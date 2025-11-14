«Ψαρεύει» στο ακροδεξιό ακροατήριο (και) ο Πλεύρης – «Ναι» στην οπλοκατοχή αλλά… μόνο για το σπίτι
Στα χνάρια του Γεωργιάδη ο Πλεύρης για το θέμα της οπλοκατοχής. «Το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι το έχεις, είτε έχεις ή δεν έχεις όπλο» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης
Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, και ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης θέλοντας και αυτός με τη σειρά του – μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη – να χαϊδέψει τα αυτιά του ακροδεξιού ακροατηρίου, αναφέρθηκε στο θέμα της οπλοκατοχής, λέγοντας ότι μπορεί να υπάρξει με αυστηρούς κανόνες και… μόνο για το σπίτι.
Μιλώντας το πρωί στο MEGA, ο κ. Πλεύρης αφού σημείωσε ότι δεν είναι οπαδός των πολλών όπλων, τόνισε πως «το θέμα της οπλοκατοχής μπορεί να υπάρξει με πολλούς αυστηρούς κανόνες και μόνο για το σπίτι. Δεν είμαι οπαδός ενός μοντέλου ότι γίνεσαι 18 και μπορείς να παίρνεις όπλο επειδή είσαι ενήλικος πολίτης».
Ο κ. Πλεύρυς θέλοντας να αιτιολογήσει την άποψή του, υποστήριξε ότι η οπλοκατοχή θα πρέπει να υπάρχει αλλά μόνο με αυστηρούς κανόνες. «Το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι το έχεις, είτε έχεις ή δεν έχεις όπλο» είπε και συμπλήρωσε.
«Συμφωνώ στο δικαίωμα άμυνας εντός της οικείας. είτε με όπλο είτε χωρίς όπλο. Αν αμυνθείς δε μπορεί να πηγαίνεις στα δικαστήρια».
Οι δηλώσεις Πλεύρη έρχονται λίγα 24ωρα μετά τις δηλώσεις υπέρ της οπλοκατοχής από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για την οπλοκατοχή και την άποψη που εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος πως είναι υπέρ της οπλοκατοχής αρκεί να είναι νόμιμη έσπευσε και ο ίδιος να ταχθεί υπέρ:
«Μάλλον έχω κι εγώ την ίδια θέση. Μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο. Μ’ αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί», είπε.
Και πρόσθεσε: «Εμένα μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Προσωπική μου γνώμη. Δεν είναι της κυβέρνησης. Ευτυχώς στη ΝΔ δεν είμαστε σταλινικό κόμμα. Μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις».
