Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ψάχνει προπονητή ο Άγιαξ – Το σενάριο για επιστροφή Τεν Χαγκ
Ο Άγιαξ εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει προπονητή μετά το μέτριο ως κακό ξεκίνημα της ομάδας – Όνομα-έκπληξη είναι στα υπόψιν.
Ο Άγιαξ, προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League (28/1/26, 22:00), πραγματοποιεί τραγικό ξεκίνημα τη φετινή σεζόν, με 4 ήττες σε ισάριθμα ματς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ στο πρωτάθλημα είναι τέταρτος με 20 βαθμούς, στο -8 από την κορυφή.
Γι’ αυτούς τους λόγους, οι ιθύνοντες του συλλόγου εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής του Τζον Χέιτινγκα, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με προπονητή-έκπληξη να είναι στα υπόψιν.
Το όνομα του Τεν Χαγκ στο τραπέζι για τον Άγιαξ
Ο τεχνικός διευθυντής του Άγιαξ, Άλεξ Κροές, έχει κάνει μια κουβέντα με τον Έρικ Τεν Χαγκ, προκειμένου αυτός να επιστρέψει, αλλά ο Ολλανδός προπονητής φαίνεται πως θέλει κάποιες εγγυήσεις για να καθίσει και πάλι στον πάγκο του Αίαντα.
Ο Τεν Χαγκ ήταν προπονητής του Άγιαξ για περίπου τεσσεράμισι χρόνια, από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2022. Κατά τη διάρκεια της θητείας του οδήγησε την ομάδα στους ημιτελικούς του Champions League, αποκλείοντας ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Γιουβέντους. Κατέκτησε συνολικά πέντε τρόπαια και πιο συγκεκριμένα τρία πρωταθλήματα Ολλανδίας τις σεζόν 2018-19, 2020-21 και 2021-22. Δύο Κύπελλα Ολλανδίας τις σεζόν 2018-19 και 2020-21, ενώ το 2019 κατέκτησε και το Σούπερ Καπ Ολλανδίας (Johan Cruyff Shield).
