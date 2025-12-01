Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Στο 7ο λεπτό ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν για την 14η αγωνιστική της Eredivisie, μετά την αναβολή του από τον διαιτητή. Όπως έγινε γνωστό, τα υπόλοιπα 84 λεπτά θα διεξαχθούν την Τρίτη (2/12) στις 15:30 ώρα Ελλάδος, κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος που διεκόπη το ματς ήταν τα αμέτρητα καπνογόνα που άναψαν οι φίλαθλοι αλλά και η ρίψη πυροτεχνημάτων στο γήπεδο, για να τιμήσουν τον Τουμ, έναν συνοπαδό τους που έχασε τη ζωή του στις 19 Νοεμβρίου, σε ηλικία 29 ετών. Μετά την πρώτη διακοπή, οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, μόνο για να πραγματοποιηθεί το ίδιο σκηνικό, το οποίο οδήγησε στην αναβολή.

Μετά το παιχνίδι, ο Αίαντας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι έγιναν αυστηροί έλεγχοι για να αποφευχθεί το συγκεκριμένο συμβάν, ωστόσο κάποιοι οπαδοί κατάφεραν να περάσουν στο γήπεδο καπνογόνα και πυροτεχνήματα. Παράλληλα, η ομάδα αναφέρει πως θα ερευνήσει το σύστημα ασφαλείας για να ανιχνεύσει τους συγκεκριμένους οπαδούς και να τους τιμωρήσει.

Η ανακοίνωση του Άγιαξ

«Ο Άγιαξ θεωρεί απολύτως σκανδαλώδη τα γεγονότα που έλαβαν χώρα απόψε στο γήπεδο. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επλήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτά τα γεγονότα. Η ασφάλεια των θεατών και των παικτών τέθηκε σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα πυροτεχνήματα δεν έχουν θέση στο γήπεδο.

Οι θεατές που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τμήμα του σταδίου υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι για τον εντοπισμό πυροτεχνημάτων, τόσο στο στάδιο πριν από την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά την είσοδο των θεατών. Επιπλέον, ελήφθησαν και άλλα προληπτικά μέτρα. Παρ’ όλα αυτά, δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε την κατάσταση.

Φυσικά, θα ερευνήσουμε το υλικό από τις κάμερες για να εντοπίσουμε τους δράστες και θα διερευνήσουμε με άλλους τρόπους ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Εάν αυτό οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».