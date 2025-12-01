sports betsson
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Live η μεγάλη βραδιά του Χρήστου Μουζακίτη: Βραβεύεται το «χρυσό αγόρι» της Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 01 Δεκεμβρίου 2025 | 18:55

Live η μεγάλη βραδιά του Χρήστου Μουζακίτη: Βραβεύεται το «χρυσό αγόρι» της Ευρώπης

Παρακολουθήστε live τη λαμπρή τελετή για τη βράβευση του Χρήστου Μουζακίτη ως Golden Boy web για το 2025.

Στις πρώτες του δηλώσεις, έπειτα από την ανακήρυξη του ως Golden Boy (web) για το 2025, μόνο που δεν… ζήτησε συγγνώμη. «Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα αν και δεν το περίμενα» παραδέχθηκε αρχικά, αλλά απευθείας τράβηξε… χειρόφρενο. «Προσπαθώ να μην ενθουσιάζομαι και να μένω πάντα συγκεντρωμένος στους στόχους που έχω θέσει στην καριέρα μου από μικρό παιδί». Μεταξύ μας όμως; Καμία έκπληξη.

Βασικό συστατικό της ποδοσφαιρικής γοητείας του Χρήστου Μουζακίτη είναι και αυτή η… συστολή. Ένα παιδί της διπλανής πόρτας με καθαρά μεγάλα μάτια που σχεδόν κοκκινίζει και χαμογελά από αμηχανία κάθε φορά που κάποιος περιγράφει τα κατορθώματα του στο χορτάρι. Εκείνα που σε λίγη ώρα (19:30) θα λάμψουν στην είσοδο του Museo Nazionale dell’Automobile, στο Τορίνο. Στο περίφημο MAUTO απονέμει τα βραβεία της η Tuttosport. Είναι εκεί ο Μούζα. Και πλάι του στέκονται οι γονείς του. Και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς που ταξίδεψε μαζί του. Και είναι εκεί και η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού. Να καμαρώνει για εκείνον.

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
Πόλο 01.12.25

Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ

Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι

Βάιος Μπαλάφας
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη
Πολιτική 01.12.25

Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν να δημιουργείται ασφυκτικός κοινωνικός κλοιός απέναντι στην κυβερνητική επιχείρηση της «θετικής ατζέντας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Χαμηλός ανταγωνισμός, απευθείας αναθέσεις και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
