Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Την ανηφόρα παίρνουν οι τιμές των ενοικίων ακόμη και σε παραδοσιακά φτηνές περιοχές, όπως οι δήμοι της Ανατολικής Αθήνας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%.

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση στου Ζωγράφου τον Οκτώβριο του 2025, ήταν 10,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με μια αύξηση της τάξεως του 3,14% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024.

Στην Καισαριανή η μέση τιμή ενοικίασης είναι στα 11,21 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ. Στον Βύρωνα καταγράφεται ιστορικό ψηλό στην τιμή των ενοικίων με 10,07 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη Δάφνη η μέση τιμή ενοικίασης έχει φτάσει στα 10,07 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αφού παρουσιάζεται αύξηση 1,31% σε σχέση με πέρυσι.

Ιστορικά υψηλά αγγίζουν οι τιμές των ενοικίων

Το κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα ανεβαίνει με ρυθμούς που τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. Με τις τιμές των ενοικίων να καταγράφουν ιστορικά υψηλά και τα εισοδήματα να μένουν σχεδόν στάσιμα, η αναζήτηση κατοικίας μετατρέπεται σε καθημερινό άγχος για χιλιάδες πολίτες.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν οι τιμές θα ξαναπέσουν — αλλά πόσοι μπορούν πραγματικά να αντέξουν το κόστος της ζωής στην πόλη που μέχρι χθες θεωρούσαν προσιτή.

