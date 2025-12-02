«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Μεταφορών Στερεάς Ελλάδας, Ευάγγελος Κούκουζας υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης στη θέση “Εμίν Βρύση” της κτηματικής περιφέρειας Αμφίκλειας Φθιώτιδας.

Η σχετική ανακοίνωση του Α ντιπεριφερειάρχη, προσθέτει ότι «η απόφαση περιλαμβάνει και την απαραίτητη έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 [Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ/SPA) «Όρος Παρνασσός»], όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

Με την υπογραφή της Απόφασης, η Περιφέρεια (ανταποκρινόμενη σε αίτημα-πρόταση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας) καθιστά δυνατή την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας στη Στερεά Ελλάδα».

«Αποκέντρωση της κατάρτισης των Σωμάτων Ασφαλείας»

Σε δήλωσή του, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Μεταφορών Στερεάς Ελλάδας, Ευάγγελος Κούκουζας, αναφέρει: «Ως Περιφερειακή Αρχή, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό, στηρίζουμε εμπράκτως τη λειτουργία στη Στερεά Ελλάδα μιας παραγωγικής Σχολής των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία κατά νόμο ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στεκόμαστε αρωγοί στο σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αποκέντρωση της κατάρτισης των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη της επιχειρησιακής δεξιότητας και της κριτικής ικανότητας που απαιτεί η οργάνωση μιας σύγχρονης Αστυνομίας, η οποία να τίθεται αποτελεσματικά στην υπηρεσία των πολιτών και της ασφάλειάς τους. Και αναμένουμε βασίμως, η λειτουργία της Σχολής -με την παρουσία των δοκίμων αστυφυλάκων και κατά διαστήματα, συγγενικών και φιλικών προσώπων τους- να συμβάλει θετικά στην κοινωνία αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».