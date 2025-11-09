Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ

Την δεύτερη σερί νίκη της στο ολλανδικό πρωτάθλημα πανηγύρισε την Κυριακή η Ουτρέχτη, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Τα τέρματα των γηπεδούχων, την εστία των οποίων υπερασπίστηκε ο Βασίλης Μπάρκας, πέτυχαν οι Ματίς Ντιντέν (45+1΄) και Σεμπαστιάν Αλέ (54΄), ενώ ο «Αίαντας» μείωσε με τον Μίκα Γκοντς στο 56΄.

Υπενθυμίζεται πως ο Άγιαξ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ τον Γενάρη του 2026, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Eredivisie:

Τβέντε-Τελσταρ 0-0

Εξέλσιορ-Χεράκλες 1-2

Φόλενταμ-Μπρέντα 2-1

Φορτούνα Σιτάρντ-Χέρενφεν 2-0

Τσβόλε-Σπάρτα Ρότερνταμ 1-0

Ουτρέχτη-Άγιαξ 2-1

Ναϊμέγκεν-Γκρόνινγκεν Έναρξη 15:30

Άλκμααρ-Αϊντχόφεν Έναρξη 17:45

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Φέγενορντ Έναρξη 21:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Φέγενορντ 28 -11αγ.

Αϊντχόφεν 28 -11αγ.

Αλκμάαρ 24 -11αγ.

Άγιαξ 20

Ουτρέχτη 19

Γκρόνινγκεν 19 -11αγ.

Τβέντε 16

Φορτούνα Σιτάρντ 16

Σπάρτα Ρότερνταμ 16

Ναϊμέγκεν 15 -11αγ.

Χέρενφεν 14

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 13 -11αγ.

Φόλενταμ 13

Μπρέντα 12

Τσβόλε 12

Εξέλσιορ 10

Τέλσταρ 9

Χέρακλες Αλμέλο 9