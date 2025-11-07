sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Το «χρυσό» κάτω μισό της βαθμολογίας του Champions League: Με 21 ευρωπαϊκά και 6 τροπαιούχους
Champions League 07 Νοεμβρίου 2025 | 13:50

Το «χρυσό» κάτω μισό της βαθμολογίας του Champions League: Με 21 ευρωπαϊκά και 6 τροπαιούχους

Έξι τροπαιούχοι Ευρώπης -ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός- βρίσκονται προς ώρας στις θέσεις 25-36 του βαθμολογικού πίνακα του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
A
A
Η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και πλέον η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση βρίσκεται στου δρόμου τα μισά. Είναι σαφές πως με το 50% της διαδικασίας ολοκληρωμένο, υπάρχει μια πρώτη εικόνα για τις ομάδες που έχουν πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα τόσο για την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα, όσο και για τις θέσεις των πλέι-οφ.

Από την άλλη πλευρά όμως, η εξέλιξη των έως τώρα αγώνων και η εικόνα του βαθμολογικού πίνακα, έχει αφήσει πολλές ελπίδες πρόκρισης και για όσους βρίσκονται προς ώρας στις θέσεις των «αποκλεισμένων», δηλαδή από το 25 έως το 36. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε πως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τετάρτης, της δεύτερης ημέρας της αγωνιστικής, οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για να τερματίσει πάνω από την 24η θέση αυξήθηκαν σημαντικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους όμως έχουν συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς, συγκομιδή που δεν αντικατοπτρίζει την έως τώρα συνολική εικόνα τους στη διοργάνωση. Και… ακριβώς εκεί, βρίσκεται και το «ζουμί».

«Μεγαθήρια» του Champions League στα… χαμηλά

Στις θέσεις των -προς ώρας- «αποκλεισμένων» της βαθμολογίας (25-36), δεν βρίσκονται απλά ομάδες που δεν έχουν συγκεντρώσει όσους βαθμούς θα μπορούσαν βάσει της απόδοσης, του ρόστερ ή του ονόματός τους, αλλά ολόκληρα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κάτι που δείχνει αφενός το προφανές -πόσο δύσκολη και αμφίρροπη είναι η διαδικασία της League Phase και πόσο εύθραυστες οι ισορροπίες, αφετέρου το πόσο ανοιχτά είναι ακόμη όλα!

Κοιτώντας τη βαθμολογία στον… πυθμένα της, βρίσκει κανείς δύο πρωταθλητές Ευρώπης με 0 βαθμούς, τις μοναδικές δύο ομάδες με 4/4 ήττες έως τώρα στη διοργάνωση, τη Μπενφίκα και τον Άγιαξ. Λίγο πιο πάνω, στο 32, βρίσκει κανείς τη Βιγιαρεάλ. Νικήτρια του Europa League προ τετραετίας, το 2021. Ακριβώς από πάνω, στο 31, είναι ο Ολυμπιακός, νικητής του Europa Conference League προ διετίας, τη σεζόν 2023-24. Λίγες ακόμη θέσεις ψηλότερα, βρίσκει κάποιος ακόμη δύο πρωταθλητές Ευρώπης. Στη θέση 26 βρίσκεται η Γιουβέντους και στο 25 η Μαρσέιγ.

Συνολικά, αν αυτή τη στιγμή τελείωνε η League Phase, οι 6 από τις 12 ομάδες που θα αποκλείονταν είναι κάτοχοι ευρωπαϊκών τροπαίων. Ανάμεσά τους βρίσκει κανείς 4 πρωταθλητές Ευρώπης και ακόμη 2 κυπελλούχους Ευρώπης, 9 Champions League και 21 συνολικά ευρωπαϊκά τρόπαια!

