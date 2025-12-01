Live η μεγάλη βραδιά του Χρήστου Μουζακίτη: Βραβεύεται το «χρυσό αγόρι» της Ευρώπης
Παρακολουθήστε live τη λαμπρή τελετή για τη βράβευση του Χρήστου Μουζακίτη ως Golden Boy web για το 2025.
Στις πρώτες του δηλώσεις, έπειτα από την ανακήρυξη του ως Golden Boy (web) για το 2025, μόνο που δεν… ζήτησε συγγνώμη. «Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα αν και δεν το περίμενα» παραδέχθηκε αρχικά, αλλά απευθείας τράβηξε… χειρόφρενο. «Προσπαθώ να μην ενθουσιάζομαι και να μένω πάντα συγκεντρωμένος στους στόχους που έχω θέσει στην καριέρα μου από μικρό παιδί». Μεταξύ μας όμως; Καμία έκπληξη.
Βασικό συστατικό της ποδοσφαιρικής γοητείας του Χρήστου Μουζακίτη είναι και αυτή η… συστολή. Ένα παιδί της διπλανής πόρτας με καθαρά μεγάλα μάτια που σχεδόν κοκκινίζει και χαμογελά από αμηχανία κάθε φορά που κάποιος περιγράφει τα κατορθώματα του στο χορτάρι. Εκείνα που σε λίγη ώρα (19:30) θα λάμψουν στην είσοδο του Museo Nazionale dell’Automobile, στο Τορίνο. Στο περίφημο MAUTO απονέμει τα βραβεία της η Tuttosport. Είναι εκεί ο Μούζα. Και πλάι του στέκονται οι γονείς του. Και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς που ταξίδεψε μαζί του. Και είναι εκεί και η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού. Να καμαρώνει για εκείνον.
