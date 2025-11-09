Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ
Δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του ο Άγιαξ, ο οποίος μετά το 0/4 στο Champions League, έχασε και από την Ουτρέχτη (2-1) για το ολλανδικό πρωτάθλημα.
- Ανοίγει αύριο το myΘέρμανση – Βήμα-βήμα η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης
- Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
- Θύμα διαδικτυακής απάτης έχασε 40.000 ευρώ – Έκαναν «φτερά» από «μαϊμού» επένδυση στο Facebook
- Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού – Συνελήφθη 29χρονη που είχε πάρει 45.000 ευρώ
Την δεύτερη σερί νίκη της στο ολλανδικό πρωτάθλημα πανηγύρισε την Κυριακή η Ουτρέχτη, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.
Τα τέρματα των γηπεδούχων, την εστία των οποίων υπερασπίστηκε ο Βασίλης Μπάρκας, πέτυχαν οι Ματίς Ντιντέν (45+1΄) και Σεμπαστιάν Αλέ (54΄), ενώ ο «Αίαντας» μείωσε με τον Μίκα Γκοντς στο 56΄.
Υπενθυμίζεται πως ο Άγιαξ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ τον Γενάρη του 2026, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Eredivisie:
Τβέντε-Τελσταρ 0-0
Εξέλσιορ-Χεράκλες 1-2
Φόλενταμ-Μπρέντα 2-1
Φορτούνα Σιτάρντ-Χέρενφεν 2-0
Τσβόλε-Σπάρτα Ρότερνταμ 1-0
Ουτρέχτη-Άγιαξ 2-1
Ναϊμέγκεν-Γκρόνινγκεν Έναρξη 15:30
Άλκμααρ-Αϊντχόφεν Έναρξη 17:45
Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Φέγενορντ Έναρξη 21:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Φέγενορντ 28 -11αγ.
Αϊντχόφεν 28 -11αγ.
Αλκμάαρ 24 -11αγ.
Άγιαξ 20
Ουτρέχτη 19
Γκρόνινγκεν 19 -11αγ.
Τβέντε 16
Φορτούνα Σιτάρντ 16
Σπάρτα Ρότερνταμ 16
Ναϊμέγκεν 15 -11αγ.
Χέρενφεν 14
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 13 -11αγ.
Φόλενταμ 13
Μπρέντα 12
Τσβόλε 12
Εξέλσιορ 10
Τέλσταρ 9
Χέρακλες Αλμέλο 9
- Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς
- Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας
- Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 3-0: Παράσταση για ένα ρόλο!
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις