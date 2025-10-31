Ανακλήθηκε η προσωρινή διαταγή, κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών ο ΟΦΗ!
Δεκτό έγινε από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών το αίτημα ανάκλησης της προσωρινής διαταγής για αναστολή του -3 στον ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου.
Νέα προβλήματα στον ΟΦΗ σχετικά με την υπόθεση οφειλών στον Θανάση Παπάζογλου λίγες μέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης για την 9η αγωνιστική της Super League.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με άλλη σύνθεση έκανε δεκτή την ανάκληση της προσωρινής διαταγής που είχε δοθεί για αναστολή του -3 στην κρητική ομάδα εφόσον δεν πλήρωνε τις οφειλές στον πρώην ποδοσφαιριστή της εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Η νέα απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ είναι άμεσα εκτελεστή και επαναφέρει την τιμωρία αφαίρεσης βαθμών στον ΟΦΗ αν δεν εξοφλήσει εγκαίρως το ποσό των 84.675 ευρώ (συν τους τόκους και τις προσαυξήσεις) στον Παπάζογλου.
Οι σκέψεις του ΟΦΗ
Από εκεί και πέρα, οι «μελανόλευκοι» κάνουν σκέψεις για προσφυγή στο CAS για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά εφόσον δεν βρεθεί λύση εκεί θα πρέπει να καλύψει άμεσα το ποσό που οφείλει.
Αξίζει να σημειωθεί πως η πως η αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης στο τριμελές πολιτικό Εφετείο Αθηνών ορίστηκε να εκδικασθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026.
