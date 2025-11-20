newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή
Πολιτική Γραμματεία 20 Νοεμβρίου 2025

Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξειδίκευσε τα μέτρα ενάντια στην οπλοκατοχή - Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα έρθουν στη Βουλή τις επόμενες δύο εβδομάδες

Σύνταξη
Vita.gr
Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Ρέθυμνο για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την παράνομη οπλοκατοχή.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι ιδρύεται νέα αστυνομική υποδιεύθυνση με έδρα τις Μοίρες. Στις αρμοδιότητές της θα είναι η δίωξη εγκλημάτων, θα περιλαμβάνει αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και ομάδα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Στην Κρήτη θα προστεθούν ακόμα 190 αστυνομικοί.

Αναφορικά με τις νομοθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε τις νέες αλλαγές που εισάγει η κυβέρνηση στον νόμο περί όπλων.

Νομοθετικές αλλαγές

Ανάμεσα σε άλλα ο υπουργός προανήγγειλε περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τα εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών που θα φτάνει φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις μπαλωθιές στο στόχαστρο μπαίνουν και οι καταστηματάρχες που εάν δεν προχωρήσουν σε καταγγελία στις αρχές θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή και σφράγιση του καταστήματος ως και απώλεια της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής.

Για τα όπλα σε γάμους βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.

Ο νόμος για την οπλοκατοχή θα έρθει τη μεθεπόμενη εβδομάδα στη Βουλή, ανέφερε ο υπουργός και εκτίμησε ότι κανείς δεν θα τολμήσει με τόσο αυστηρές ποινές να συνεχίσει τις ίδιες πρακτικές.

Έχουν χαρτογραφηθεί είκοσι εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη

Η τρίτη παρέμβαση αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε:

«Εντατικοποιούμε τα σημεία ελέγχου για τον εντοπισμό λαθραίου οπλισμού. Η διεύθυνση Κρήτης έχει χαρτογραφήσει είκοσι εγκληματικές οργανώσεις με οικογενειακή κυρίως δομή.

Ενισχύονται οι επαφές με διεθνείς αρχές. Θεσμική θωράκιση και εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου στην οπλοκατοχή, θα επανεξεταστούν όλες οι άδειες που έχουν παραχωρηθεί».

Economy
Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

Economy
Live η παρουσίαση του προϋπολογισμού

Live η παρουσίαση του προϋπολογισμού

inWellness
inTown
ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνει: «Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη. Αυτά είναι τα υλικά της πολιτικής «σαλάτας» που μας σερβίρει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 20.11.25

Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση - Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί με την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»
Εξεταστική Επιτροπή 20.11.25

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»

Το ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι ο Φραπές, «αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι»

Σύνταξη
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25 Upd: 10:55

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη. Η αντιπολίτευση, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη και τα μέλη της αποχώρησαν την ώρα της ψηφοφορίας επί της πρότασης της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους
Στο πάρκο Ελευθερίας 20.11.25

Στις 14:30 η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Πλήθος κόσμου –συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί συνοδοιπόροι από όλη τη μακρά του διαδρομή– αναμένεται να παρευρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία

Μια μέρα πριν βρεθούν ενώπιον της εξεταστικής οι γαλάζιοι «Χασάπης» και «Φραπές» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να εμπλέξει το ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μέσω του μάρτυρα Σ. Τζεδάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση
Σημαντικό μήνυμα 19.11.25

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση

Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Δήλωση Παπαδάκη 19.11.25

ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»

Σύνταξη
Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην εξεταστική 19.11.25

Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Εκρηκτική η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για φασιστική συμπεριφορά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες

Το ΚΚΕ καταγγέλλει απόπειρα πολιτικής δίωξης, με αφορμή τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας από την Εισαγγελία που ζητά άρση ασυλίας του Κουτσούμπα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αθήνα: Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα – «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»
Αυτοδιοίκηση 19.11.25

Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα - «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»

Κριτική στην ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύνταξη
H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη
Icon 20.11.25

H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Στα 35 της χρόνια, η Κρίστεν Στιούαρτ έχει καταφέρει να παραμείνει στην ελίτ της βιομηχανίας του θεάματος, πηγαίνοντας κόντρα σε όλους τους «κανόνες» του Χόλιγουντ. Και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)
Μπάσκετ 20.11.25

NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το Virginia Tech παραμένει αήττητο - Τι έκαναν με τη σειρά τους Ροζακέας και Μαντζούκας.

Σύνταξη
Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
Επί τάπητος 20.11.25

Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με την εκτελεστική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Νωρίτερα την ίδια ημέρα η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»

Ο κόσμος της Βαρκελώνης «μίλησε» και ανέδειξε τον Λιονέλ Μέσι ως πιο αγαπητό παίκτη στην ιστορία της «Μπάρτσα», με τον Αργεντινό να δακρύζει κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Σύνταξη
Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ
Προκριματικά Μουντιάλ 20.11.25

Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

Ισπανία και Τουρκία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στη Σεβίλλη στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με την τουρκική πλευρά να καταγγέλλει ότι μετά το ματς βρήκε τα αποδυτήριά της... ελαφρότερα κατά περίπου 300.000 ευρώ!

Σύνταξη
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
