιτεχνισμου στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του ΟΦΗ!

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση που δεν δηλώσει επίσημα οτι αποποιείται τους τίτλους που δεν της ανήκουν, είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τις αποφάσεις μας, διαφορετικά είναι πειθαρχικά ελεγκτεα λόγω ευθείας παραβίασης των Καταστατικών και Κανονισμών της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΠΟ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής μορφής μίας ομάδας, προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό όφελος, αδειοδότηση κλπ,ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 63,ΠΑΕ Α,εδ.ε μεταξύ των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών συμπεριλαμβάνεται και η επιστροφή τροπαίων!

ΕΠΕΙΔΗ από τον συνδυασμό των άρθρων 2γ-2δ και 35ι, προκύπτει η υποχρέωση της ΕΠΟ, αφενός μεν να διασφαλίσει την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών, αφετέρου δε να υποχρεώσει τα μέλη της να συμμορφώνονται, τόσο με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της FIFA, όσο και με τις αποφάσεις του CAS ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ κατά τον συνδυασμό των άρθρων 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4.του ΠΚ,η παραβίαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κώδικα της και μπορεί σε βάρος του υπαιτίου νομικού προσώπου να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επιστροφής τροπαίων σωρευτικα με άλλες ποινές.

ΕΠΕΙΔΗ επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της ,η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ιδιότητα μέλους ομάδων και ενώσεων, εφόσον παραβιάζουν το Καταστατικό και τους κανονισμούς της.

ΕΠΕΙΔΗ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή του 63Ε.δ και να διατάξει την επιστροφή των τροπαίων, άλλως πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση ως προς αυτό το αίτημα στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA που είναι αρμόδια, γιατί πρόκειται περί παραβίασης του Καταστατικού,των κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ η πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης τροπαίων που προβλέπεται κι από τους κανονισμούς της FIFA, έχει προηγούμενο εφαρμογής και μάλιστα πρόσφατα στην υπόθεση της ΣΤΕΑΟΥΑ στην Ρουμανία.

ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CLUB “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΑΣ,ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟ,ΔΗΛΑΔΗ:

1.309.596-2.355.753-3.81.150-4.84.675-5.168.599-6.53.377-7.58.950-8.121.000 και 9.90.000, αντίστοιχα.(Συνολικά:1.323.255 για οφειλόμενο κεφάλαιο)

ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ FIFA ΚΑΙ ΤΟΥ CAS ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ 100% ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΕ ΟΦΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΣ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ,ΤΙΤΛΟ,ΣΗΜΑ,ΧΡΩΜΑΤΑ,ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ,ΓΗΠΕΔΑ κλπ.

ΕΠΕΙΔΗ επομένως πρέπει να τιμωρηθεί πειθαρχικά η ΠΑΕ ΟΦΗ με αφαίρεση των τροπαίων και το χρέος της να μεταβιβαστεί στο μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο που ίδρυσε και τις 2 ΠΑΕ.

ΕΠΕΙΔΗ η αντίστοιχη αίτηση μας προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ουδέποτε προωθήθηκε προς συζήτηση.

ΕΠΕΙΔΗ και η από 1.9.2025 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση μας προς την ΠΑΕ ΟΦΗ ουδέποτε απαντήθηκε.

ΕΠΕΙΔΗ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είναι αρμόδια για να εκδικάσει την παρούσα αίτηση, καθώς το αίτημα της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της επιστροφής τροπαίων αφορά μόνον τρόπαια που είτε έχουν απονεμηθεί από την ΕΠΟ ως διοργανώτριας, είτε εμπίπτουν στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

1.Να κάνετε δεκτή την αίτηση μας,

2.Να εφαρμόσετε τα άρθρα 18 και 63.Α-ε του Καταστατικού της ΕΠΟ σε συνδυασμό με τα άρθρα 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ,

3.Να εισάγετε προς συζήτηση την υπόθεση , προκειμένου να επιβληθεί στην ΠΑΕ ΟΦΗ η πειθαρχική ποινή της επιστροφής στην διοργανώτρια ΕΠΟ του μοναδικού Κυπέλλου Ελλάδας που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1987 ) , του Βαλκανικού Κυπέλλου (1989),του πρωταθλήματος της Γ’Εθνικης (2016)και των πρωταθλημάτων της παλιάς Β’Εθνικης και του Περιφερειακού Πρωταθλήματος ,

4.Να αναγνωρίσετε οτι τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα ερασιτεχνικά κύπελλα της ΠΑΕ ΟΦΗ καταλογίζονται μόνο στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του ΟΦΗ και τα αντίστοιχα τρόπαια πρέπει να επιστραφούν στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του ΟΦΗ

5.Να παραπέμψετε την υπόθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, προκειμένου να αναστείλει την ιδιότητα του μέλους του Οργανωμένου (υπό την ΕΠΟ και την Super League 1) Ποδοσφαίρου από την ΠΑΕ ΟΦΗ για όσο χρόνο συνεχίσει να μην εξοφλεί ή διακανονιζει τα χρέη της απέναντι μας.

6.Σε περίπτωση που δεν εφαρμόσετε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κώδικα,το αίτημα μας θα υποβληθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

Αθήνα 20.11.2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ».