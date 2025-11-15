newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 15:51
ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή - Ο λόγος
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Ελλάδα 15 Νοεμβρίου 2025 | 18:08

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Με την ένταξη επιπλέον δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025». Κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει την αύξηση των δικαιούχων, ώστε να αξιοποιηθούν ποσά που δεν δαπανήθηκαν την υψηλή τουριστική περίοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, δίνεται η δυνατότητα «σε ακόμη περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά καρτών της Υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Δημοσιεύτηκε η με α.π. 22951/12.11.2025 (Β’6082) τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους 2025” που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ ώστε να προχωρήσουμε στην ανακατανομή ποσού ύψους 4,5 εκ ευρώ που δεν αξιοποίησαν δικαιούχοι που είχαν επιλέξει την υψηλή περίοδο για να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους».

Επίσης, αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων για τη Χαμηλή περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν από τον πίνακα μη κληρωθέντων δικαιούχων της χαμηλής περιόδου βάσει της σειράς κατάταξή τους στην κλήρωση που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Ο πίνακας των νέων δικαιούχων Χαμηλής περιόδου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος.

«Στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στις ορεινές και λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές», αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Οι νέοι κληρωθέντες δικαιούχοι θα λάβουν, το προσεχές διάστημα, ενημέρωση μέσω sms και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, η κατάσταση της αίτησής τους θα τροποποιηθεί ενώ θα λάβουν και οδηγίες ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας από το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους.

Επεξηγεί ότι η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως μια απλή χρεωστική κάρτα για τη διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής τους, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία και γεωγραφικό περιορισμό. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να τηρούν λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα.

«Η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποιείται με την ουσιαστική συνδρομή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Alpha Bank και Eurobank, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και του φορέα υλοποίησης του έργου, Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε, αλλά και την εξαιρετική συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης», σημειώνεται.

Δήλωση της υπουργού Τουρισμού

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε σχετικά:

«Συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθεια για τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να απολαύσουν τις διακοπές τους όλους τους μήνες του χρόνου, υλοποιώντας τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, σε ολόκληρη την επικράτεια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 45 μέλη – Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η λεία τους
Ελλάδα 15.11.25

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 45 μέλη – Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η λεία τους

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Σύνταξη
Σώθηκε το μωρό που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή – Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς
Στη Λάρισα 15.11.25

Σώθηκε το βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή - Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς

Το ενάμισι έτους μωρό έδινε μάχη στη ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα - «Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας» αναφέρουν στην ευχαριστήρια επιστολή τους οι γονείς

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή
Καιρός 15.11.25

Απότομη πτώση του υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες - Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή

Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με νοτιάδες - Πολύ ψυχρή αέρια μάζα ξεκινάει από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη και θα φέρει κρύο - Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα
Ελλάδα 15.11.25

Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα

Η αφίσα αντιεξουσιαστών, η δήλωση αδιαφορίας από τον πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού και το έγγραφο για προστασία του νέου δικηγορικού γραφείου του από δεκάδες αστυνομικούς, τεσσάρων αστυνομικών υπηρεσιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου
Κύκλωμα απατεώνων 15.11.25

Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου

«Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα απατεώνων που ψάρευε χρήματα από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα
Μπάσκετ γυναικών 15.11.25

Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε live streaming τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του EuroBasket Women 2027.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον αγαπήσει ποτέ
Έρωτας; Μπα 15.11.25

Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον ερωτευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έκθεση «The State of UK Men» υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο των σχέσεων, αλλά και τις μισογυνιστικές απόψεις που συμμερίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Αυστρία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Κύπρος – Αυστρία

LIVE: Κύπρος – Αυστρία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Αυστρία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού είναι αυτός που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο
Χάντμπολ 15.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κασάνο για το κρίσιμο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάπας Λέων: Συναντήθηκε με ηθοποιούς και σκηνοθέτες – «Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί»
Στο Βατικανό 15.11.25

«Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί»: Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με ηθοποιούς και σκηνοθέτες

Ο Λέων ΙΔ' συνάντησε επιφανείς ανθρώπους του κινηματογράφου - Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι δώρισε στον Αμερικανό Πάπα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14»

Σύνταξη
Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη

Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε το βραβείο Golden Boy Web για το 2025, ξεπερνώντας πανάκριβους παίκτες των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων - Τι έκαναν στην καριέρα τους και ποια ήταν η εξέλιξη των προηγούμενων νικητών

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 45 μέλη – Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η λεία τους
Ελλάδα 15.11.25

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 45 μέλη – Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η λεία τους

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)

Παίκτες όπως οι Γιαμάλ, Ντουέ, Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Κουμπαρσί... έφαγαν τη σκόνη του Χρήστου Μουζακίτη ο οποίος πήρε το βραβείο European Golden Boy Web για το 2025 - Πόσο κοστίζει η πρώτη δεκάδα της λίστας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Πολιτικό κόστος 15.11.25

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία
«Πορεία για το Κλίμα» 15.11.25

Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία

Η COP30 φιλοξενείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας - Παράλληλα διεξάγεται η «Σύνοδος Κορυφής των Λαών» με συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων, κινημάτων και δικτύων

Σύνταξη
Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους
Peter Hujar’s Day 15.11.25

Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους

Αποτελούμενη από μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα διαμέρισμα στο West Village της Νέας Υόρκης, γυρισμένη με λιτότητα αλλά και υποβλητικότητα, η ταινία Peter Hujar’s Day απολαμβάνει τη ζεστή απλότητά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»
Επιμένει στη θέση της 15.11.25

Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»

Η Κατερίνα Σολωμού από το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε δήλωση για το εξώδικο που τις απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο