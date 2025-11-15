Τέλος στα «ενοίκια στο χέρι» από το 2026 – Υποχρεωτικά τραπεζικά τα μισθώματα κατοικιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλάζει ριζικά ο τρόπος καταβολής των ενοικίων για όλες τις κατοικίες, βάσει της διάταξης του νόμου 5222/2025. Τα μισθώματα θα πρέπει πλέον να καταβάλλονται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή πληρωμή «στο χέρι» ή με άλλους τρόπους συμφωνίας μεταξύ ιδιοκτήτη και μισθωτή. Η ρύθμιση αφορά τόσο νέες όσο και υφιστάμενες μισθώσεις και φέρνει σημαντική αναδιάταξη στις καθημερινές συναλλαγές της αγοράς ακινήτων.

Η νέα διαδικασία συνοδεύεται από αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν. Οι ιδιοκτήτες που δεν εισπράττουν τραπεζικά τα μισθώματα χάνουν τη φορολογική έκπτωση 5% για ζημιές και αποσβέσεις ακινήτων, ενώ οι ενοικιαστές που αρνούνται την τραπεζική καταβολή χάνουν επιδόματα ή άλλα κρατικά οφέλη. Με αυτόν τον τρόπο, η νομοθεσία δημιουργεί ένα «διπλό κίνητρο» για την τήρηση της διαδικασίας, επιβλέποντας τόσο την πλευρά των ιδιοκτητών όσο και των μισθωτών.

Για να αποφευχθούν προβλήματα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προσαρμόσουν τα μισθωτήρια με σαφείς ρήτρες για τραπεζική καταβολή, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά λογαριασμό στο όνομά τους και να τον γνωστοποιούν στην ΑΑΔΕ. Η αλλαγή αυτή στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια στις μισθώσεις, περιορίζοντας τα φαινόμενα μη καταβολής «στο χέρι», ενώ απαιτεί προσεκτική εφαρμογή για να διατηρηθούν φορολογικά προνόμια και κρατικά οφέλη.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Για να αποφύγουν προβλήματα και κυρώσεις, η ΠΟΜΙΔΑ δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στους εκμισθωτές:

Νέες και υφιστάμενες μισθώσεις: Ο κλασσικός όρος στα μισθωτήρια για τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των μισθωμάτων πρέπει να αντικατασταθεί με σαφή ρήτρα:

«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ … εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν το μισθωτή. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο.» Λογαριασμός στο όνομα του ιδιοκτήτη: Η κατάθεση πρέπει να γίνεται σε λογαριασμό που ανήκει αποκλειστικά στον εκμισθωτή. Δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση λογαριασμών τρίτων, όπως δικηγόρων, διαχειριστών ή συγγενών. Γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού μέσω της διαδικασίας που θα οριστεί σύντομα από την ΑΑΔΕ, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της καταβολής. Κοινός λογαριασμός και πολλοί εκμισθωτές: Αν το μίσθωμα κατατίθεται σε κοινό λογαριασμό, το όνομα του ιδιοκτήτη πρέπει να είναι πρώτο μεταξύ των συνδικαιούχων. Σε περίπτωση πολλαπλών εκμισθωτών, κάθε εκμισθωτής πρέπει να δηλώνει τον δικό του λογαριασμό, στο όνομα του οποίου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί. Καταβολή όλων των μισθωμάτων εντός έτους: Για να διατηρηθεί η φορολογική έκπτωση, όλα τα μισθώματα πρέπει να καταβληθούν τραπεζικά εντός του ίδιου οικονομικού έτους, δηλαδή έως 31 Δεκεμβρίου. Ακατάσχετο: Τα ποσά από ενοίκια δεν υπάγονται στο ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ που ισχύει για μισθούς και συντάξεις, γεγονός που σημαίνει ότι η είσπραξη των κατατιθέμενων ενοικίων θα μπορεί να γίνεται άμεσα είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από την ΑΑΔΕ.

Η αντίδραση της αγοράς ακινήτων

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι, ενώ η πληρωμή των περισσότερων ενοικίων γίνεται ήδη ηλεκτρονικά, η νέα ρύθμιση απαιτεί αυστηρή τήρηση των διαδικασιών, διαφορετικά οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικά φορολογικά προνόμια. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει την ασφάλεια στις μισθώσεις και να περιορίσει φαινόμενα μη καταβολής ενοικίων «στο χέρι», ωστόσο, όπως εκτιμά η ΠΟΜΙΔΑ, θα χρειαστεί χρόνος για να εδραιωθεί πλήρως.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενοικιαστές

Οι μισθωτές καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα: η άρνηση τραπεζικής πληρωμής θεωρείται πλέον σοβαρή παράβαση, με άμεσες συνέπειες σε επιδόματα και κρατικά προνόμια. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να επιβάλει μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια στις συναλλαγές, αλλά και αυστηρό έλεγχο των τραπεζικών καταβολών από τις φορολογικές αρχές.