Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τις αλλαγές στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία που προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά το πανελλήνιο σοκ που προκάλεσε το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια και αποσκοπεί στην αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας έξι χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αφού χρειάστηκε να φτάσουμε στο αιματηρό επεισόδιο στην Κρήτη.

Η τροπολογία

Σημαντικές αλλαγές

Φέρει σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία για τα όπλα, τις εκρηκτικές ύλες και την πρόληψη επικίνδυνων επεισοδίων. Εισάγει για πρώτη φορά διαδικασία επιβολής προληπτικών ή αποτρεπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών όταν προκύπτει «άμεσος και σοβαρός κίνδυνος» βλάβης ζωής ή σωματικής ακεραιότητας λόγω έντονης φιλονικίας μεταξύ προσώπων ή ομάδων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. οικογενειακές διαφορές, τοπικές-πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.).

Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων χώρων,

απαγόρευση επικοινωνίας,

παράδοση όπλων,

εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα,

παροχή στοιχείων επικοινωνίας,

συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα

Η διάρκεια τους φτάνει έως έξι μήνες, με δυνατότητα νέας επιβολής μετά την άσκηση ποινικής δίωξης.

Αποτρεπτικός χαρακτήρας ποινών

Η τροπολογία τροποποιεί σειρά διατάξεων του ν. 2168/1993, με σαφή στόχο την ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα των ποινών:

Κατοχή κυνηγετικού όπλου χωρίς άδεια: ελάχιστη ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500 ευρώ

Καθυστερημένη ανανέωση άδειας: παύει η ποινική ευθύνη μόνο αν ο κάτοχος υποβάλει τα δικαιολογητικά εντός εξαμήνου

Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών: ελάχιστη ποινή 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ

Παράνομη χρήση εκρηκτικών ή άσκοπων πυροβολισμών: φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή διοργανωτές εκδηλώσεων που αντιλαμβάνονται άσκοπους πυροβολισμούς και δεν τους αναγγέλλουν άμεσα στις αρχές, τιμωρούνται με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή έως 30.000 ευρώ.

Θεσπίζεται για πρώτη φορά το αδίκημα της παρακίνησης, πρόκλησης ή «διαφήμισης» παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων, με αυστηρές ποινές και επιβαρυντική περίσταση όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που η παρακίνηση απευθύνεται σε ανήλικο, οι ποινές γίνονται σημαντικά αυστηρότερες.

Επεκτείνει τους χώρους παράνομης οπλοκατοχής

Η τροπολογία επεκτείνει τον κατάλογο των χώρων όπου η παράνομη οπλοκατοχή αντιμετωπίζεται ως κακούργημα, όπως:

αστυνομικές υπηρεσίες

δικαστήρια

εκπαιδευτικά ιδρύματα

αθλητικοί χώροι

χώρους λατρείας, κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις

εμποροπανηγύρεις

μέσα μαζικής μεταφοράς

Παράλληλα, αυξάνονται οι ποινές κάθειρξης και χρηματικές ποινές, ενώ η υποτροπή επιφέρει ακόμη βαρύτερη ποινική μεταχείριση.

Με το νομοσχέδιο εισάγεται ειδική μεταβατική ρύθμιση: Όποιος κατέχει παράνομα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα μπορεί να τα παραδώσει οικειοθελώς στην αστυνομία εντός τεσσάρων μηνών, χωρίς να διωχθεί για παράνομη οπλοκατοχή.

Μετά από έλεγχο, εφόσον τα όπλα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια, μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο εφόσον λάβει άδεια. Τα υπόλοιπα περιέρχονται στο Δημόσιο.

Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI

Στο πλαίσιο των στρατηγικών αλλαγών στην Κρήτη, όπως έχει δεσμευτεί ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα συσταθεί υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI και θα στελεχωθεί με 122 αστυνομικούς, με «στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας του νησιού», που αφορά εγκλήματα κατά της ζωής, παράνομης διακίνησης και χρήσης όπλων, εκβιάσεων, ληστειών – κλοπών – ζωοκλοπών και αγροζημιών.