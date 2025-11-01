Super League: Ανακοίνωσε αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ

H Stoiximan Super League ανακοίνωσε την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ λόγω χρεών προς τον ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου. Παράλληλα έδωσε διορία πέντε εργάσιμων ημερών για την εξόφληση του παίκτη.

Οι Κρητικοί θα προσφύγουν Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο, όπου θα κυνηγήσουν τη δικαίωσή τους και μένει πλέον να φανεί το πότε θα οριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Όσον αφορά τους τρεις βαθμούς, αυτοί θα επιστραφούν στον ΟΦΗ εάν δικαιωθεί από το CAS ή εάν πληρωθεί το ποσό στον Θανάση Παπάζογλου μέχρι τη διορία των πέντε ημερών.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν».