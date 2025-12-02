newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»
Αυτοδιοίκηση 02 Δεκεμβρίου 2025 | 15:38

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»

Πιο κοντά βρίσκεται η ίδρυση σχολής δοκίμων αστυφυλάκων στην περιοχή της Αμφίκλειας μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας της.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Μεταφορών Στερεάς Ελλάδας, Ευάγγελος Κούκουζας υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης στη θέση "Εμίν Βρύση" της κτηματικής περιφέρειας Αμφίκλειας Φθιώτιδας.

Η σχετική ανακοίνωση του Α ντιπεριφερειάρχη, προσθέτει ότι «η απόφαση περιλαμβάνει και την απαραίτητη έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 [Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ/SPA) «Όρος Παρνασσός»], όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

Με την υπογραφή της Απόφασης, η Περιφέρεια (ανταποκρινόμενη σε αίτημα-πρόταση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας) καθιστά δυνατή την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας στη Στερεά Ελλάδα».

«Αποκέντρωση της κατάρτισης των Σωμάτων Ασφαλείας»

Σε δήλωσή του, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Μεταφορών Στερεάς Ελλάδας, Ευάγγελος Κούκουζας, αναφέρει: «Ως Περιφερειακή Αρχή, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό, στηρίζουμε εμπράκτως τη λειτουργία στη Στερεά Ελλάδα μιας παραγωγικής Σχολής των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία κατά νόμο ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στεκόμαστε αρωγοί στο σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αποκέντρωση της κατάρτισης των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη της επιχειρησιακής δεξιότητας και της κριτικής ικανότητας που απαιτεί η οργάνωση μιας σύγχρονης Αστυνομίας, η οποία να τίθεται αποτελεσματικά στην υπηρεσία των πολιτών και της ασφάλειάς τους. Και αναμένουμε βασίμως, η λειτουργία της Σχολής -με την παρουσία των δοκίμων αστυφυλάκων και κατά διαστήματα, συγγενικών και φιλικών προσώπων τους- να συμβάλει θετικά στην κοινωνία αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

Κόσμος
Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Economy
ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Διέλευση οχημάτων 01.12.25

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού
Σημείο αναφοράς 28.11.25

Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα, ιστορικά ενθύμια, φωτογραφίες και διαδραστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τις μεγάλες επιτυχίες των τμημάτων του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Άλκης Καμπανός: Καταδικασμένος για τη δολοφονία του τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου
Εφετείο 02.12.25

Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Καμπανού τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 - Ένας από τους καταδικασμένους για τον φόνο του τιμωρήθηκε με την κατηγορία του υπεύθυνου συνδέσμου οπαδών

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη

Η FIFA ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του VAR ενόψει του επικείμενου Μουντιάλ, όπως το να μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσης αποβολής με δεύτερη κίτρινη αλλά και στα κόρνερ.

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από την πρόταση της πλειοψηφίας, που όμως δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν θεωρώντας κοροϊδία την ακολουθούμενη διαδικασία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)
Αθλητισμός & Σπορ 02.12.25

Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)

Πρόσωπο των ημερών για όλους τους λάθος λόγους είναι στη Βραζιλία ο προπονητής της Ιντερνασιονάλ, Αμπέλ Μπράγκα, για ένα απαράδεκτο ομοφοβικό σχόλιο που έκανε σε προσπάθειά του για... χιούμορ.

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»
100 χρόνια 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Λίγες ημέρες προτού γίνει 100 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι παραμέλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη της καριέρας του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»
Euroleague 02.12.25

Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»

Ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνει για γκαρντ, ο Σέιμπεν Λι έχει ανεβάσει τελευταία την απόδοσή του και στην Τουρκία κάνουν λόγο για επαφές των «ερυθρόλευκων» με την Εφές για την παραχώρηση του Αμερικανού.

Σύνταξη
Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης
Men at Work 02.12.25

Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Αμερικής κρύβει έναν άγνωστο ήρωα. Νέα έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τις ζωές των εργατών που ύψωσαν το Empire State Building

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

