Ηράκλειο: Συγκλονιστική ταινία μικρού μήκους μαθητών δημοτικού για την οπλοκατοχή
Η δυνατή φωνή μαθητών δημοτικού ενάντια στα όπλα
Μια πολύ δυνατή φωνή ενάντια στην οπλοκατοχή και στην οπλοχρησία υψώνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 24ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου με την ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Ζήτημα Τιμής».
Στο βίντεο, σύμφωνα με το patris, βλέπουμε δύο μαθητές να καβγαδίζουν και να ετοιμάζονται να βγάλουν τα όπλα για να λύσουν τις διαφορές τους. Εκείνη τη στιγμή παρεμβαίνει ένα κορίτσι και τους σταματά, στέλνοντας το μήνυμα πώς η αληθινή δύναμη είναι το «όχι» στη βία.
Τα μηνύματα των μαθητών και των μαθητριών που μιλούν στην κάμερα για το τι σημαίνει Κρήτη για αυτά, προκαλούν συγκίνηση. Μιλούν για το τι αγαπούν στην Κρήτη: την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, τους ανθρώπους, τα γλέντια και τις χαρές.
«Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν» είναι το μήνυμα που εκπέμπουν.