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά τρόπαια των… θέσεων 25-36:

Γιουβέντους

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League (1984-85, 1995-96)
1 Κύπελλο Κυπελλούχων (1983-84)
3 Κύπελλα UEFA/Europa League (1976-77, 1989-90, 1992-93)
2 Super Cup (1984, 1996)

Άγιαξ

4 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League (1970-71, 1971-72, 1972-73, 1994-95)
1 Κύπελλο UEFA/Europa League (1991-92)
1 Κύπελλο Κυπελλούχων (1986-87)
2 Super Cup (1973, 1995)

Μπενφίκα

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League (1960-61, 1961-62)

Μαρσέιγ

1 Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League (1992-93)

Βιγιαρεάλ

1 Europa League (2020-21)

Ολυμπιακός

1 Europa Conference League (2023-24)

OT FORUM – Σάρδη: Πότε θα γίνει η γεώτρηση στο block 2

OT FORUM – Σάρδη: Πότε θα γίνει η γεώτρηση στο block 2

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
Champions League 05.11.25

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
Champions League 05.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
Και χρηματική ποινή 07.11.25

Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή

Ο 67χρονος καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκοβε τους σπουδαστές τους και τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;

Ο Βορίδης επιχείρησε να συσκοτίσει και οχυρώθηκε πίσω από το «κομματικό δίχτυ προστασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητά από τον Μητσοτάκη να καταθέσει στην Εξεταστική

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις
ΟΤ FORUM 07.11.25

Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις

Για τον τρόπο που η καινοτομία οδηγεί τις βιώσιμες επενδύσεις και την επόμενη ημέρα στο επιχειρείν μίλησαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης (πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas), Γιάννης Βασιλάκος (CEO Fourlis Group) και Δημήτρης Κουτσόπουλος (CEO Deloitte Greece) στο OT FORUM

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνάντηση στο Μαξίμου 07.11.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Καράκας – Τρεις νεκροί από νέο χτύπημα των ΗΠΑ
Αυξάνεται η ένταση 07.11.25

«Η Ρωσία θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Βενεζουέλας για βοήθεια» - Τρεις νεκροί από χτύπημα των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα έχει ζητήσει από τη συμμαχική Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στην Καραϊβική

Σύνταξη
Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Και σου φέρνει ακόμα πιο δυνατές προσφορές! Μπες στο SHOPFLIX.gr και διάλεξε όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι, πριν τα χάσεις!

Σύνταξη
Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»

Στο Σουφλί περιόδευσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και επιτέθηκε στην κυβέρνηση με φόντο και τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ ενώ ζήτησε για μία ακόμη φορά να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μάκης Βορίδης που με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ το καλοκαίρι, διασφάλισε την παραγραφή τυχών ποινικών ευθυνών του από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που τον εγκαλούσε για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας πως αν δεν είχε υπογράψει θα είχε τελέσει ποινικό αδίκημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ινδονησία: Επίθεση σε τζαμί τραυμάτισε 55 ανθρώπους – Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης
Σε σχολικό συγκρότημα 07.11.25

Επίθεση σε τζαμί στην Ινδονησία τραυμάτισε 55 ανθρώπους - Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης

Ένα τζαμί σε σχολικό συγκρότημα έγινε στόχος επίθεσης στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα 55 άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο φερόμενος ως δράστης υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Σύνταξη
Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας
Κόσμος 07.11.25

Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας

Ο Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής Novo Nordisk, στεκόταν κοντά στον Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξαφνικά λιποθύμησε.

Σύνταξη
Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»
Ελλάδα 07.11.25

Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»

Ξεκίνησε η δίκη για τη σύμβαση 717 όπου εκδηλώθηκαν σφοδρές αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων καθώς στο πλευρό των κατηγορουμένων στα έδρανα της υπεράσπισης βρίσκεται εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες
InShorts 07.11.25

Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες

H επιχείρηση «λουκέτο», που αφορά παραβάσεις όπως η υπέρβαση ή η παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια, θα συνεχιστεί έως και τις 16 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

