ΣΥΡΙΖΑ για οπλοκατοχή: Ο Μητσοτάκης με Πλεύρη – Γεωργιάδη ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς

Μετά τις δηλώσεις που έκαναν για την οπλοκατοχή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό. Και αναρωτιέται αν οι δηλώσεις αυτές, ενώ η χώρα έχει συγκλονιστεί από τα γεγονότα στα Βορίζια, συνιστούν κυβερνητική ατζέντα ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν μπορεί να συγκρατήσει τους ακροδεξιούς υπουργούς» του.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την οπλοκατοχή

«Όταν ένας υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, έθεσε θέμα οπλοκατοχής, ονομάστηκε “προσωπική άποψη”. Τώρα που το θέτει και δεύτερος υπουργός, ο κ. Πλεύρης, το ίδιο θέμα, πώς θα ονομαστεί;», αναρωτιέται δηκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Και σημειώνει ότι «σε μια περίοδο που γίναμε μάρτυρες ένα ολόκληρο χωριό να οδηγείται σε ένα φριχτό αιματοκύλισμα, το να συντηρείται η συζήτηση περί οπλοκατοχής από κυβερνητικά στελέχη, μαρτυρά την ύπαρξη συγκεκριμένης ατζέντας».

Στρεφόμενος στον πρωθυπουργό, σχετικά με τις δηλώσεις Γεωργιάδη-Πλεύρη για την οπλοκατοχή, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει:

«Ας αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης: Ή έχει αποτύχει ως πρωθυπουργός στο ζήτημα της ασφάλειας και οι υπουργοί του προτείνουν μέτρα υπέρ της οπλοκατοχής, σε διαφοροποίηση από τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, ή είναι έρμαιο της ατζέντας των ακροδεξιών υπουργών, τους οποίους δεν μπορεί να τους συγκρατήσει».

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη-Πλεύρη

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε ότι είναι υπέρ της κατοχής όπλων. Δήλωσε ότι «του αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο» και ότι προτιμά την ιδέα της αυτοπροστασίας. «Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν ρωτήθηκε για την οπλοκατοχή.

Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης, είπε πως «το θέμα της οπλοκατοχής μπορεί να υπάρξει με πολλούς αυστηρούς κανόνες και μόνο για το σπίτι. Δεν είμαι οπαδός ενός μοντέλου, ότι γίνεσαι 18 και μπορείς να παίρνεις όπλο επειδή είσαι ενήλικος πολίτης». Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων ότι «το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι το έχεις, είτε έχεις ή δεν έχεις όπλο».