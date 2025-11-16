Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή

Στο θέμα της λήψης μέτρων για την οπλοκατοχή μετά το μακελειό στα Βορίζια αλλά και στις συλλήψεις που έχουν γίνει από το ελληνικό FBI για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και με αφορμή τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε το κακό».

Στο στόχαστρο όπως είπε, βρίσκονται δυσπρόσιτες περιοχές του Ψηλορείτη όπου επικρατούν, παραβατικές αντιλήψεις.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι ετοιμάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για το καθεστώς οπλοκατοχής, τις οποίες θα ανακοινώσει ο ίδιος στην Κρήτη μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, όπως είπε, δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.

«Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε, ακόμη και ως απλή νοοτροπία. Από τις «μπαλωθιές» μέχρι τον τρόπο που επιλέγουν ορισμένοι να λύνουν τις διαφορές τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας στο περιστατικό στα Βορίζια, ο υπουργός είπε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε την αντίληψη της πρόληψης και της αλλαγής νοοτροπίας. Πρέπει να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με τα χρήματα και τα όπλα τους επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και αυτό θα το ξεριζώσουμε», ανέφερε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της λεγόμενης Greek Mafia, λέγοντας ότι «οι κατηγορούμενοι δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας».

Όπως ανέφερε, η αρμόδια νέα υπηρεσία έχει συλλάβει 1.500 άτομα μέσα σε έναν χρόνο, εκ των οποίων 550 έχουν προφυλακιστεί.

«Φόνοι δύο δεκαετιών που ήταν ανεξιχνίαστοι, τώρα έχουν εξιχνιαστεί. Εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών», σημείωσε.