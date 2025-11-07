Το «χρυσό» κάτω μισό της βαθμολογίας του Champions League: Με 21 ευρωπαϊκά και 6 τροπαιούχους

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και πλέον η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση βρίσκεται στου δρόμου τα μισά. Είναι σαφές πως με το 50% της διαδικασίας ολοκληρωμένο, υπάρχει μια πρώτη εικόνα για τις ομάδες που έχουν πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα τόσο για την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα, όσο και για τις θέσεις των πλέι-οφ.

Από την άλλη πλευρά όμως, η εξέλιξη των έως τώρα αγώνων και η εικόνα του βαθμολογικού πίνακα, έχει αφήσει πολλές ελπίδες πρόκρισης και για όσους βρίσκονται προς ώρας στις θέσεις των «αποκλεισμένων», δηλαδή από το 25 έως το 36. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε πως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τετάρτης, της δεύτερης ημέρας της αγωνιστικής, οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για να τερματίσει πάνω από την 24η θέση αυξήθηκαν σημαντικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους όμως έχουν συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς, συγκομιδή που δεν αντικατοπτρίζει την έως τώρα συνολική εικόνα τους στη διοργάνωση. Και… ακριβώς εκεί, βρίσκεται και το «ζουμί».

«Μεγαθήρια» του Champions League στα… χαμηλά

Στις θέσεις των -προς ώρας- «αποκλεισμένων» της βαθμολογίας (25-36), δεν βρίσκονται απλά ομάδες που δεν έχουν συγκεντρώσει όσους βαθμούς θα μπορούσαν βάσει της απόδοσης, του ρόστερ ή του ονόματός τους, αλλά ολόκληρα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κάτι που δείχνει αφενός το προφανές -πόσο δύσκολη και αμφίρροπη είναι η διαδικασία της League Phase και πόσο εύθραυστες οι ισορροπίες, αφετέρου το πόσο ανοιχτά είναι ακόμη όλα!

Κοιτώντας τη βαθμολογία στον… πυθμένα της, βρίσκει κανείς δύο πρωταθλητές Ευρώπης με 0 βαθμούς, τις μοναδικές δύο ομάδες με 4/4 ήττες έως τώρα στη διοργάνωση, τη Μπενφίκα και τον Άγιαξ. Λίγο πιο πάνω, στο 32, βρίσκει κανείς τη Βιγιαρεάλ. Νικήτρια του Europa League προ τετραετίας, το 2021. Ακριβώς από πάνω, στο 31, είναι ο Ολυμπιακός, νικητής του Europa Conference League προ διετίας, τη σεζόν 2023-24. Λίγες ακόμη θέσεις ψηλότερα, βρίσκει κάποιος ακόμη δύο πρωταθλητές Ευρώπης. Στη θέση 26 βρίσκεται η Γιουβέντους και στο 25 η Μαρσέιγ.

Συνολικά, αν αυτή τη στιγμή τελείωνε η League Phase, οι 6 από τις 12 ομάδες που θα αποκλείονταν είναι κάτοχοι ευρωπαϊκών τροπαίων. Ανάμεσά τους βρίσκει κανείς 4 πρωταθλητές Ευρώπης και ακόμη 2 κυπελλούχους Ευρώπης, 9 Champions League και 21 συνολικά ευρωπαϊκά τρόπαια!

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά τρόπαια των… θέσεων 25-36:

Γιουβέντους

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League (1984-85, 1995-96)

1 Κύπελλο Κυπελλούχων (1983-84)

3 Κύπελλα UEFA/Europa League (1976-77, 1989-90, 1992-93)

2 Super Cup (1984, 1996)

Άγιαξ

4 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League (1970-71, 1971-72, 1972-73, 1994-95)

1 Κύπελλο UEFA/Europa League (1991-92)

1 Κύπελλο Κυπελλούχων (1986-87)

2 Super Cup (1973, 1995)

Μπενφίκα

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League (1960-61, 1961-62)

Μαρσέιγ

1 Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League (1992-93)

Βιγιαρεάλ

1 Europa League (2020-21)

Ολυμπιακός

1 Europa Conference League (2023-24)