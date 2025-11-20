Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Ρέθυμνο για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την παράνομη οπλοκατοχή.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι ιδρύεται νέα αστυνομική υποδιεύθυνση με έδρα τις Μοίρες. Στις αρμοδιότητές της θα είναι η δίωξη εγκλημάτων, θα περιλαμβάνει αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και ομάδα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Στην Κρήτη θα προστεθούν ακόμα 190 αστυνομικοί.

Αναφορικά με τις νομοθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε τις νέες αλλαγές που εισάγει η κυβέρνηση στον νόμο περί όπλων.

Νομοθετικές αλλαγές

Ανάμεσα σε άλλα ο υπουργός προανήγγειλε περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τα εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών που θα φτάνει φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις μπαλωθιές στο στόχαστρο μπαίνουν και οι καταστηματάρχες που εάν δεν προχωρήσουν σε καταγγελία στις αρχές θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή και σφράγιση του καταστήματος ως και απώλεια της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής.

Για τα όπλα σε γάμους βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.

Ο νόμος για την οπλοκατοχή θα έρθει τη μεθεπόμενη εβδομάδα στη Βουλή, ανέφερε ο υπουργός και εκτίμησε ότι κανείς δεν θα τολμήσει με τόσο αυστηρές ποινές να συνεχίσει τις ίδιες πρακτικές.

Έχουν χαρτογραφηθεί είκοσι εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη

Η τρίτη παρέμβαση αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε:

«Εντατικοποιούμε τα σημεία ελέγχου για τον εντοπισμό λαθραίου οπλισμού. Η διεύθυνση Κρήτης έχει χαρτογραφήσει είκοσι εγκληματικές οργανώσεις με οικογενειακή κυρίως δομή.

Ενισχύονται οι επαφές με διεθνείς αρχές. Θεσμική θωράκιση και εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου στην οπλοκατοχή, θα επανεξεταστούν όλες οι άδειες που έχουν παραχωρηθεί».