Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01 Δεκεμβρίου 2025 | 09:56

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Στο 7ο λεπτό ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν για την 14η αγωνιστική της Eredivisie, μετά την αναβολή του από τον διαιτητή. Όπως έγινε γνωστό, τα υπόλοιπα 84 λεπτά θα διεξαχθούν την Τρίτη (2/12) στις 15:30 ώρα Ελλάδος, κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος που διεκόπη το ματς ήταν τα αμέτρητα καπνογόνα που άναψαν οι φίλαθλοι αλλά και η ρίψη πυροτεχνημάτων στο γήπεδο, για να τιμήσουν τον Τουμ, έναν συνοπαδό τους που έχασε τη ζωή του στις 19 Νοεμβρίου, σε ηλικία 29 ετών. Μετά την πρώτη διακοπή, οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, μόνο για να πραγματοποιηθεί το ίδιο σκηνικό, το οποίο οδήγησε στην αναβολή.

Μετά το παιχνίδι, ο Αίαντας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι έγιναν αυστηροί έλεγχοι για να αποφευχθεί το συγκεκριμένο συμβάν, ωστόσο κάποιοι οπαδοί κατάφεραν να περάσουν στο γήπεδο καπνογόνα και πυροτεχνήματα. Παράλληλα, η ομάδα αναφέρει πως θα ερευνήσει το σύστημα ασφαλείας για να ανιχνεύσει τους συγκεκριμένους οπαδούς και να τους τιμωρήσει.

Η ανακοίνωση του Άγιαξ

«Ο Άγιαξ θεωρεί απολύτως σκανδαλώδη τα γεγονότα που έλαβαν χώρα απόψε στο γήπεδο. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επλήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτά τα γεγονότα. Η ασφάλεια των θεατών και των παικτών τέθηκε σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα πυροτεχνήματα δεν έχουν θέση στο γήπεδο.

Οι θεατές που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τμήμα του σταδίου υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι για τον εντοπισμό πυροτεχνημάτων, τόσο στο στάδιο πριν από την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά την είσοδο των θεατών. Επιπλέον, ελήφθησαν και άλλα προληπτικά μέτρα. Παρ’ όλα αυτά, δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε την κατάσταση.

Φυσικά, θα ερευνήσουμε το υλικό από τις κάμερες για να εντοπίσουμε τους δράστες και θα διερευνήσουμε με άλλους τρόπους ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Εάν αυτό οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει έξω για την ΑΕΚ

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 30.11.25

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε εν μέρει ικανοποιημένος από την ομάδα του μετά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-2, αποδίδοντάς την στα ξεκάθαρα λάθη που έκαναν οι παίκτες του όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Η μαρτυρία του γιου του 01.12.25

Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα
Υψηλοί τόνοι 01.12.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα

«Οι αγρότες έχουν κόστος που δεν αντέχεται και κράτος που τους χρωστά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας επιπλέον την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» φαινομένων διαφθοράς. Κάλεσε δε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
