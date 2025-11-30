Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)

Μόλις 7 λεπτά διήρκεσε η αναμέτρηση του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν για την 14η αγωνιστική της Eredivisie, καθώς διεκόπη οριστικά από τον διαιτητή. Ο λόγος ήταν τα… αμέτρητα καπνογόνα που άναψαν οι φίλαθλοι του Αίαντα, αρκετά εκ των οποίων εκσφενδόνισαν εντός του αγωνιστικού χώρου, θέλοντας έτσι να τιμήσουν έναν συνοπαδό του που «έφυγε» νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο από τη ζωή…

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, με αρκετούς θεατές, αλλά και τους παίκτες φυσικά να αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Κατόπιν διαβουλεύσεων, ο διαιτητής έδωσε εντολή οι δύο ομάδες να αποχωρήσουν στα αποδυτήρια. Εν συνεχεία χρειάστηκε πάνω από μισή ώρα προκειμένου να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τον καπνό, αλλά και ο αγωνιστικός χώρος από τα καπνογόνα που είχαν πέσει.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα αρχίσει και θα τελειώσει κανονικά, κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί του Άγιαξ επιδόθηκε σε νέα ρίψη βεγγαλικών μέσα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα οι ομάδες να αποχωρήσουν και πάλι στα αποδυτήρια!

Τελικά όπως έγινε γνωστό το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά.

Λόγω της κακής πορείας στη φετινή σεζόν η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή στον «Αίαντα», με τους οπαδούς να «βράζουν». Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από 13 παιχνίδια η ιστορική ομάδα της Ολλανδίας έχει μόλις 20 βαθμούς και είναι 6η και… καταϊδρωμένη, την ώρα που η πρωτοπόρος PSV έχει 17 περισσότερους (37 με ματς περισσότερο)!

Στο Champions League η εικόνα του Άγιαξ είναι αναλόγως κακή, καθώς μετά από πέντε παιχνίδια είναι ουραγός με μηδέν βαθμούς! Θυμίζουμε οτι την τελευταία αγωνιστική στις 28 Ιανουαρίου του 2026 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον «Αίαντα» στις 22:00.

Δείτε παρακάτω τι συνέβη στο Άγιαξ – Γκρόνιγκεν

Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025

Ajax doet het gewoon weer! Een paar weken geleden was er enorm veel vuurwerk voor de overleden Ajax-supporter Paddy. Vandaag herdenkt Ajax opnieuw, op spectaculaire wijze, de overleden supporter Tum van de groep Amsterdam 5th Hooligans. #ajagro pic.twitter.com/HHKEfAllQf — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 30, 2025

Als ze je op deze manier herdenken, kunnen we alleen maar stellen dat je een grote bent geweest.👏 Veel sterkte aan alle nabestaanden. 📹 @RypkeBakker #ajagro pic.twitter.com/UWQLvuEJMm — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 30, 2025