Τον πρώτο γνωστό πυρήνα στην Ισπανία που συνδέεται με «Τη Βάση», μια φασιστική οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάρθρωσε η αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν και ένας, ο οποίος θεωρείται ο αρχηγός της οργάνωσης, τέθηκε υπό κράτηση στην επαρχία της ανατολικής Ισπανίας Καστεγιόν, βορείως της Βαλένθια.

Τι βρέθηκε στην κατοχή της οργάνωσης

Η αστυνομία ανακάλυψε ένα οπλοστάσιο που περιελάμβανε μεταξύ άλλων δύο πυροβόλα όπλα, επτά εκπαιδευτικά όπλα, πυρομαχικά, περισσότερα από 20 μαχαίρια, τακτικό εξοπλισμό και νεοναζιστικό υλικό.

Κατά τη διάρκεια των πέντε ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία Καστεγιόν στην Βαλένθια, κατασχέθηκαν εννέα όπλα, πυρομαχικά, περισσότερα από είκοσι μαχαίρια, πλήρης στρατιωτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προπαγανδιστικό υλικό με θεωρίες της «λευκής υπεροχής».

Της επιχείρησης ηγήθηκε η Γενική Επιτροπή Πληροφοριών με την υποστήριξη της τοπικής Ταξιαρχίας Πληροφοριών της Καστεγιόν, υπό την καθοδήγηση της εισαγγελίας. Πράκτορες της Europol συμμετείχαν στην ανάλυση των πληροφοριών που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθώς γνωρίζει άνοδο στη χώρα το ακροδεξιό αίσθημα και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη υποστήριξη από τη νεολαία προς εθνικιστικές οργανώσεις ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει εκ νέου ο διάλογος για το αυταρχικό παρελθόν της Ισπανίας.

Ποια είναι η «Βάση»;

«Η Βάση» είναι μια νεοναζιστική οργάνωση που ίδρυσε στις ΗΠΑ ο Ρινάλντο Ναζάρο το 2018. Η οργάνωση προωθεί τον αποκαλούμενο «επιταχυντισμό», μια ιδεολογία που επιδιώκει να επισπεύσει την κατάρρευση δημοκρατικών θεσμών μέσω βίαιων επιθέσεων.

Υποστηρίζει τον στόχο της λευκής υπεροχής μέσω ακτιβιστικών δράσεων, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο παραστρατιωτικών πυρήνων που αυτοεκπαιδεύονται στρατιωτικά σε στρατόπεδα εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό τη διάπραξη επιθέσεων.

Πρόκειται για ακροδεξιές ομάδες που προωθούν την ιδέα της δημιουργίας χάους μέσω της τρομοκρατίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η κατάρρευση του συστήματος.

Προσέλκυαν οπαδούς μέσω social media

«Ο αρχηγός του ισπανικού πυρήνα βρισκόταν σε άμεση επαφή με τον ιδρυτή «Της Βάσης», ο οποίος πριν από ένα μήνα κάλεσε για την ενοποίηση πυρήνων διάσπαρτων σε διάφορες χώρες» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι οι ύποπτοι ήταν έντονα ριζοσπαστικοποιημένοι και είχαν πραγματοποιήσει παραστρατιωτική εκπαίδευση.

Είχαν επίσης εκφράσει ετοιμότητα να πραγματοποιήσουν επιλεκτικές επιθέσεις και χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν οπαδούς.