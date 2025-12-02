Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας, λόγω αγώνα δρόμου.
- Παπαστεργίου για κάμερες στους δρόμους: Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι
- «Οδηγός» για τους Έλληνες του εξωτερικού – Πώς θα τακτοποιήσουν τα φορολογικά τους
- Αλβανία: Το βίντεο που δίχασε το ίντερνετ – Τουρίστρια σταματά ηλικιωμένο που χτυπούσε σκυλιά που του επιτέθηκαν
- Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Τα αδικήματα
Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας», την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και κατά τις ώρες 08.00- 10.30, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Η διακοπή θα γίνει στις παρακάτω οδούς στο κέντρο της Αθήνας:
– Ροβέρτου Γκάλι σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Χατζηχρήστου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Γαλιβάλδη σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Ακαμάντος σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Στησικλέους σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Καλλιρρόης προς Λεωφ. Συγγρού.
– Αρακύνθου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Παναιτωλίου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Φρυνίχου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λυσικράτους σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Σέλλεϋ σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Τριπόδων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Πρυτανείου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
- Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
- Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε στη Σύρο η «ερυθρόλευκη» αποστολή (pics)
- Το άρθρο που κυριάρχησε στη Wikipedia το 2025 με 44,9 εκατ. προβολές
- Τι αλλάζει σε διαθήκες και αποποιήσεις κληρονομιάς – Τι προβλέπεται για το σύμφωνο συμβίωσης
- Μόνος στο Σπίτι 2: 303% επιπλέον το κόστος της διαμονής του Κέβιν στο Plaza – «Πληθωρισμός σοκ!»
- Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
- Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Πάτρα: Σοβαρό με τροχαίο με έγκυο γυναίκα οδηγό – ΙΧ καρφώθηκε κάτω από νταλίκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις