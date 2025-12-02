ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Τα νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν αυτό που η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να δει: η Ελλάδα βυθίζεται σε στεγαστική κρίση», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «σχεδόν το 30% των πολιτών δίνει τον μισό μισθό σε ενοίκιο, ενώ 4 στους 10 δεν μπορούν πια να πληρώσουν βασικούς λογαριασμούς, για να σχολιάσει πως «αυτή δεν είναι ‘αναπτυξιακή έκρηξη’, είναι κοινωνική κατάρρευση».

Η Κουμουνδούρου επισημαίνει, ακόμη, ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα. Αντί για πολιτική στέγης, προσφέρει φοροελαφρύνσεις στους μεγαλοϊδιοκτήτες και πλήρη ασυλία στην κερδοσκοπία των funds».

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «αντί να στηρίζει τους ενοικιαστές, επιμένει να στηρίζει την αγορά ακινήτων» και «αντί να μειώνει την ακρίβεια, τη μετατρέπει σε μόνιμη πολιτική».

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Η στεγαστική κρίση δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των επιλογών μιας κυβέρνησης που βλέπει τη στέγη ως πεδίο κερδοσκοπίας και το ρόλο του κράτους ως υπηρέτη της αγοράς», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «κάθε της μέτρο αυξάνει τις τιμές αγοράς και εντείνει τη στεγαστική κρίση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει ότι «προτείνει άμεσα και εφαρμόσιμα μέτρα» και ειδικότερα:

– «Προστασία πρώτης κατοικίας.

– »Εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με δημιουργία νέων, ανακατασκευή παλαιών κτιρίων και αξιοποίηση περιουσίας Δημοσίου για δημιουργία χιλιάδων προσιτών κατοικιών, ώστε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

– «Πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων.

»Αποτελεσματική ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων.

»Παραγωγική golden visa με επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και δεν στερούν κατοικίες από τους πολίτες.

– »Ενίσχυση του επιδόματος στέγασης για νέους, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτους.

– »Εθνικό σχέδιο αποκέντρωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και παροχής στέγης».

Και τονίζει καταληκτικά πως «η στέγη είναι θεμελιώδες δικαίωμα», ενώ «με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το δικαίωμα στη στέγη και την αξιοπρέπεια καταπατάται καθημερινά. Για εμάς πρώτα η κατοικία».